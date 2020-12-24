Политика

55 минут назад

Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек

4 332
#областной Совет
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Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек

Сегодня состоялась заключительная в этом году сессия Липецкого областного Совета депутатов. Парламентарии работали в форме открытого электронного голосования. Они рассмотрели более 10 вопросов. Среди них – изменения в Устав Липецкой области. 

Как сообщает пресс-служба областного Совета, депутаты внесли изменения в Устав Липецкой области. Поправки связаны с сокращением количества депутатов облсовета с 56 до 42 человек - за счет уменьшения мандатов по партийным спискам (с 28 до 14). Количество избирательных округов в регионе осталось прежним -  28. Также неизменным осталось количество региональных партийных групп. 
  
В связи с изменением количества депутатов также внесены изменения в Закон «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», в Регламент областного Совета депутатов и  в Постановление «Об утверждении положений об удостоверении депутата Липецкого областного Совета, о нагрудном знаке депутата, об удостоверении помощника депутата, их образцов и описаний». 

 


4 332
#областной Совет
1

Комментарии (4)

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Сратеги

4 минуты назад
Посчитали и поняли, что большинства может и не быть. Значит, надо уменьшить количество депутатов.
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Что

25 минут назад
Есть,что нет.С экономим бюджет.
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Житель Липецка

28 минут назад
Совсем не нужны .
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!

43 минуты назад
Зачем они нужны,всех сокротить
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