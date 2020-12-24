Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек

Сегодня состоялась заключительная в этом году сессия Липецкого областного Совета депутатов. Парламентарии работали в форме открытого электронного голосования. Они рассмотрели более 10 вопросов. Среди них – изменения в Устав Липецкой области.



Как сообщает пресс-служба областного Совета, депутаты внесли изменения в Устав Липецкой области. Поправки связаны с сокращением количества депутатов облсовета с 56 до 42 человек - за счет уменьшения мандатов по партийным спискам (с 28 до 14). Количество избирательных округов в регионе осталось прежним - 28. Также неизменным осталось количество региональных партийных групп.



В связи с изменением количества депутатов также внесены изменения в Закон «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», в Регламент областного Совета депутатов и в Постановление «Об утверждении положений об удостоверении депутата Липецкого областного Совета, о нагрудном знаке депутата, об удостоверении помощника депутата, их образцов и описаний».









