55 минут назад
Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек
Сегодня состоялась заключительная в этом году сессия Липецкого областного Совета депутатов. Парламентарии работали в форме открытого электронного голосования. Они рассмотрели более 10 вопросов. Среди них – изменения в Устав Липецкой области.
В связи с изменением количества депутатов также внесены изменения в Закон «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», в Регламент областного Совета депутатов и в Постановление «Об утверждении положений об удостоверении депутата Липецкого областного Совета, о нагрудном знаке депутата, об удостоверении помощника депутата, их образцов и описаний».
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16.12.2020 11:35Политика
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