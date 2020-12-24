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21 минуту назад

Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране

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#индекс оливье
Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране

Традиционное праздничное блюдо обойдется липчанам в 321 рубль.

«Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей», - сообщает ТАСС.

«Индекс оливье» - неформальный показатель инфляции в стране, показывает рост цен на основные продукты питания.

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс: майонез — 250 г, яйца — 4 шт. колбаса — 500 г, картофель — 400 г, огурцы свежие — 4 шт. (360 г), горошек — 400 г, морковь — 120 г.

Исходя из этого рецепта в Липецкой области «индекс» оливье» составил 321 рубль. По меркам ТАСС, это «индекс ниже среднего». Такой же индекс оливье в Тамбовской области (331 рубль), Белгородской (326 рублей). В Воронеже оливье дороже – 354 рубля и «индекс» - средний, также как и в Курске (360 рублей) и Орле (404 рубля). 

1 199
#индекс оливье

Комментарии (1)

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гость

6 минут назад
Как будто будешь есть один оливье. На праздничный стол много чего надо, мы еще помним СССР!
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