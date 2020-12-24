Общество
21 минуту назад
Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране
1 199
Традиционное праздничное блюдо обойдется липчанам в 321 рубль.
«Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.
Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей», - сообщает ТАСС.
«Индекс оливье» - неформальный показатель инфляции в стране, показывает рост цен на основные продукты питания.
Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс: майонез — 250 г, яйца — 4 шт. колбаса — 500 г, картофель — 400 г, огурцы свежие — 4 шт. (360 г), горошек — 400 г, морковь — 120 г.
Исходя из этого рецепта в Липецкой области «индекс» оливье» составил 321 рубль. По меркам ТАСС, это «индекс ниже среднего». Такой же индекс оливье в Тамбовской области (331 рубль), Белгородской (326 рублей). В Воронеже оливье дороже – 354 рубля и «индекс» - средний, также как и в Курске (360 рублей) и Орле (404 рубля).
Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей», - сообщает ТАСС.
«Индекс оливье» - неформальный показатель инфляции в стране, показывает рост цен на основные продукты питания.
Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс: майонез — 250 г, яйца — 4 шт. колбаса — 500 г, картофель — 400 г, огурцы свежие — 4 шт. (360 г), горошек — 400 г, морковь — 120 г.
Исходя из этого рецепта в Липецкой области «индекс» оливье» составил 321 рубль. По меркам ТАСС, это «индекс ниже среднего». Такой же индекс оливье в Тамбовской области (331 рубль), Белгородской (326 рублей). В Воронеже оливье дороже – 354 рубля и «индекс» - средний, также как и в Курске (360 рублей) и Орле (404 рубля).
1 199
гость