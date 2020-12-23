Общество

38 минут назад

В Фонде обязательного медицинского страхования начали проверку скандального видео

6 1261
#здравоохранение #деньги
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В Фонде обязательного медицинского страхования начали проверку скандального видео

Расследование проводится также  в прокуратуре и администрации региона.

GOROD48 уже рассказывал о скандальном видео с закрытого совещания медиков, на котором руководители системы здравоохранения инструктировали главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. На этом мероприятии присутствовала и замруководителя ТФОМС Елена Бунина.

— ФФОМС начал внеплановую проверку деятельности Территориального фонда ОМС Липецкой области в связи с публикацией видео с совещания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, весной из-за коронавирусной эпидемии в регионе была приостановлена  плановая медицинская помощь. Поликлиники и больницы, финансируемые фондом обязательного медицинского страхования по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде лежат неизрасходованные миллионы, а медучреждения в долгах — за коммуналку и лекарства нечем платить.

Проверку также проведет Росздравнадзор.
6 1261
#здравоохранение #деньги
1

Комментарии (6)

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Мария

2 минуты назад
следак, Естественно. Но это не есть норма!. Для освоения денег год был, они же занимались красивым рисованием низкой статистики заболевания, а сейчас им, внезапно, жильнуло. Всё, потрачено...
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911

6 минут назад
Ворон ворону...
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митьки

9 минут назад
Причем сразу было видно по всем признакам, что это спецоперация. Так большинству главных страх затмил голову, так эта вертикаль казалась незыблемой, так хотелось выслужиться типа я, я посмотрите, я лучше, быстрее, хитрее.
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следак

11 минут назад
Ничего удивительного,так все время делают к концу года и не только фомс,чтоб на следующий не урезали финансирование.Сколько будет не использованных миллионов или тысяч ,на столько меньше и получат медучреждения.
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123

15 минут назад
Ну это совсем трэшь, публичное заявление об злоупотреблении должностным положением
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Мария

21 минуту назад
Делаем ставки, как скоро они ничего не найдут
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