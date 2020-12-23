Общество
38 минут назад
В Фонде обязательного медицинского страхования начали проверку скандального видео
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Расследование проводится также в прокуратуре и администрации региона.
GOROD48 уже рассказывал о скандальном видео с закрытого совещания медиков, на котором руководители системы здравоохранения инструктировали главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. На этом мероприятии присутствовала и замруководителя ТФОМС Елена Бунина.
— ФФОМС начал внеплановую проверку деятельности Территориального фонда ОМС Липецкой области в связи с публикацией видео с совещания, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, весной из-за коронавирусной эпидемии в регионе была приостановлена плановая медицинская помощь. Поликлиники и больницы, финансируемые фондом обязательного медицинского страхования по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде лежат неизрасходованные миллионы, а медучреждения в долгах — за коммуналку и лекарства нечем платить.
Проверку также проведет Росздравнадзор.
— ФФОМС начал внеплановую проверку деятельности Территориального фонда ОМС Липецкой области в связи с публикацией видео с совещания, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, весной из-за коронавирусной эпидемии в регионе была приостановлена плановая медицинская помощь. Поликлиники и больницы, финансируемые фондом обязательного медицинского страхования по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде лежат неизрасходованные миллионы, а медучреждения в долгах — за коммуналку и лекарства нечем платить.
Проверку также проведет Росздравнадзор.
6 1261
Мария
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митьки
следак
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Мария