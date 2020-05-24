Неделя 48
18 минут назад
Каждый депутат имеет своих избирателей
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#коронавирус #"Единая Россия" #Липецкий горсовет #Евгения Уваркина #благоустройство #"Липецкие зори"
Итоги недели
На этой неделе «Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач». 22 мая в областной инфекционной больнице умер участковый врач-терапевт грязинской ЦРБ, работавший на обслуживании больных с COVID-19. Сначала медик лечился амбулаторно, а 19 мая был госпитализирован. При жизни врач страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.
«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны» © Фаина Раневская
Ситуация с заболеваемостью на этой неделе поменялась кардинально. Если в понедельник, 18 мая, нам сообщили, что «В Липецкой области - 54 новых случая инфицирования коронавирусом», то уже в среду больных стало на треть больше (см. «Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом»).
Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев связал такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами рекомендациями относительно майских праздников (см. «Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»). И все же главный государственный санитарный врач региона не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции.
Однако в пятницу в Роспотребнадзоре забили в набат. Владимир Бондарев заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом. При этом обозначился рост выявленных пневмоний у людей в возрасте от 65 лет и старше. На этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе.
- Ограничительные мероприятия будут сниматься только по мере уменьшения числа заболевших. Нам важно сохранить режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей. Необходим жесткий контроль за масочным режимом на территории работающих предприятий. Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до ее окончания (см. «Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»).
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявил о том, что уже фактически исчерпаны возможности двух существующих госпиталей - областной инфекционной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Власти вынуждены открыть третий госпиталь - на базе корпуса Грязинской ЦРБ в поселке Матырский. Также под лечение пациентов с COVID-19 отдано инфекционное отделение на 50 коек в отдельно стоящем здании горбольницы №1 имени Семашко в Ельце. Владимир Бондарев сказал, что перепрофилирование под госпиталь еще какого-то стационара уже не даст возможность в оставшихся лечить обычных больных.
Глава Липецка Евгения Уваркина попросила руководителя УМВД РФ по Липецку Александра Акаткина усилить проверки масочного режима на улицах и в общественных местах. Евгения Уваркина заявила о недопустимости нарушения режима самоизоляции (см. «Патруль Военного городка не прекратил тренировку юных футболистов на стадионе «Авиатор»). Она обратилась к волонтерским организациям с призывом активнее помогать пожилым и инвалидам, в частности, приобретая для них товары первой необходимости и продукты. Также волонтеры обязаны быть на каждой остановке садоводческих маршрутов - с понедельника они начинают работать в обычном графике.
Между тем к властям копятся вопросы о полноте доводимой до населения информации о заболеваемости COVID-19. Так, в ряде российских и зарубежных СМИ появилась публикации о том, что в России от коронавируса медики умирают в 16 раз чаще, чем в других странах с сопоставимым уровнем заболеваемости. Российские и региональные власти не соглашаются с этими выводами, заявляя об их предвзятости.
Кстати, на этой неделе задействованные в борьбе с коронавирусом липецкие медики наконец-то получили полную сумму причитающихся им путинских надбавок. А ведь «Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат». Оказалось, экономисты облздрава начислили медикам мизерные выплаты с учетом фактически отработанного времени. В итоге водители «скорой помощи» получили по пять тысяч рублей такой выплаты, врачи - по 10-15 тысяч.
- Этот момент, начисление по времени контакта с больным, был убран, и теперь начисление стимулирующей выплаты идет по факту работы в условиях риска, а не по часам, - пояснил СМИ работу над ошибками заместитель начальника областного управления здравоохранения Голиков.
Так оказывающие помощь пациентам с коронавирусом врачи получили чистыми по 50-80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей - по 25 тысяч рублей. Им еще и вернули ранее удержанные с этих выплат 13% подоходного налога.«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик».
«По вашей вере да будет вам»
На этой неделе «Суд вернул депутату Липецкого горсовета без рассмотрения иск о признании самоизоляции неконституционной мерой». У истца, депутата Липецкого горсовета от КПРФ Александра Ушакова, не нашлось 540 рублей госпошлины для рассмотрения его заявления по существу.
Этот депутат, очевидно, будет бороться за сохранение мандата в горсовете нового созыва, который в сентябре изберут липчане. Борьба за 36 кресел намечается нешуточная. Например, GOROD48 сообщил о том, что «Вице-мэр Липецка Евгений Павлов идет на праймериз партии власти», хотя пока продолжает исполнять обязанности заместителя Евгении Уваркиной. Предварительное партийное голосование «медведей» пройдет в следующее воскресение, 31 мая, но уже на этой неделе «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России». Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют (ранее по этой же причине ЛРО «Единая Россия» приостановила полномочия Сергея Ткаченко как заместителя секретаря регионального отделения по агитационно-пропагандисткой работе). Примечательно, что еще один депутат-руководитель «управляшек» Александр Шальнев предусмотрительно не стал заявляться на праймериз.
Подножка от партийного руководства возмутила Юрия Шклярова. Он заявил, что предоставил в оргкомитет праймериз справку и об отсутствии судимости, и об отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела, а «презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял».
- В прошлом я - военный человек, отдал службе Родине почти 25 лет. Привык работать честно и открыто. И будучи членом «Единой России», придерживался тех же принципов. И если партия считает, что ее компрометирует мое членство в ее рядах, я готов положить членский билет на стол, - заявил Юрий Шкляров.
Как у всех забрать, чтобы каждому прибавить?
Знаменитые слова Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» должна быть «отлита в граните» (еще одна крылатая цитата бывшего премьер-министра) и роздана в виде памятников во все регионы страны, кроме, разумеется, Чечни, руководству которой их дает Аллах. Реальность такова, что катастрофический обвал цен на нефть и газ, меры самоизоляции и стагнация экономики поставила российскую бюджетную систему на грань катастрофы. Так, в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» считают, что по итогам года госказна недосчитается 9 триллионов рублей налоговых поступлений. По факту это означает отсутствие в бюджете каждого четвертого рубля. Схожую оценку дают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики: при средней цене нефти в 27 долларов за баррель федеральный бюджет недосчитается 4,8 трлн рублей, бюджет Пенсионного фонда - 1 трлн рублей, Фонд ОМС потеряет 350 млрд рублей, а бюджеты регионов - 900 млрд рублей. В результате дыра в бюджетной системе превысит размер Фонда национального благосостояния, в котором по текущему валютному курсу хранится 8,1 триллиона рублей.
Пока у государства хватает денег на анонсированные Владимиром Путиным антикоронавирусные выплаты населению страны. Так, «Липецкие семьи уже получили 154 млн рублей выплат на детей» в возрасте до трех лет (см. «Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет»).
- Семьям с детьми положены три вида выплат. По 5 000 рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года получат семьи, имеющие право на материнский капитал и воспитывающие ребенка до трех лет. Таких семей в регионе около 20 000. Аналогичная выплата положена семьям с детьми до трех лет, не имеющим право на материнский капитал. Таких семей в регионе около 15 000. Единоразовая выплата в 10 000 рублей определена для семей, с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Таких детей у нас - 175 тысяч, - говорят в ПФР региона.
Ограничительные меры в связи с COVID-19 - объявленный Путиным режим выходных дней и заявленная губернатором Игорем Артамоновым до 31 мая самоизоляция - уже сократили налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Так, GOROD48 уже писал о том, что «Коронавирус съел 2'000'000'000 рублей доходов областного бюджета». А как обстоят дела с экономикой Липецка? Оказалось, что «Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов». Уже по весне в казне муниципалитета образовалась дыра размером в 200 миллионов рублей!
В администрации Липецка заявили о введенном режиме жесткой экономии бюджетных средств. Из слов главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой следует, что в приоритетном порядке из муниципального бюджета деньги тратят только на первоочередные социально-значимые расходы (заработную плату, налоги, содержание дорог, зеленых насаждений, муниципального имущества в рамках уже заключенных договоров) и на финансирование мероприятий, заявленных и осуществляемых городом в рамках национальных и региональных проектов за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов.
Больше всего денег из бюджета идет на ветер
Глава Липецка «Евгения Уваркина просит ничего ей не дарить» на день рождения, которое она отметит на следующей неделе. Для мэра Липецка лучшим подарком станут добрые дела. А на этой неделе мэр демонстрировала недюжинную активность. В городской администрации говорят, что Уваркина работает от восхода до заката и порой без выходных, просто львиную долю ее усилий не освещают СМИ. Что ж, в этот раз нам было позволено посмотреть на главу Липецка в работе.
20 мая, например, Евгения Уваркина провела ряд выездных заседаний. В ходе поездок глава города назвала нынешнее состояние Заводской площади (район Сокола) «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году (см. «Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!»), а также сочла оформить пешеходные зоны одной из центральных улиц цветной плиткой с вкраплениями гранита (см. «В мэрии отказались от мощения тротуаров на проспекте Победы обычной серой плиткой»).
Действительно, цветная плитка красивее серой, которой строители ООО «ТК Руслан-1» уже уложили более чем 300 погонных метров нового тротуара между площадью Победы и улицей Юных Натуралистов. И теперь ее велено выковырять (ее употребят на мощение какой-то другой улицы или сквера) и заменить на новую, еще не приобретенную. Но в связи с этим возникают, минимум, три вопроса. Первый: не поставит ли это под угрозу срок исполнения муниципального контракта, в техзадании которого указана не понравившаяся главе Липецка плитка-кирпичик? Второй: что мешало чиновникам еще зимой полистать документацию закупки и внести в нее изменения? Третий: кто заплатит за новую цветную плитку, если проспект Победы ремонтируют, главным образом, за счет федерального бюджета, испытывающего, как мы уже писали, колоссальные трудности с его наполнением?
Глава Липецка может легко создать бурю в стакане воды. Например, в прошлом году в мэрии заявили, что перевозка пассажиров трамваями опасна по причине изношенности путей, контактного провода и вагонов, но потом выяснилось, что возить работников НЛМК к прокатным станам просто не на чем, и аварийный электротранспорт продолжил свое существование. Потом родилась идея отдать часть парка Победы в руки частному инвестору, который был не прочь соорудить в нем плавательные бассейны под открытым небом, но в результате публичных слушаний от этой идеи, кажется, отказались. А эпопея с Нижним парком?
Напомним, что освоение 180 миллионов рублей на реновации старейшей рекреационной зоны города должно было завершиться в октябре прошлого года. Но работы в нем закончились перед новогодним боем Курантов, хотя глава Липецка и убеждала GOROD48, что за каждой уложенной рабочими плиткой бдят кураторы заказчика и подрядчика. И вот уже конец мая, а рабочие-узбеки из ООО «Троя» до сих пор перекладывают тут плитку (см. «Дежа вю: Нижний парк в мае выглядит как в ноябре»). В мэрии рассчитывают, что все свои гарантийные обязательства подрядные организации выполнят к 1 июня, международному Дню защиты детей! Кстати, «Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка».
А еще на этой неделе мэр Липецка погасила скандал, к которому сама же и оказалась причастна. «Евгения Уваркина сообщила об отмене объединения 42-й и 68-й школ», сорвав аплодисменты у членов родительской общественности. Но этой ситуации вполне можно было бы и избежать, если бы департамент образования мэрии заранее обсудил эту оптимизацию с педагогическим коллективом этих школ, учениками и их родителями!
Ушел за мелом - пропал без вести
И снова о коронавирусе. «В Липецке сообщили даты проведения ЕГЭ». Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила о днях итоговой аттестации. 29 июня выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 2 и 3 июля - ЕГЭ по русскому языку. На 6 июля запланирована сдача профильной математики, на 9 июля - истории и физики. 13 июля состоится ЕГЭ по обществознанию и химии, 16 июля можно сдать биологию и иностранные языки (письменная часть), экзамен по устной части - 18 или 20 июля.
В начале марта, до объявления закрывшей школы самоизоляции, в городской администрации датой общешкольного выпускного бала называли 19 июня. А апреле чиновники заявили о том, что коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня (конкретной даты уже не называлось). И вот теперь стало ясно, что до 20 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ. Так состоится ли вообще праздник?
«Школьники просят не отбирать у них «Липецкие зори». Если уж ЕГЭ перенесли, почему не перенести и выпускной - задались вопросом выпускники и записали видеообращение, адресованное Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной. 11-классники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала и провести его в привычном режиме, а не на «удаленке». Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Всего за час видео посмотрели свыше 7 500 пользователей.
«Евгения Уваркина ответила на обращение школьников». Глава Липецка как мать выпускницы этого года, конечно, тоже переживает насчет того, как пройдет выпускной бал. Мэр уверена, что «Липецкие зори» все же состоятся. В свою очередь, «Игорь Артамонов успокоил выпускников», пообещав, что они как и их предшественники, выпускники прошлых лет, заслуживают праздника. «Как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, «Липецкие зори» состоятся!» - обнадежил школьников в своем Instagram губернатор.
«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны» © Фаина Раневская
Ситуация с заболеваемостью на этой неделе поменялась кардинально. Если в понедельник, 18 мая, нам сообщили, что «В Липецкой области - 54 новых случая инфицирования коронавирусом», то уже в среду больных стало на треть больше (см. «Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом»).
Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев связал такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами рекомендациями относительно майских праздников (см. «Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»). И все же главный государственный санитарный врач региона не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции.
Однако в пятницу в Роспотребнадзоре забили в набат. Владимир Бондарев заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом. При этом обозначился рост выявленных пневмоний у людей в возрасте от 65 лет и старше. На этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе.
- Ограничительные мероприятия будут сниматься только по мере уменьшения числа заболевших. Нам важно сохранить режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей. Необходим жесткий контроль за масочным режимом на территории работающих предприятий. Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до ее окончания (см. «Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»).
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявил о том, что уже фактически исчерпаны возможности двух существующих госпиталей - областной инфекционной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Власти вынуждены открыть третий госпиталь - на базе корпуса Грязинской ЦРБ в поселке Матырский. Также под лечение пациентов с COVID-19 отдано инфекционное отделение на 50 коек в отдельно стоящем здании горбольницы №1 имени Семашко в Ельце. Владимир Бондарев сказал, что перепрофилирование под госпиталь еще какого-то стационара уже не даст возможность в оставшихся лечить обычных больных.
Глава Липецка Евгения Уваркина попросила руководителя УМВД РФ по Липецку Александра Акаткина усилить проверки масочного режима на улицах и в общественных местах. Евгения Уваркина заявила о недопустимости нарушения режима самоизоляции (см. «Патруль Военного городка не прекратил тренировку юных футболистов на стадионе «Авиатор»). Она обратилась к волонтерским организациям с призывом активнее помогать пожилым и инвалидам, в частности, приобретая для них товары первой необходимости и продукты. Также волонтеры обязаны быть на каждой остановке садоводческих маршрутов - с понедельника они начинают работать в обычном графике.
Между тем к властям копятся вопросы о полноте доводимой до населения информации о заболеваемости COVID-19. Так, в ряде российских и зарубежных СМИ появилась публикации о том, что в России от коронавируса медики умирают в 16 раз чаще, чем в других странах с сопоставимым уровнем заболеваемости. Российские и региональные власти не соглашаются с этими выводами, заявляя об их предвзятости.
Кстати, на этой неделе задействованные в борьбе с коронавирусом липецкие медики наконец-то получили полную сумму причитающихся им путинских надбавок. А ведь «Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат». Оказалось, экономисты облздрава начислили медикам мизерные выплаты с учетом фактически отработанного времени. В итоге водители «скорой помощи» получили по пять тысяч рублей такой выплаты, врачи - по 10-15 тысяч.
- Этот момент, начисление по времени контакта с больным, был убран, и теперь начисление стимулирующей выплаты идет по факту работы в условиях риска, а не по часам, - пояснил СМИ работу над ошибками заместитель начальника областного управления здравоохранения Голиков.
Так оказывающие помощь пациентам с коронавирусом врачи получили чистыми по 50-80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей - по 25 тысяч рублей. Им еще и вернули ранее удержанные с этих выплат 13% подоходного налога.«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик».
«По вашей вере да будет вам»
На этой неделе «Суд вернул депутату Липецкого горсовета без рассмотрения иск о признании самоизоляции неконституционной мерой». У истца, депутата Липецкого горсовета от КПРФ Александра Ушакова, не нашлось 540 рублей госпошлины для рассмотрения его заявления по существу.
Этот депутат, очевидно, будет бороться за сохранение мандата в горсовете нового созыва, который в сентябре изберут липчане. Борьба за 36 кресел намечается нешуточная. Например, GOROD48 сообщил о том, что «Вице-мэр Липецка Евгений Павлов идет на праймериз партии власти», хотя пока продолжает исполнять обязанности заместителя Евгении Уваркиной. Предварительное партийное голосование «медведей» пройдет в следующее воскресение, 31 мая, но уже на этой неделе «Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России». Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют (ранее по этой же причине ЛРО «Единая Россия» приостановила полномочия Сергея Ткаченко как заместителя секретаря регионального отделения по агитационно-пропагандисткой работе). Примечательно, что еще один депутат-руководитель «управляшек» Александр Шальнев предусмотрительно не стал заявляться на праймериз.
Подножка от партийного руководства возмутила Юрия Шклярова. Он заявил, что предоставил в оргкомитет праймериз справку и об отсутствии судимости, и об отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела, а «презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял».
- В прошлом я - военный человек, отдал службе Родине почти 25 лет. Привык работать честно и открыто. И будучи членом «Единой России», придерживался тех же принципов. И если партия считает, что ее компрометирует мое членство в ее рядах, я готов положить членский билет на стол, - заявил Юрий Шкляров.
Как у всех забрать, чтобы каждому прибавить?
Знаменитые слова Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» должна быть «отлита в граните» (еще одна крылатая цитата бывшего премьер-министра) и роздана в виде памятников во все регионы страны, кроме, разумеется, Чечни, руководству которой их дает Аллах. Реальность такова, что катастрофический обвал цен на нефть и газ, меры самоизоляции и стагнация экономики поставила российскую бюджетную систему на грань катастрофы. Так, в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» считают, что по итогам года госказна недосчитается 9 триллионов рублей налоговых поступлений. По факту это означает отсутствие в бюджете каждого четвертого рубля. Схожую оценку дают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики: при средней цене нефти в 27 долларов за баррель федеральный бюджет недосчитается 4,8 трлн рублей, бюджет Пенсионного фонда - 1 трлн рублей, Фонд ОМС потеряет 350 млрд рублей, а бюджеты регионов - 900 млрд рублей. В результате дыра в бюджетной системе превысит размер Фонда национального благосостояния, в котором по текущему валютному курсу хранится 8,1 триллиона рублей.
Пока у государства хватает денег на анонсированные Владимиром Путиным антикоронавирусные выплаты населению страны. Так, «Липецкие семьи уже получили 154 млн рублей выплат на детей» в возрасте до трех лет (см. «Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет»).
- Семьям с детьми положены три вида выплат. По 5 000 рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года получат семьи, имеющие право на материнский капитал и воспитывающие ребенка до трех лет. Таких семей в регионе около 20 000. Аналогичная выплата положена семьям с детьми до трех лет, не имеющим право на материнский капитал. Таких семей в регионе около 15 000. Единоразовая выплата в 10 000 рублей определена для семей, с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Таких детей у нас - 175 тысяч, - говорят в ПФР региона.
Ограничительные меры в связи с COVID-19 - объявленный Путиным режим выходных дней и заявленная губернатором Игорем Артамоновым до 31 мая самоизоляция - уже сократили налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Так, GOROD48 уже писал о том, что «Коронавирус съел 2'000'000'000 рублей доходов областного бюджета». А как обстоят дела с экономикой Липецка? Оказалось, что «Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов». Уже по весне в казне муниципалитета образовалась дыра размером в 200 миллионов рублей!
В администрации Липецка заявили о введенном режиме жесткой экономии бюджетных средств. Из слов главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой следует, что в приоритетном порядке из муниципального бюджета деньги тратят только на первоочередные социально-значимые расходы (заработную плату, налоги, содержание дорог, зеленых насаждений, муниципального имущества в рамках уже заключенных договоров) и на финансирование мероприятий, заявленных и осуществляемых городом в рамках национальных и региональных проектов за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов.
Больше всего денег из бюджета идет на ветер
Глава Липецка «Евгения Уваркина просит ничего ей не дарить» на день рождения, которое она отметит на следующей неделе. Для мэра Липецка лучшим подарком станут добрые дела. А на этой неделе мэр демонстрировала недюжинную активность. В городской администрации говорят, что Уваркина работает от восхода до заката и порой без выходных, просто львиную долю ее усилий не освещают СМИ. Что ж, в этот раз нам было позволено посмотреть на главу Липецка в работе.
20 мая, например, Евгения Уваркина провела ряд выездных заседаний. В ходе поездок глава города назвала нынешнее состояние Заводской площади (район Сокола) «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году (см. «Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!»), а также сочла оформить пешеходные зоны одной из центральных улиц цветной плиткой с вкраплениями гранита (см. «В мэрии отказались от мощения тротуаров на проспекте Победы обычной серой плиткой»).
Действительно, цветная плитка красивее серой, которой строители ООО «ТК Руслан-1» уже уложили более чем 300 погонных метров нового тротуара между площадью Победы и улицей Юных Натуралистов. И теперь ее велено выковырять (ее употребят на мощение какой-то другой улицы или сквера) и заменить на новую, еще не приобретенную. Но в связи с этим возникают, минимум, три вопроса. Первый: не поставит ли это под угрозу срок исполнения муниципального контракта, в техзадании которого указана не понравившаяся главе Липецка плитка-кирпичик? Второй: что мешало чиновникам еще зимой полистать документацию закупки и внести в нее изменения? Третий: кто заплатит за новую цветную плитку, если проспект Победы ремонтируют, главным образом, за счет федерального бюджета, испытывающего, как мы уже писали, колоссальные трудности с его наполнением?
Глава Липецка может легко создать бурю в стакане воды. Например, в прошлом году в мэрии заявили, что перевозка пассажиров трамваями опасна по причине изношенности путей, контактного провода и вагонов, но потом выяснилось, что возить работников НЛМК к прокатным станам просто не на чем, и аварийный электротранспорт продолжил свое существование. Потом родилась идея отдать часть парка Победы в руки частному инвестору, который был не прочь соорудить в нем плавательные бассейны под открытым небом, но в результате публичных слушаний от этой идеи, кажется, отказались. А эпопея с Нижним парком?
Напомним, что освоение 180 миллионов рублей на реновации старейшей рекреационной зоны города должно было завершиться в октябре прошлого года. Но работы в нем закончились перед новогодним боем Курантов, хотя глава Липецка и убеждала GOROD48, что за каждой уложенной рабочими плиткой бдят кураторы заказчика и подрядчика. И вот уже конец мая, а рабочие-узбеки из ООО «Троя» до сих пор перекладывают тут плитку (см. «Дежа вю: Нижний парк в мае выглядит как в ноябре»). В мэрии рассчитывают, что все свои гарантийные обязательства подрядные организации выполнят к 1 июня, международному Дню защиты детей! Кстати, «Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка».
А еще на этой неделе мэр Липецка погасила скандал, к которому сама же и оказалась причастна. «Евгения Уваркина сообщила об отмене объединения 42-й и 68-й школ», сорвав аплодисменты у членов родительской общественности. Но этой ситуации вполне можно было бы и избежать, если бы департамент образования мэрии заранее обсудил эту оптимизацию с педагогическим коллективом этих школ, учениками и их родителями!
Ушел за мелом - пропал без вести
И снова о коронавирусе. «В Липецке сообщили даты проведения ЕГЭ». Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила о днях итоговой аттестации. 29 июня выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 2 и 3 июля - ЕГЭ по русскому языку. На 6 июля запланирована сдача профильной математики, на 9 июля - истории и физики. 13 июля состоится ЕГЭ по обществознанию и химии, 16 июля можно сдать биологию и иностранные языки (письменная часть), экзамен по устной части - 18 или 20 июля.
В начале марта, до объявления закрывшей школы самоизоляции, в городской администрации датой общешкольного выпускного бала называли 19 июня. А апреле чиновники заявили о том, что коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня (конкретной даты уже не называлось). И вот теперь стало ясно, что до 20 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ. Так состоится ли вообще праздник?
«Школьники просят не отбирать у них «Липецкие зори». Если уж ЕГЭ перенесли, почему не перенести и выпускной - задались вопросом выпускники и записали видеообращение, адресованное Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной. 11-классники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала и провести его в привычном режиме, а не на «удаленке». Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Всего за час видео посмотрели свыше 7 500 пользователей.
«Евгения Уваркина ответила на обращение школьников». Глава Липецка как мать выпускницы этого года, конечно, тоже переживает насчет того, как пройдет выпускной бал. Мэр уверена, что «Липецкие зори» все же состоятся. В свою очередь, «Игорь Артамонов успокоил выпускников», пообещав, что они как и их предшественники, выпускники прошлых лет, заслуживают праздника. «Как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, «Липецкие зори» состоятся!» - обнадежил школьников в своем Instagram губернатор.
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#коронавирус #"Единая Россия" #Липецкий горсовет #Евгения Уваркина #благоустройство #"Липецкие зори"
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