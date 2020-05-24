Каждый депутат имеет своих избирателей

Итоги недели

На этой неделе. 22 мая в областной инфекционной больнице умер участковый врач-терапевт грязинской ЦРБ, работавший на обслуживании больных с COVID-19. Сначала медик лечился амбулаторно, а 19 мая был госпитализирован. При жизни врач страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.Ситуация с заболеваемостью на этой неделе поменялась кардинально. Если в понедельник, 18 мая, нам сообщили, что, то уже в среду больных стало на треть больше (см.).Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев связал такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами рекомендациями относительно майских праздников (см.). И все же главный государственный санитарный врач региона не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции.Однако в пятницу в Роспотребнадзоре забили в набат. Владимир Бондарев заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом. При этом обозначился рост выявленных пневмоний у людей в возрасте от 65 лет и старше. На этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе.- Ограничительные мероприятия будут сниматься только по мере уменьшения числа заболевших. Нам важно сохранить режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей. Необходим жесткий контроль за масочным режимом на территории работающих предприятий. Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до ее окончания (см.).Руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявил о том, что уже фактически исчерпаны возможности двух существующих госпиталей - областной инфекционной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Власти вынуждены открыть третий госпиталь - на базе корпуса Грязинской ЦРБ в поселке Матырский. Также под лечение пациентов с COVID-19 отдано инфекционное отделение на 50 коек в отдельно стоящем здании горбольницы №1 имени Семашко в Ельце. Владимир Бондарев сказал, что перепрофилирование под госпиталь еще какого-то стационара уже не даст возможность в оставшихся лечить обычных больных.Глава Липецка Евгения Уваркина попросила руководителя УМВД РФ по Липецку Александра Акаткина усилить проверки масочного режима на улицах и в общественных местах. Евгения Уваркина заявила о недопустимости нарушения режима самоизоляции (см.). Она обратилась к волонтерским организациям с призывом активнее помогать пожилым и инвалидам, в частности, приобретая для них товары первой необходимости и продукты. Также волонтеры обязаны быть на каждой остановке садоводческих маршрутов - с понедельника они начинают работать в обычном графике.Между тем к властям копятся вопросы о полноте доводимой до населения информации о заболеваемости COVID-19. Так, в ряде российских и зарубежных СМИ появилась публикации о том, что в России от коронавируса медики умирают в 16 раз чаще, чем в других странах с сопоставимым уровнем заболеваемости. Российские и региональные власти не соглашаются с этими выводами, заявляя об их предвзятости.Кстати, на этой неделе задействованные в борьбе с коронавирусом липецкие медики наконец-то получили полную сумму причитающихся им путинских надбавок. А ведь. Оказалось, экономисты облздрава начислили медикам мизерные выплаты с учетом фактически отработанного времени. В итоге водители «скорой помощи» получили по пять тысяч рублей такой выплаты, врачи - по 10-15 тысяч.- Этот момент, начисление по времени контакта с больным, был убран, и теперь начисление стимулирующей выплаты идет по факту работы в условиях риска, а не по часам, - пояснил СМИ работу над ошибками заместитель начальника областного управления здравоохранения Голиков.Так оказывающие помощь пациентам с коронавирусом врачи получили чистыми по 50-80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей - по 25 тысяч рублей. Им еще и вернули ранее удержанные с этих выплат 13% подоходного налога.На этой неделе. У истца, депутата Липецкого горсовета от КПРФ Александра Ушакова, не нашлось 540 рублей госпошлины для рассмотрения его заявления по существу.Этот депутат, очевидно, будет бороться за сохранение мандата в горсовете нового созыва, который в сентябре изберут липчане. Борьба за 36 кресел намечается нешуточная. Например, GOROD48 сообщил о том, что «Вице-мэр Липецка Евгений Павлов идет на праймериз партии власти», хотя пока продолжает исполнять обязанности заместителя Евгении Уваркиной. Предварительное партийное голосование «медведей» пройдет в следующее воскресение, 31 мая, но уже на этой неделе. Ныне действующих депутатов Липецкого горсовета Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют (ранее по этой же причине ЛРО «Единая Россия» приостановила полномочия Сергея Ткаченко как заместителя секретаря регионального отделения по агитационно-пропагандисткой работе). Примечательно, что еще один депутат-руководитель «управляшек» Александр Шальнев предусмотрительно не стал заявляться на праймериз.Подножка от партийного руководства возмутила Юрия Шклярова. Он заявил, что предоставил в оргкомитет праймериз справку и об отсутствии судимости, и об отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела, а «презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял».- В прошлом я - военный человек, отдал службе Родине почти 25 лет. Привык работать честно и открыто. И будучи членом «Единой России», придерживался тех же принципов. И если партия считает, что ее компрометирует мое членство в ее рядах, я готов положить членский билет на стол, - заявил Юрий Шкляров.Знаменитые слова Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» должна быть «отлита в граните» (еще одна крылатая цитата бывшего премьер-министра) и роздана в виде памятников во все регионы страны, кроме, разумеется, Чечни, руководству которой их дает Аллах. Реальность такова, что катастрофический обвал цен на нефть и газ, меры самоизоляции и стагнация экономики поставила российскую бюджетную систему на грань катастрофы. Так, в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» считают, что по итогам года госказна недосчитается 9 триллионов рублей налоговых поступлений. По факту это означает отсутствие в бюджете каждого четвертого рубля. Схожую оценку дают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики: при средней цене нефти в 27 долларов за баррель федеральный бюджет недосчитается 4,8 трлн рублей, бюджет Пенсионного фонда - 1 трлн рублей, Фонд ОМС потеряет 350 млрд рублей, а бюджеты регионов - 900 млрд рублей. В результате дыра в бюджетной системе превысит размер Фонда национального благосостояния, в котором по текущему валютному курсу хранится 8,1 триллиона рублей.Пока у государства хватает денег на анонсированные Владимиром Путиным антикоронавирусные выплаты населению страны. Так,в возрасте до трех лет (см.).- Семьям с детьми положены три вида выплат. По 5 000 рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года получат семьи, имеющие право на материнский капитал и воспитывающие ребенка до трех лет. Таких семей в регионе около 20 000. Аналогичная выплата положена семьям с детьми до трех лет, не имеющим право на материнский капитал. Таких семей в регионе около 15 000. Единоразовая выплата в 10 000 рублей определена для семей, с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Таких детей у нас - 175 тысяч, - говорят в ПФР региона.Ограничительные меры в связи с COVID-19 - объявленный Путиным режим выходных дней и заявленная губернатором Игорем Артамоновым до 31 мая самоизоляция - уже сократили налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Так, GOROD48 уже писал о том, что. А как обстоят дела с экономикой Липецка? Оказалось, что. Уже по весне в казне муниципалитета образовалась дыра размером в 200 миллионов рублей!В администрации Липецка заявили о введенном режиме жесткой экономии бюджетных средств. Из слов главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой следует, что в приоритетном порядке из муниципального бюджета деньги тратят только на первоочередные социально-значимые расходы (заработную плату, налоги, содержание дорог, зеленых насаждений, муниципального имущества в рамках уже заключенных договоров) и на финансирование мероприятий, заявленных и осуществляемых городом в рамках национальных и региональных проектов за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов.Глава Липецкана день рождения, которое она отметит на следующей неделе. Для мэра Липецка лучшим подарком станут добрые дела. А на этой неделе мэр демонстрировала недюжинную активность. В городской администрации говорят, что Уваркина работает от восхода до заката и порой без выходных, просто львиную долю ее усилий не освещают СМИ. Что ж, в этот раз нам было позволено посмотреть на главу Липецка в работе.20 мая, например, Евгения Уваркина провела ряд выездных заседаний. В ходе поездок глава города назвала нынешнее состояние Заводской площади (район Сокола) «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году (см.), а также сочла оформить пешеходные зоны одной из центральных улиц цветной плиткой с вкраплениями гранита (см.).Действительно, цветная плитка красивее серой, которой строители ООО «ТК Руслан-1» уже уложили более чем 300 погонных метров нового тротуара между площадью Победы и улицей Юных Натуралистов. И теперь ее велено выковырять (ее употребят на мощение какой-то другой улицы или сквера) и заменить на новую, еще не приобретенную. Но в связи с этим возникают, минимум, три вопроса. Первый: не поставит ли это под угрозу срок исполнения муниципального контракта, в техзадании которого указана не понравившаяся главе Липецка плитка-кирпичик? Второй: что мешало чиновникам еще зимой полистать документацию закупки и внести в нее изменения? Третий: кто заплатит за новую цветную плитку, если проспект Победы ремонтируют, главным образом, за счет федерального бюджета, испытывающего, как мы уже писали, колоссальные трудности с его наполнением?Глава Липецка может легко создать бурю в стакане воды. Например, в прошлом году в мэрии заявили, что перевозка пассажиров трамваями опасна по причине изношенности путей, контактного провода и вагонов, но потом выяснилось, что возить работников НЛМК к прокатным станам просто не на чем, и аварийный электротранспорт продолжил свое существование. Потом родилась идея отдать часть парка Победы в руки частному инвестору, который был не прочь соорудить в нем плавательные бассейны под открытым небом, но в результате публичных слушаний от этой идеи, кажется, отказались. А эпопея с Нижним парком?Напомним, что освоение 180 миллионов рублей на реновации старейшей рекреационной зоны города должно было завершиться в октябре прошлого года. Но работы в нем закончились перед новогодним боем Курантов, хотя глава Липецка и убеждала GOROD48, что за каждой уложенной рабочими плиткой бдят кураторы заказчика и подрядчика. И вот уже конец мая, а рабочие-узбеки из ООО «Троя» до сих пор перекладывают тут плитку (см.). В мэрии рассчитывают, что все свои гарантийные обязательства подрядные организации выполнят к 1 июня, международному Дню защиты детей! Кстати,А еще на этой неделе мэр Липецка погасила скандал, к которому сама же и оказалась причастна., сорвав аплодисменты у членов родительской общественности. Но этой ситуации вполне можно было бы и избежать, если бы департамент образования мэрии заранее обсудил эту оптимизацию с педагогическим коллективом этих школ, учениками и их родителями!И снова о коронавирусе.. Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила о днях итоговой аттестации. 29 июня выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 2 и 3 июля - ЕГЭ по русскому языку. На 6 июля запланирована сдача профильной математики, на 9 июля - истории и физики. 13 июля состоится ЕГЭ по обществознанию и химии, 16 июля можно сдать биологию и иностранные языки (письменная часть), экзамен по устной части - 18 или 20 июля.В начале марта, до объявления закрывшей школы самоизоляции, в городской администрации датой общешкольного выпускного бала называли 19 июня. А апреле чиновники заявили о том, что коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня (конкретной даты уже не называлось). И вот теперь стало ясно, что до 20 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ. Так состоится ли вообще праздник?. Если уж ЕГЭ перенесли, почему не перенести и выпускной - задались вопросом выпускники и записали видеообращение, адресованное Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной. 11-классники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала и провести его в привычном режиме, а не на «удаленке». Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Всего за час видео посмотрели свыше 7 500 пользователей.. Глава Липецка как мать выпускницы этого года, конечно, тоже переживает насчет того, как пройдет выпускной бал. Мэр уверена, что «Липецкие зори» все же состоятся. В свою очередь,, пообещав, что они как и их предшественники, выпускники прошлых лет, заслуживают праздника. «Как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, «Липецкие зори» состоятся!» - обнадежил школьников в своем Instagram губернатор.