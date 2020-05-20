Общество
24 минуты назад
Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»
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Главный санитарный врач Липецкой области прокомментировал рекордный рост заболеваемости коронавирусом.
Как уже сообщил GOROD48, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19.
- Мы связываем такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами нашими рекомендациями относительно майских праздников. Люди нарушили режим самоизоляции, массово выехали на дачи, встретились с родственниками на шашлыках. Завозных случаев коронавируса очень мало, в основном очаги заболеваемости выявляются в семьях, - прокомментировал GOROD48 рекордный рост заболеваемости COVID-19 руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
Главного санитарного врача области радует одно: большинство новых заболевших переносят смертельно опасную инфекцию в легкой форме.
- Мы - на пике заболеваемости. На плато мы еще не вышли, но до него недалеко. Думаю, пройдет еще немного времени, и мы увидим снижение заболеваемости, - считает Владимир Бондарев.
Исходя из прогнозов, руководитель областного управления Роспотребнадзора не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции. Не будет просить и возобновления получения пропусков для выхода людей на улицы. Более того, Владимир Бондарев не собирается настаивать на продлении режима самоизоляции после 31 мая.
- Мы связываем такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами нашими рекомендациями относительно майских праздников. Люди нарушили режим самоизоляции, массово выехали на дачи, встретились с родственниками на шашлыках. Завозных случаев коронавируса очень мало, в основном очаги заболеваемости выявляются в семьях, - прокомментировал GOROD48 рекордный рост заболеваемости COVID-19 руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
Главного санитарного врача области радует одно: большинство новых заболевших переносят смертельно опасную инфекцию в легкой форме.
- Мы - на пике заболеваемости. На плато мы еще не вышли, но до него недалеко. Думаю, пройдет еще немного времени, и мы увидим снижение заболеваемости, - считает Владимир Бондарев.
Исходя из прогнозов, руководитель областного управления Роспотребнадзора не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции. Не будет просить и возобновления получения пропусков для выхода людей на улицы. Более того, Владимир Бондарев не собирается настаивать на продлении режима самоизоляции после 31 мая.
5 1459
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