Общество

24 минуты назад

Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»

5 1459
#коронавирус
Владимир Бондарев: «На плато мы еще не вышли, но до него недалеко»

Главный санитарный врач Липецкой области прокомментировал рекордный рост заболеваемости коронавирусом.

Как уже сообщил GOROD48, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19.

- Мы связываем такой прирост заболеваемости с пренебрежением липчанами нашими рекомендациями относительно майских праздников. Люди нарушили режим самоизоляции, массово выехали на дачи, встретились с родственниками на шашлыках. Завозных случаев коронавируса очень мало, в основном очаги заболеваемости выявляются в семьях, - прокомментировал GOROD48 рекордный рост заболеваемости COVID-19 руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.

Главного санитарного врача области радует одно: большинство новых заболевших переносят смертельно опасную инфекцию в легкой форме.

- Мы - на пике заболеваемости. На плато мы еще не вышли, но до него недалеко. Думаю, пройдет еще немного времени, и мы увидим снижение заболеваемости, - считает Владимир Бондарев.

Исходя из прогнозов, руководитель областного управления Роспотребнадзора не будет рекомендовать губернатору ужесточить введенный 31 марта режим самоизоляции. Не будет просить и возобновления получения пропусков для выхода людей на улицы. Более того, Владимир Бондарев не собирается настаивать на продлении режима самоизоляции после 31 мая.
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#коронавирус

Комментарии (5)

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данковчанин

7 минут назад
Если так говорит, то видимо истинное положение знает.
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Татьяна

8 минут назад
Вы путаетесь в показаниях !!!!! То вышли !!!!! То снова зашли !!!!
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плато

9 минут назад
шли они долго потому что медленно.но пришли быстро потому что было недалеко.
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недоумевающий

9 минут назад
где логика? число заболевших растет, а меры защиты ослабляют ..
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Гость

10 минут назад
А может выход на салют повлиял
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