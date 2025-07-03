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Ремонты подъездов и субботники: в округе Русакова станет комфортнее
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сегодня, 14:06

Ремонты подъездов и субботники: в округе Русакова станет комфортнее

Депутат городского Совета Михаил Русаков продолжает встречи с жителями своего округа. 2 июля очередной разговор прошел в большом дворе на Теперика, 7 и Меркулова, 30.

«У нас хороший двор, но все же необходимо обновить детский городок», — с этих слов жителей началась встреча.

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Михаил Русаков предложил участие в программе «Мой двор», которая поможет в благоустройстве. Уже сейчас, в июле, нужно провести собрания жителей домов, собрать не менее двух третей голосов собственников и составить протокол собрания.

— Я подключусь, и с мэрией города мы будем решать этот вопрос, — рассказал Михаил Русаков.

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Также жители коснулись состояния подъездов в домах на Теперика 3, 7, 13, и Меркулова, 30. Русаков рассказал, что на Теперика, 3 косметический ремонт уже начинается, далее рабочие придут и в другие дома. Начнется во дворах этих домов и замена старых скамеек и других малых архитектурных форм.

Кроме того, в подъездах поменяют освещение, снабдив его датчиками движения, чтобы свет включался только в присутствии людей, рассказал приглашенный на встречу представитель управляющей компании «Умный дом» Роман Волков.

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Говорили и о традиционной для Липецка проблеме — не восстановленном после раскопок ресурсоснабжающих организаций благоустройстве. 

— У дома на Теперика, 1 ремонтировали теплотрассу, и оставили после грязь, мусор, а детей в этом дворе много, — рассказал житель района Алексей.

— Я уже занимаюсь этим вопросом. Подрядчик, проводивший работы по заказу энергетиков, недобросовестно отнесся к тому, чтобы прибрать за собой. В порядок территорию приведут, — рассказал Михаил Русаков.

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В завершение встречи жители домов на Теперика, 7 и Меркулова предложили вместе провести субботник, чтобы благоустроить их двор.

Михаил Русаков
встречи с жителями
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