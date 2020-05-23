Евгения Уваркина просит ничего ей не дарить

Для мэра Липецка лучшим подарком станут добрые дела.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой не дарить ей подарки к дню рождения, который мэр отмечает на будущей неделе. Лучшим презентом для главы города станут добрые дела или благотворительность, утверждает Евгения Уваркина.



- Для меня лучший подарок – доброе дело. Уже через неделю я буду отмечать день рождения. Пожалуйста, дорогие мои, все, кто хочет подарить мне букет или что-то материальное - не делайте этого. Для меня лучшим подарком будет, если вы окажите посильную помощь какому-либо фонду или нуждающейся семье, а может, просто сделаете любое доброе дело. Конечно, кто-то скажет, что добрые дела любят тишину. Но, я считаю – не сегодня. Сейчас то время, когда добром необходимо делиться, его нужно множить, им нужно заражать окружающих, - уверена Евгения Уваркина. - Поэтому я прошу вас – делитесь своими историями! Расскажите о том, как помогли многодетной семье или больному ребёнку, провели одиночный субботник или организовали благотворительную акцию, подарили новую, счастливую жизнь брошенным животным или совершили любой другой поступок, который может сделать нашу жизнь хоть капельку лучше. Ваши посты станут для меня лучшим подарком.



Лучшими историями мэр Липецка планирует поделиться со своими подписчиками.