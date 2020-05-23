Общество

сегодня, 13:57

Евгения Уваркина просит ничего ей не дарить

20 2746
#подарок #благотворительность #соцсети
2
Евгения Уваркина просит ничего ей не дарить

Для мэра Липецка лучшим подарком станут добрые дела.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой не дарить ей подарки к дню рождения, который мэр отмечает на будущей неделе. Лучшим презентом для главы города станут добрые дела или благотворительность, утверждает Евгения Уваркина.

- Для меня лучший подарок – доброе дело. Уже через неделю я буду отмечать день рождения. Пожалуйста, дорогие мои, все, кто хочет подарить мне букет или что-то материальное - не делайте этого. Для меня лучшим подарком будет, если вы окажите посильную помощь какому-либо фонду или нуждающейся семье, а может, просто сделаете любое доброе дело. Конечно, кто-то скажет, что добрые дела любят тишину. Но, я считаю – не сегодня. Сейчас то время, когда добром необходимо делиться, его нужно множить, им нужно заражать окружающих, - уверена Евгения Уваркина. - Поэтому я прошу вас – делитесь своими историями! Расскажите о том, как помогли многодетной семье или больному ребёнку, провели одиночный субботник или организовали благотворительную акцию, подарили новую, счастливую жизнь брошенным животным или совершили любой другой поступок, который может сделать нашу жизнь хоть капельку лучше. Ваши посты станут для меня лучшим подарком.

Лучшими историями мэр Липецка планирует поделиться со своими подписчиками.
20 2746
#подарок #благотворительность #соцсети
2

Комментарии (20)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася Куролесов

11 минут назад
Обычно такие просьбы доводятся до близкого круга лиц, а тут прямо на весь белый свет кричит.
ответить

Благотворительность

14 минут назад
Бла --бла-бла
ответить

Ржу

14 минут назад
Тонкий намёк....одна забота была у горожан:что подарить Уваркиной. Гульбища будут????
ответить

Сергей

16 минут назад
Сама же выпрашивает подарки, умный подход к делу
ответить

Житель города

22 минуты назад
Пусть даст номер карты что бы перечислить ей на день рождения она ведь сказала что цветы не нужны а лучше перечислите
ответить

Гость

31 минуту назад
Гость, будте здоровы и не болейте. И все будет хорошо. Господи спаси и сохрани всех.
ответить

Коллеги

34 минуты назад
Некрасиво это, ой как некрасиво! Промолчала бы, и никто бы ничего не знал и не дарил!
ответить

Коллеги

37 минут назад
Это самопиар? Вот кто знал что у тёти жени днюха? Никто! А теперь знают!
ответить

Липчанин

38 минут назад
Я и не собирался, так что Евгения, живите спокойно.
ответить

Неужели

39 минут назад
такое может быть !
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Аптеку оштрафовали за просроченные лекарства
#аптека #лекарства
Аптеку оштрафовали за просроченные лекарства

12 минут назад

Общество
В Липецкой области еще 71 человек вылечился от COVID-19
#лечение. коронавирус
1
В Липецкой области еще 71 человек вылечился от COVID-19

сегодня, 13:22

Общество
Липчане онлайн обсудят строительство дороги и многоэтажки
#публичные слушания #строительство
3
Липчане онлайн обсудят строительство дороги и многоэтажки

сегодня, 12:49

Общество
Соцзащита больше не принимает по Whatsapp
#социальная защита #прием
10
Соцзащита больше не принимает по Whatsapp

сегодня, 12:07

Общество
В Липецке ожидается гроза
#погода
1
В Липецке ожидается гроза

сегодня, 11:49

Общество
Липчане гонят
#алкоголь #опрос
18
Липчане гонят

сегодня, 11:16

Общество