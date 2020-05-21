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Старшина липецкого авиацентра Рашоян: «Вы верите в эту фигню?»
Военный патруль Военного городка не увидел причин прекратить тренировку юных футболистов на стадионе «Авиатор», несмотря на запрет на массовые занятия спортом.
Несмотря на предостерегающие надписи буквами размером в А-4 каждая, на поле вовсю шла детская тренировка. Ответить на вопрос, какая организация вывела ребятню при действующем режиме самоизоляции на запрещенные до 31 мая массовые занятия, отказались как родители школьников, так и тренеры. Более того, тренеры дали указания юным подопечным ничего не говорить корреспонденту.
Судя по наклеенной на двери раздевалки бумаге, собственником стадиона «Авиатор» является военная часть 81819. Как по мановению волшебной палочки, у объекта появились старшина С. Рашоян и лейтенант Д. Кривошеин. Первым их требованием стал приказ выключить камеру, а позже попросили удалить запись.
- Вы верите в эту фигню? - спросил корреспондента о коронавирусе старшина Рашоян.
Мы попросили прокомментировать ситуацию вице-мэра Липецка Евгения Павлова:
- Массовые занятия спортом в настоящее время категорически запрещены. По данному факту мы проведем расследование, а когда выясним, кто вывел детей на тренировку, то накажем виновных.
В свою очередь, заместитель командира летного полка Алексей Куракин, выполняющий функции пресс-секретаря липецкого авиацентра, сообщил GOROD48, что по факту новый стадион закреплен за военной частью, но авиаторы отвечают только за сохранность объекта:
- Наши патрули с начала объявления режима самоизоляции пытались не пускать на стадион тренеров и детей, но нам дали понять, что военным в дела штатских соваться нечего. Мы несколько раз обращались за помощью у участковому уполномоченному, но некоторое время назад этот полицейский куда-то пропал.
А как, все же, «Авиатор» пережил зиму? В общем, неплохо, за исключением нескольких вещей. На беговой дорожке в одном месте провалился грунт, и образовавшуюся яму заделали весьма грубо. Кто-то опрокинул временный деревянный туалет, и с тех пор он раскрытой дверью смотрит в небо (туалет в раздевалке закрыт на ключ). Вандалы уже сорвали с креплений несколько пластиковых сидений на трибуне и наделали дырок еще в десятках стульев… Если так пойдет дальше, что от трибуны останется только каркас.
- Территория Военного городка по прежнему принадлежит Министерству обороны, а не муниципалитету. Пока это так, мэрия Липецка не имеет права тратить бюджетные средства на развитие, благоустройство и ремонт территории. В прошлом году тут был фактически заново построен стадион. Его возвел частный инвестор, но без обязательств дальнейшего его содержания. Мы рассчитываем на то, что уже в этом году Минобороны пойдет нам навстречу и передаст территорию городка в муниципальную собственность, чтобы мы могли взять на свой баланс в том числе и этот стадион. Так как этого пока не произошло, мы исправили появившиеся дефекты на этом объекте за счет нового спонсора. «Заплатку» на беговой дорожке поставили прорезиненным покрытием. Она, действительно, отличается по цвету от существующей беговой дорожки. Кстати, привлеченная нами организация так и не навела на стадионе порядок, и сейчас мэрия ведет с ней соответствующие переговоры. Мы надеемся, что в скором времени земли городка передадут муниципалитету, после чего стадион обретет юридического собственника, - сказал Евгений Павлов.
Напомним, что в строительство «Авиатора» свои собственные 20 миллионов рублей вложил предприниматель Владимир Чеботарев. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил при содействии тогда врио губернатора Игоря Артамонова Минспорт.
На открытии стадиона Игорь Артамонов сыграл в футбол. Судьей матча между сборной областных чиновников и командой регионального управления МЧС был большой любитель детей, прокурор области Константин Кожевников