Общество

сегодня, 18:24

Коронавирус съел 2 000 000 000 рублей доходов областного бюджета

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#коронавирус #бюджет
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Коронавирус съел 2 000 000 000 рублей доходов областного бюджета

Дефицит регионального бюджета вырос до 7,5 млрд рублей.

Сегодня на очередной 39-й сессии Липецкого облсовета, которая состоялась в форме открытого заочного голосования, депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы региональной казны уменьшились на 2 млрд рублей. Это связано с тем, что из-за распространения коронавируса в области была приостановлена предпринимательская деятельность по ряду отраслей.

- Конечно, пандемия повлияла на экономику региона. Доходы бюджета сегодня снизились. Но ситуация под контролем. За счет экономии средств по одним статьям мы перераспределили средства областного бюджета на первоочередные цели. Это поддержка лечебных учреждений, выплаты врачам, строительство яслей, школ и других социально важных объектов. Также мы получили более миллиарда рублей на эти цели из федерального бюджета, - сообщил спикер облсовета Павел Путилин. - Не остается в стороне и наш крупный бизнес, который активно принимает участие в борьбе с вирусом и проявляет социальную ответственность.

Так, за счет межбюджетных трансфертов на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции выделено более 561 млн рублей. Деньги направлены на оснащение дополнительного коечного фонда, который создается в области. В том числе более 105 млн рублей предусмотрено на стимулирующие выплаты медперсоналу, который оказывает сегодня помощь больным с коронавирусом.

На оснащение объектов спортивной инфраструктуры новым оборудованием предусмотрено 25 млн рублей. На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов направлено 134,5 млн рублей. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе дошкольного образования выделено почти 72 млн рублей. На строительство новых школ - 108 миллионов.

За счет сокращения расходов по одним статьям и перераспределения средств областного бюджета на 500 млн рублей увеличен резервный фонд главы региона. Местные бюджеты получат дополнительные дотации в размере 150 млн. рублей.

Пресс-служба областного Совета сообщает, что с учетом внесенных изменений областной бюджет на 2020 год по доходам составил 68,7 млрд рублей, по расходам - 75,6 миллиарда. Дефицит бюджета вырос до 7,5 млрд рублей.
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#коронавирус #бюджет
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Комментарии (12)

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Я

1 минуту назад
Да этот вирус, имена которого всем известны, и раньше не меньше ел.
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буба

6 минут назад
И , главное, некому предъявить за такую прожорливость!
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ВВ

15 минут назад
В прошлом году мы посеяли сто га ржи - все съела тля! В этом году мы посеем двести га ржи - нехай, сволочь, подавится!
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Раньше крали скромнее

28 минут назад
Почти все сидели дома на удалёнке и просто так, работы никакой, а 2 миллиарда съел короновирус, а ха. ха. ха.ха !!!
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Человек

32 минуты назад
Не надо было ориентироваться на Москву у них реально трц наши по сравнению с их просто * забегаловка у них
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Сергей 13

39 минут назад
Люди добрые, -звоните в "Память" и спрашиваете:"п'авда,что евреи Россию продали"?Вам скажут,что это так и объяснят,где получить Вашу долю.
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Главарь Липецкой области

40 минут назад
Игорь-клещ сожрал, с подельниками едросами- партией жуликов и воров.
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Люди добрые

42 минуты назад
Подскажите как получить дивиденды от продажи газа и нефти?
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А сколько ежемесячно жрут

45 минут назад
клещи едросовские и муниципалы Женьки-гопницы?
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И

48 минут назад
Не подавился
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