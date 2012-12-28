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Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
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41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»

Сегодня, 3 июля, в результате атаки беспилотников погибла пенсионерка, соцслужбы нашли женщину, жившую на лебедянском кладбище, и мэр Роман Ченцов потребовал от бизнесмена к сентябрю отчитаться об источниках финансирования здания на месте снесенного кинотеатра «Спутник».

Ночью многих липчан разбудили сирены. На территории Липецкой области объявили красный уровень опасности.

Обломки одного из беспилотников упали на частный дом в селе Подгорном Липецкого округа. Погибла 71-летняя женщина. Это вторая смерть в регионе из-за атаки БПЛА. В августе 2024 года погиб 27-летний мужчина.

Во время атаки  пострадали три человека. Один из них — сын погибшей погибшей женщины, у него случился гипертонический криз. Еще два человека, живущих в разных местах Липецкой области, впали в состояние шока. Все отказались от госпитализации, но с ними поработали психологи.

Дом погибшей женщины оказался частично разрушен. Пострадали и соседние строения. Также повреждены стекла и крыши домов в нескольких районах Липецка, в городе пострадали автомобили. 

В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания. Жильцов эвакуировали. Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий Ельца, после чего возник пожар. Сотрудников ближайших цехов также эвакуировали. 

Всем пострадавшим власти обещали помочь с восстановлением имущества.

Из Липецка, Липецкого округа и Ельца весь день поступали сообщения о найденных обломках беспилотных летательных аппаратов.

Для пострадавших от атаки БПЛА открыли «горячие линии» психологической и правовой помощи. Номера для связи можно посмотреть здесь.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олеся Колягина дала советы, как пережить атаку БПЛА.

После публикации в соцсетях. работники социальной службы начали розыск женщины, живущей на кладбище в Лебедяни. Ее удалось найти и отправить на специализированное лечение. У женщины есть двоюродный брат, но своего жилья у нее нет.

«Очень часто видел ее возле могил своих родственников. Выглядит она очень странно, в черной старинной одежде с кошкой за пазухой и мешком за плечами. Но она безобидная совершенно», — сообщил комментатор.

«Офигеть! А где она раньше жила? Не с Луны же прилетела. Может, на кладбище поселилась, потому что из дома выгнали?», — удивилась Эфа.

«С нашими пенсиями только на кладбищах и жить. Если что, далеко относить не надо. В шаговой доступности», — съязвила Влада.

«Таких людей только больше будет. Отчаявшиеся, голодающие на старости лет, с когнитивными нарушениями на фоне дефицита питания и простого человеческого общения», — считает Да уж.

На месте снесенного кинотеатра «Спутник» собственник земельного участка решил построить двухэтажный административно-торговый центр. Мэр Роман Ченцов потребовал от собственника  к сентябрю сообщить, где возьмет деньги на строительство.

На сегодня бизнесмен получил разрешение на строительство и теперь ему надо сделать проектно-сметную документацию. 

Комментаторы скептически отнеслись к новости, похоже, не верят, что дело сдвинется с мертвой точки. 

«Просто сделайте там сквер и посадите там хвойные деревья, больше там ничего не нужно. Но понятно, что этого не будет. Земля там — лакомый кусок», — попросила Animal planet.

«Чем они торговать будут в новом здании? Будущими котлованами?» — не верит в проект Смехопанорама.

«ТЦ на Неделина» — половина пустой. «Меркурий» — наполовину пустой. «Победа» — половина пустая. Бывший «Уют» — много мест не востребовано. Здание Корабля с остановкой на Неделина — большая часть не востребована. Кто туда пойдет торговать? Если только очередную «Пятерочку» открыть», — справедливо заметил Гость.

«Здесь хорошо бы вписался современный подземный многоярусный ТЦ с эскалаторами наподобие как на Манежке в Москве. А сверху рекреационная зона, можно с фонтаном. В таком проекте можно смело отказаться от части наземных пешеходных переходов, поскольку подземные соединят такой ТЦ и будут востребованы. Бонусом это приведёт к разгрузке транспортного потока, что улучшит экологию в данной локации. Только это совершенно другой финансовый уровень», — предложил горожанин.

«Все будет как с «Фрегатом», так как у Липецкой мэрии нет зубов, только непомерные амбиции», — вангует Липчанин76.

А еще мэрия решила поинтересоваться мнением липчан, что строить на месте крепости в 20 микрорайоне.  Вариантов будущего сооружения два: красный и белый.





Завтра наконец-то ожидается жара! По прогнозам синоптиков, в Липецке столбики термометров могут подняться до +30 градусов.
вечЁрка
БПЛА
кладбище
«Спутник»
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