Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Общество
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41 минуту назад
Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Сегодня, 3 июля, в результате атаки беспилотников погибла пенсионерка, соцслужбы нашли женщину, жившую на лебедянском кладбище, и мэр Роман Ченцов потребовал от бизнесмена к сентябрю отчитаться об источниках финансирования здания на месте снесенного кинотеатра «Спутник».
Обломки одного из беспилотников упали на частный дом в селе Подгорном Липецкого округа. Погибла 71-летняя женщина. Это вторая смерть в регионе из-за атаки БПЛА. В августе 2024 года погиб 27-летний мужчина.
Во время атаки пострадали три человека. Один из них — сын погибшей погибшей женщины, у него случился гипертонический криз. Еще два человека, живущих в разных местах Липецкой области, впали в состояние шока. Все отказались от госпитализации, но с ними поработали психологи.
Дом погибшей женщины оказался частично разрушен. Пострадали и соседние строения. Также повреждены стекла и крыши домов в нескольких районах Липецка, в городе пострадали автомобили.
В Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания. Жильцов эвакуировали. Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий Ельца, после чего возник пожар. Сотрудников ближайших цехов также эвакуировали.
Всем пострадавшим власти обещали помочь с восстановлением имущества.
Из Липецка, Липецкого округа и Ельца весь день поступали сообщения о найденных обломках беспилотных летательных аппаратов.
Для пострадавших от атаки БПЛА открыли «горячие линии» психологической и правовой помощи. Номера для связи можно посмотреть здесь.
Главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олеся Колягина дала советы, как пережить атаку БПЛА.
После публикации в соцсетях. работники социальной службы начали розыск женщины, живущей на кладбище в Лебедяни. Ее удалось найти и отправить на специализированное лечение. У женщины есть двоюродный брат, но своего жилья у нее нет.
«Очень часто видел ее возле могил своих родственников. Выглядит она очень странно, в черной старинной одежде с кошкой за пазухой и мешком за плечами. Но она безобидная совершенно», — сообщил комментатор.
«Офигеть! А где она раньше жила? Не с Луны же прилетела. Может, на кладбище поселилась, потому что из дома выгнали?», — удивилась Эфа.
«С нашими пенсиями только на кладбищах и жить. Если что, далеко относить не надо. В шаговой доступности», — съязвила Влада.
«Таких людей только больше будет. Отчаявшиеся, голодающие на старости лет, с когнитивными нарушениями на фоне дефицита питания и простого человеческого общения», — считает Да уж.
На месте снесенного кинотеатра «Спутник» собственник земельного участка решил построить двухэтажный административно-торговый центр. Мэр Роман Ченцов потребовал от собственника к сентябрю сообщить, где возьмет деньги на строительство.
На сегодня бизнесмен получил разрешение на строительство и теперь ему надо сделать проектно-сметную документацию.
Комментаторы скептически отнеслись к новости, похоже, не верят, что дело сдвинется с мертвой точки.
«Просто сделайте там сквер и посадите там хвойные деревья, больше там ничего не нужно. Но понятно, что этого не будет. Земля там — лакомый кусок», — попросила Animal planet.
«Чем они торговать будут в новом здании? Будущими котлованами?» — не верит в проект Смехопанорама.
«ТЦ на Неделина» — половина пустой. «Меркурий» — наполовину пустой. «Победа» — половина пустая. Бывший «Уют» — много мест не востребовано. Здание Корабля с остановкой на Неделина — большая часть не востребована. Кто туда пойдет торговать? Если только очередную «Пятерочку» открыть», — справедливо заметил Гость.
«Здесь хорошо бы вписался современный подземный многоярусный ТЦ с эскалаторами наподобие как на Манежке в Москве. А сверху рекреационная зона, можно с фонтаном. В таком проекте можно смело отказаться от части наземных пешеходных переходов, поскольку подземные соединят такой ТЦ и будут востребованы. Бонусом это приведёт к разгрузке транспортного потока, что улучшит экологию в данной локации. Только это совершенно другой финансовый уровень», — предложил горожанин.
«Все будет как с «Фрегатом», так как у Липецкой мэрии нет зубов, только непомерные амбиции», — вангует Липчанин76.
А еще мэрия решила поинтересоваться мнением липчан, что строить на месте крепости в 20 микрорайоне. Вариантов будущего сооружения два: красный и белый.
Завтра наконец-то ожидается жара! По прогнозам синоптиков, в Липецке столбики термометров могут подняться до +30 градусов.
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