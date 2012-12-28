Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»

Сегодня, 3 июля, в результате атаки беспилотников погибла пенсионерка, соцслужбы нашли женщину, жившую на лебедянском кладбище, и мэр Роман Ченцов потребовал от бизнесмена к сентябрю отчитаться об источниках финансирования здания на месте снесенного кинотеатра «Спутник».