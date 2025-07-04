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сегодня, 09:20

Двое детей пострадали в авариях на улицах Липецка

8-летнего мальчика сбил автобус, 15-летнего — легковой автомобиль.

3 июля в Липецке на улице Меркулова 47-летний водитель автобуса сбил на 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

15-летний мальчик пострадал в аварии на улице Гагарина: в восемь часов вечера его сбил 38-летний водитель «Шкоды». Подросток доставлен в больницу.

Всего, по данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах области пострадали девять человек, один — погиб.

Смертельная авария произошла ночью 3 июля на дороге Орел-Тамбов в Задонском районе, как же сообщал GOROD48 автомобиль «БМВ» сбил 49-летнего мужчину

Вчера половины двенадцатого ночи на улице Фрунзе в Липецке столкнулись автомобиль такси «Хавал» под управлением 27-летнего водителя и «Киа» с 22-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка такси, девушка госпитализирована.

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В Становлянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь днем 3 июля столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 74-летнего водителя и «Лада Веста» с 45-летней женщиной за рулем. Два пассажира «ВАЗа», и пассажир «Весты» доставлены в больницу.

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