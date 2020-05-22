Общество
57 минут назад
Евгения Уваркина сообщила об отмене объединения 42-й и 68-й школ
Однако в следующем году к этой идее мэрия вернётся снова.
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Как уже писал GOROD48, на платформе change.org размещена петиция против слияния 42-й и 68-й школ Липецка. Ее авторы считают, что в объединенной школе потеряют традиции 68-й школы, ученики которой традиционны сильны в ОГЭ и ЕГЕ, в предметных областных и Всероссийских олимпиадах.
«Объединение МБОУ СШ №68 с другими учебными заведениями и изменение режима ее работы может негативно отразиться на процессе обучения, на взаимоотношениях школьников, на работе коллектива в целом. Мы считаем недопустимым говорить об объединении школ во время пандемии коронавируса, когда наши дети находятся на дистанционном обучении, а педагоги стараются помочь им достойно окончить учебный год. Мы высоко оцениваем работу школы, хотим сохранить ее как обособленное учебное заведение со своим опытом и своими традициями. Мы призываем руководителей города и области прислушаться к нашему мнению», - говорится в петиции, адресованной в областную администрацию, под которой уже подписались 600 человек.
;А это значит, что чиновники были просто обязаны обратить на нее внимание.
И они это сделали 20 мая. В этот день в Липецком горсовете состоялся Депутатский час, где обсуждалось объединение двух образовательных учреждений. Председатель департамента образования Светлана Бедрова в числе выигрышей от слияния назвала возможность размещения в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это позволит младшеклассникам заниматься в первую смену, а вторую половину дня отдать под дополнительное образование и продленку. Сэкономленные за счет сокращения управленческого аппарата деньги пойдут на повышение зарплат учителей.
- Эти две школы стоят рядом, стена в стену. В них главным образом учатся дети из 23 микрорайона и микрорайона МЖК. В основе объединения школ лежит выравнивание стартовых возможностей учеников, которые зачастую попадают в одну или другую школы просто потому, что живут на территориях, закрепленных за этими общеобразовательными учреждениями. В итоге кого-то зачисляют в 42-ю школу, ученики которой показывают хорошие результаты в спортивной подготовке, а кого-то - в 68-ю, в которой традиционно высоки результаты ОГЭ и ЕГЭ, а среди ее учеников много участников и призеров областных и Всероссийских предметных олимпиад. Но ведь это неправильно - закреплять детей за той или иной школой в зависимости от их места жительства! В случае объединения выиграют все, - подчеркнула Светлана Бедрова.
Однако родители учеников школы №68 в стенах горсовета заявили о том, что все равно остаются противниками объединения. «Будем подписывать петицию целыми классами!», - заявила чиновникам и депутатам Юлия Мещерякова, мама одного из школьников.
родители собирают подписи против объединения двух школ в одну
Сегодня вечером в 42-й школе состоялся второй раунд переговоров власти и родителей. В пятницу вечером у школы собралось не так много желающих поучаствовать, по сути, в двух общешкольных родительских собраниях. Поэтому в актовом зале поместились все пришедшие даже с учётом социального дистанцирования как требования для этого собрания с учётом режима самоизоляции. Сюда же пришли глава Липецка Евгения Уваркина и председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
на территории двух школ были открыты только одни ворота, поэтому некоторые родители пролезали на собрание через дырку в заборе
Первым выступил член управляющего Совета школы №42 Владимир Гугнин. Он сообщил, что при всех плюсах оптимизации является противником объединения школ. Это заявление родители встретили аплодисментами.
- У меня есть личное мнение, но оно не главное. Главное - мнение педагогического коллектива и родительского сообщества, - обратилась к залу Евгения Уваркина.
Точка зрения главы Липецка почти буквально повторила то, о чем и GOROD48, и депутатам горсовета рассказала Светлана Бедрова, поэтому нет нужды повторяться.
- Я хочу, чтобы то зерно, которое я посеяла, принесло плоды. Чтобы оно постепенно проросло в ваших сердцах и умах. Решение, которое вы примете, будет вашим решением. Хорошо, что процесс обсуждения пошёл. Это правильно, - этими словами закончила свое выступление глава города.
Однако из зала не прозвучало ни одного выступления за слияние. Кто-то из родителей обиделся на отказ чиновников от общения в соцсетях. Кто-то считал, что в одну школу не войдёт коллектив и ученики 5-11 классов сразу двух школ, и что может дойти до то, что ученики этих классов будут вынуждены учиться даже в третью смену. Кто-то заявил, что прежде чем говорить об оптимизации, было бы неплохо посоветоваться с родительской общественностью, а не ставить их перед этим фактом...
В ходе диалога выяснилось, что руководство города не гонит лошадей в вопросе объединения 42-й и 68-й школ. А после того, как Евгения Уваркина сообщила, что в следующем учебном году никакого слияния школ не случится, её слова встретили овацией. Процесс оптимизации будет обсуждаться в этом и следующем годах в горсовете, в мэрии, в классах и на общешкольных собраниях.
«Объединение МБОУ СШ №68 с другими учебными заведениями и изменение режима ее работы может негативно отразиться на процессе обучения, на взаимоотношениях школьников, на работе коллектива в целом. Мы считаем недопустимым говорить об объединении школ во время пандемии коронавируса, когда наши дети находятся на дистанционном обучении, а педагоги стараются помочь им достойно окончить учебный год. Мы высоко оцениваем работу школы, хотим сохранить ее как обособленное учебное заведение со своим опытом и своими традициями. Мы призываем руководителей города и области прислушаться к нашему мнению», - говорится в петиции, адресованной в областную администрацию, под которой уже подписались 600 человек.
;А это значит, что чиновники были просто обязаны обратить на нее внимание.
И они это сделали 20 мая. В этот день в Липецком горсовете состоялся Депутатский час, где обсуждалось объединение двух образовательных учреждений. Председатель департамента образования Светлана Бедрова в числе выигрышей от слияния назвала возможность размещения в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это позволит младшеклассникам заниматься в первую смену, а вторую половину дня отдать под дополнительное образование и продленку. Сэкономленные за счет сокращения управленческого аппарата деньги пойдут на повышение зарплат учителей.
- Эти две школы стоят рядом, стена в стену. В них главным образом учатся дети из 23 микрорайона и микрорайона МЖК. В основе объединения школ лежит выравнивание стартовых возможностей учеников, которые зачастую попадают в одну или другую школы просто потому, что живут на территориях, закрепленных за этими общеобразовательными учреждениями. В итоге кого-то зачисляют в 42-ю школу, ученики которой показывают хорошие результаты в спортивной подготовке, а кого-то - в 68-ю, в которой традиционно высоки результаты ОГЭ и ЕГЭ, а среди ее учеников много участников и призеров областных и Всероссийских предметных олимпиад. Но ведь это неправильно - закреплять детей за той или иной школой в зависимости от их места жительства! В случае объединения выиграют все, - подчеркнула Светлана Бедрова.
Однако родители учеников школы №68 в стенах горсовета заявили о том, что все равно остаются противниками объединения. «Будем подписывать петицию целыми классами!», - заявила чиновникам и депутатам Юлия Мещерякова, мама одного из школьников.
родители собирают подписи против объединения двух школ в одну
Сегодня вечером в 42-й школе состоялся второй раунд переговоров власти и родителей. В пятницу вечером у школы собралось не так много желающих поучаствовать, по сути, в двух общешкольных родительских собраниях. Поэтому в актовом зале поместились все пришедшие даже с учётом социального дистанцирования как требования для этого собрания с учётом режима самоизоляции. Сюда же пришли глава Липецка Евгения Уваркина и председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
на территории двух школ были открыты только одни ворота, поэтому некоторые родители пролезали на собрание через дырку в заборе
Первым выступил член управляющего Совета школы №42 Владимир Гугнин. Он сообщил, что при всех плюсах оптимизации является противником объединения школ. Это заявление родители встретили аплодисментами.
- У меня есть личное мнение, но оно не главное. Главное - мнение педагогического коллектива и родительского сообщества, - обратилась к залу Евгения Уваркина.
Точка зрения главы Липецка почти буквально повторила то, о чем и GOROD48, и депутатам горсовета рассказала Светлана Бедрова, поэтому нет нужды повторяться.
- Я хочу, чтобы то зерно, которое я посеяла, принесло плоды. Чтобы оно постепенно проросло в ваших сердцах и умах. Решение, которое вы примете, будет вашим решением. Хорошо, что процесс обсуждения пошёл. Это правильно, - этими словами закончила свое выступление глава города.
Однако из зала не прозвучало ни одного выступления за слияние. Кто-то из родителей обиделся на отказ чиновников от общения в соцсетях. Кто-то считал, что в одну школу не войдёт коллектив и ученики 5-11 классов сразу двух школ, и что может дойти до то, что ученики этих классов будут вынуждены учиться даже в третью смену. Кто-то заявил, что прежде чем говорить об оптимизации, было бы неплохо посоветоваться с родительской общественностью, а не ставить их перед этим фактом...
В ходе диалога выяснилось, что руководство города не гонит лошадей в вопросе объединения 42-й и 68-й школ. А после того, как Евгения Уваркина сообщила, что в следующем учебном году никакого слияния школ не случится, её слова встретили овацией. Процесс оптимизации будет обсуждаться в этом и следующем годах в горсовете, в мэрии, в классах и на общешкольных собраниях.
Родитель 68 школы
23-й
Перри Мейсон
Соня
Однако