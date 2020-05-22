Общество
сегодня, 16:47
Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка
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«Государево око» заинтересовалось публикациями GOROD48.
Прокуратура Правобережного района Липецка проводит проверку соблюдения законности при исполнении контракта на реконструкцию и благоустройство территории Нижнего парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Государево око» заинтересовалось публикациями СМИ, в том числе GOROD48, о реновации Нижнего парка, которую должны были закончить в октябре прошлого года, но, по сути, работы в нем продолжается до сих пор. Так, последним днем устранения недостатков при освоении 180 млн рублей на этом объекте мэрия Липецка назвала 1 июня.
«Государево око» заинтересовалось публикациями СМИ, в том числе GOROD48, о реновации Нижнего парка, которую должны были закончить в октябре прошлого года, но, по сути, работы в нем продолжается до сих пор. Так, последним днем устранения недостатков при освоении 180 млн рублей на этом объекте мэрия Липецка назвала 1 июня.
14 845
Комментарии (14)
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Инквизитор
Злодей
Перри Мейсон
Ну Вы тоже скажите.
я
У мера другие задачи.
Не может быть!
данковчанин
Колхозник
Собственно