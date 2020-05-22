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Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка

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#Нижний парк
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Прокуратура проверит законность исполнения контактов на обновление Нижнего парка

«Государево око» заинтересовалось публикациями GOROD48.

Прокуратура Правобережного района Липецка проводит проверку соблюдения законности при исполнении контракта на реконструкцию и благоустройство территории Нижнего парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Государево око» заинтересовалось публикациями СМИ, в том числе GOROD48, о реновации Нижнего парка, которую должны были закончить в октябре прошлого года, но, по сути, работы в нем продолжается до сих пор. Так, последним днем устранения недостатков при освоении 180 млн рублей на этом объекте мэрия Липецка назвала 1 июня.
14 845
#Нижний парк
2

Комментарии (14)

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Инквизитор

10 минут назад
Рука руку моет. Ванька тракторист крайним останется и только.
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Злодей

10 минут назад
Хабалка виновата во всем,что происходит в липецке.
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Перри Мейсон

12 минут назад
Ну Вы тоже скажите., вам нужно срочно подтянуть русский язык
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Ну Вы тоже скажите.

27 минут назад
Собственно, Денги освоение что там делать её. Да и спор не выграла.
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я

31 минуту назад
Злая корона, не юридическое обоснование не исполнения контракта. Мы за полтора месяца простоя погрязли в пенях. Почему этот исполнитель еще не в РНП и не затаскан по судам, не ясно. Прокуратура видите ли просто почитав СМИ решила внимание обратить. Значит администрации плевать. Что у них уже на пол года исполнение контракта просрочено. А кто пишет про распил, прочтите 44ый ФЗ.
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У мера другие задачи.

37 минут назад
Собственно, Ана объект здала ещё в том году, а это так косяки исправляют. Но косяки по всему что было сделано в том году.
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Не может быть!

38 минут назад
Да неужто проснулись прокуроры?! Или из Генеральной указявка пришла?
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данковчанин

39 минут назад
Мэр - дама, а дамам все простительно....
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Колхозник

46 минут назад
Я дико извиняюсь , так кого или что будут проверять , контакты или контракты ???
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Собственно

58 минут назад
А хде наш Мэр???
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