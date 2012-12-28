Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
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Происшествия
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сегодня, 16:53
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Объявлен отбой красного уровня
По данным Минобороны РФ, с 13:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе пять — над территорией Орловской области, соседней с Липецкой.
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