В Липецкой области объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА». При этом желтый уровень «Воздушная опасность» сохраняется.По данным Минобороны РФ, с 13:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе пять — над территорией Орловской области, соседней с Липецкой.