Ельчанин приставил шампур к горлу бывшей сожительницы

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который угрожал металлическим шампуром бывшей сожительнице.«29 июня в полицию поступило сообщение от 37-летней ельчанки. Она сообщила о том, что ей угрожал металлическим шампуром бывший сожитель. По данным следствия, 47-летний мужчина пришёл к женщине за своими вещами, и между ними произошла ссора. В процессе словесной перепалки мужчина приставил к горлу ельчанки металлический шампур, при этом высказал намерение убить потерпевшую. В какой-то момент женщине удалось выбежать из дома на улицу и позвонить по телефону экстренной службы 112», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Теперь по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.