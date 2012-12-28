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12 минут назад

Ельчанин приставил шампур к горлу бывшей сожительницы

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который угрожал металлическим шампуром бывшей сожительнице.

«29 июня в полицию поступило сообщение от 37-летней ельчанки. Она сообщила о том, что ей угрожал металлическим шампуром бывший сожитель. По данным следствия, 47-летний мужчина пришёл к женщине за своими вещами, и между ними произошла ссора. В процессе словесной перепалки мужчина приставил к горлу ельчанки металлический шампур, при этом высказал намерение убить потерпевшую. В какой-то момент женщине удалось выбежать из дома на улицу и позвонить по телефону экстренной службы 112», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Теперь по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.
конфликт
угроза убийством
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