Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В Липецкой области ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей получили 14308 семей, имеющих право на материнский семейный капитал. Всего им выплачено более 154 млн. рублей. После 1 июня выплату начнут получать все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.





При подаче заявления через личный кабинет на портале



Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.



- Несмотря на то, что в регионе уже подано свыше 18 тысяч заявлений о выплате пяти тысяч рублей, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию СНИЛС. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты, - сообщили в отделении Пенсионного фонда.



Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что получить выплату в пять тысяч рублей на детей до трех лет семьям стало проще. Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.- Несмотря на то, что в регионе уже подано свыше 18 тысяч заявлений о выплате пяти тысяч рублей, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию СНИЛС. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты, - сообщили в отделении Пенсионного фонда.