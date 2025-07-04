«БМВ» буквально расчленил пешехода

ДТП произошло ночью на трассе.

3 июля в два часа ночи в Задонском районе на дороге P-119 «Орел-Тамбов-Елец-Липецк» 43-летний водитель «БМВ» сбил 49-летнего мужчину. Пешеход погиб, его буквально разорвало на части. При этом голова оказалась в салоне машины.— По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части трассы, при этом ни перехода, ни населенного пункта там нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.