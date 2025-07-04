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Происшествия
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40 минут назад
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«БМВ» буквально расчленил пешехода
ДТП произошло ночью на трассе.
— По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части трассы, при этом ни перехода, ни населенного пункта там нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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