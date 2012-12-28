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Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
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528
30 минут назад
1

Липчанка получила сильнейший ожог от антижира

К врачам женщина обратилась уже с некрозом.

В областной ожоговый центр госпитализирована 50-летняя липчанка с сильнейшим химическим ожогом ноги четвёртой стадии — у женщины уже начался некроз тканей и кожа почернела.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, во время уборки дома женщина случайно пролила на себя антижир и не придала этому значения. Несколько дней она сидела дома, а к врачам обратилась уже с некрозом.

Женщине диагностировали ожог 5% поверхности тела, но он очень серьёзный.

Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с химией в быту. Ранее от антижира сильно пострадал 52-летний данковчанин.
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Комментарии (1)

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Читатель
8 минут назад
Я один раз кислотой в ванной налёт отмывал, вдохнув пары, обжёг себе всю гортань.
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