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Здоровье
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30 минут назад
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Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
К врачам женщина обратилась уже с некрозом.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, во время уборки дома женщина случайно пролила на себя антижир и не придала этому значения. Несколько дней она сидела дома, а к врачам обратилась уже с некрозом.
Женщине диагностировали ожог 5% поверхности тела, но он очень серьёзный.
Медики просят липчан соблюдать осторожность при обращении с химией в быту. Ранее от антижира сильно пострадал 52-летний данковчанин.
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