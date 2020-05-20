Общество

32 минуты назад

В мэрии отказались от мощения тротуаров на проспекте Победы обычной серой плиткой

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#проспект Победы #благоустройство
В мэрии отказались от мощения тротуаров на проспекте Победы обычной серой плиткой

Глава Липецка считает, что лучшим решением пешеходных зон станет цветная плитка с вкраплениями гранита.

Сегодня глава Липецка проинспектировала ход работ по реновации проспекта Победы. И сделала заявление о том, что только расширением дорожного полотна дело не обойдется.

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- Помимо реализации плана по реконструкции проспекта Победы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году мы реализуем тут еще два проекта: - ФКР по новым фасадам нескольких хрущевок и муниципального по созданию комфортной городской среды. Уверена, что продуктом такой синергии станет новый облик проспекта Победы, который придется по душе горожанам, - заявила Евгения Уваркина.

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Капитальный ремонт коммуникаций и кровель нескольких многоквартирных домов по проспекту Победы уже сделан. В этом году они получат новые фасады. Также будет разработан и внедрен дизайн-код всей этой улицы: бизнесу будет рекомендовано привести входные группы, окна, витрины объектов и вывески в единую стилистику. Соответственно, осью такого преображения станут новая дорога и тротуары.

Наибольшая степень готовности проспекта - на участке от улицы Юных Натуралистов до площади Победы. Здесь смонтирована большая часть бордюрного камня, начато устройство тротуарной плитки, асфальтирование велодорожки. Отдельные участки отсыпаны черноземом и готовы к озеленению. По одной стороне дороги уже установлены опоры освещения. Однако традиционная для благоустройства пешеходных зон города тротуарная плитка вызвала нарекание мэра.

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- Проектом предусмотрена обычная серая плитка-кирпичик. Но это неправильно! У нас вдоль всей дороги будет установлен гранитный бортовой камень. Строители уже выложили порядка 300 погонных метров этой серой плиткой, которая никак не гармонирует с красивым бордюром. Нужна другая плитка, пусть малоформатная, но цветная, с вкраплениями гранитной крошки. Это будет и красиво, и надежно в эксплуатации! - сказала представителю ООО «ТК Руслан-1» Алексею Огневому глава Липецка.

Уже уложенную плитку снимут и используют при благоустройстве какой-то иной улицы или сквера.

Участники выездного заседания побывали в трех местах работ. На перекрестке проспекта с улицей Доватора чиновники обратили внимание на котлован, который наполнялся горячей водой. Как выяснилось, здесь прорвало водопроводную трубу ЛГЭКа. Как только остатки воды вытекут из перекрытой трубы, ее отремонтируют. В другом месте, на участке между кольцевой развязкой и улицей Механизаторов, был выявлен «косяк» проектантов: ни на одной схеме не оказалось старой теплотрассы, которую позже обнаружил подрядчик!

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- Ресурсники уже вынесли новую ветку теплосети за границу дороги, как мы нашли старые трубы. Просто так мы их не можем оставить под полотном проезжей части, так как в этом месте через какое-то время может осесть грунт. Поэтому уже в следующий понедельник мы начнем демонтаж старых труб, после чего засыплем место работ песком и многократно его утрамбуем перед укладкой щебня и бордюрного камня, - сообщил главе Липецка Алексей Огневой.

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По словам представителя ООО «ТК Руслан-1», дополнительные работы не выбьют организацию из графика, так как подрядчик выполняет работу с его опережением. Если кто и задерживает строителей, то это смежники - компания «Ростелеком» и ЛГЭК. Предполагается, что ресурсники уйдут с проспекта летом. Когда будет открыт для движения транспорта участок дороги от кольцевой до улицы Механизаторов, ни заказчик работ, ни подрядчик не говорят. Дорожники и их кураторы лишь заверяют, что постараются восстановить движение по этой части проспекта Победы как можно раньше.
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#проспект Победы #благоустройство

Комментарии (1)

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Гость 48

23 минуты назад
Мы как в к в каменном веке: тепло иассу не видим, плитку кладём потом снимаем... Госпожа Уваркина руководить городом адекавтро собирается или нет!?
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