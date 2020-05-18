Общество

48 минут назад

«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик

7 798
#премия #медики #коронавирус
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Деньги уже поступили на расчетные счета работников государственных учреждений здравоохранения.

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Заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Александр Голиков рассказал, кому и какие премии положены за работу в условиях повышенной опасности - лечение COVID-пациентов. Правительство РФ ранее установило выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Премии начисляются с апреля по июнь. Премии для сотрудников скорой помощи: 50 000 рублей — врачам, 25 000 рублей — среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой. Для медиков, работающих в стационарах: 80 000 рублей — врачам, 50 000 рублей — среднему медперсоналу, 25 000 рублей — младшему медперсоналу. Эти выплаты получат те, кто отработал полный месяц.

- Нами была организована работа по доначислению выплат сотрудникам учреждений «Скорой помощи», стационаров. В воскресенье все необходимые средства были перечислены на расчетные счета медиков, - уточнил Александр Голиков. – Кроме того, сейчас ведется разъяснение по возврату ранее удержанных с этих выплат НДФЛ. Его удержали потому, что не была понятна позиция Министерства финансов и налоговой. Сейчас ее прояснили. На этой неделе удержанный НДФЛ вернут.  Выплаты коснулись 1 400 медиков, доначисление – 1 125 работников учреждений здравоохранения. Так что, премии получит примерно каждый 10-ый медицинский работник региональных учреждений. Ранее выплаты начислялись в «скорых» и стационарах за фактически отработанное время с пациентом с новой коронавирусной инфекцией. Этот момент – начисление по времени контакта с больным – был убран, и теперь начисление стимулирующей выплаты идет по факту работу в условиях риска, а не по часам. Если медицинский работник в эти три месяца, когда положена премия, не работал полный месяц – был на больничном или в отпуске, то доплата за тот месяц ему не положена, - разъяснил Александр Голиков. – Никаких нормативов выполнять не надо.

Заместитель начальника управления здравоохранения развеял слух о том, что липецких медиков хотели оставить без федеральных выплат. Якобы главным врачам было дано указание так формировать график работы персонала, чтобы они не смогли претендовать на выплаты.

- Это не соответствует действительности. Эта выплата осуществляется за счет федерального бюджета, соответственно, никаких указаний по этому поводу на региональном уровне в принципе быть не могло. <Такими махинациями> главные врачи не смогли бы увидеть эти деньги (имеется ввиду – достичь экономии средств по учреждению и потом пустить эти деньги на годовые премии – GOROD48), - уверен Александр Голиков.

Доплаты за работу с COVID-пациентам положены также работникам инфекционной больницы и «скорой», терапевтам и медицинским сестрам, которые ходят по вызовам.

Напомним, ранее врачи ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» рассказали GOROD48 о том, как получали стимулирующие выплаты назначенные государством за работу с больными коронавирусной инфекцией.

7 798
#премия #медики #коронавирус
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Комментарии (7)

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10 секунд назад
ЖАЛЬ НЕ ПЕТЬСЯТЫЙ
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Ну, понеслось!

3 минуты назад
Заплатят две копейки, а брехни - до неба!
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Ирина

16 минут назад
Сергей, вы медработник что действительно поступили или опять бряхня
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Город48,спросите за нас(

16 минут назад
Тех.персонал инфекционки никаких выплат не получил! Писали жалобу Артамонову,пришла казуистическая отписка из облздрава-выплат не положено,работаете в "чистой зоне". По итогу,персонал работающий в так называемой "чистой зоне",заражен коронавирусной инфекцией. В общем,никаких шансов на справедливость.
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Ирина

16 минут назад
Сергей, вы медработник что действительно поступили или опять бряхня
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Сергей

23 минуты назад
Алилуя, СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА !!!
ответить

Сергей

23 минуты назад
Алилуя, СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА !!!
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