Общество

42 минуты назад

Игорь Артамонов успокоил выпускников

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#Липецкие зори
Игорь Артамонов успокоил выпускников

Губернатор пообещал, что «Липецкие зори» состоятся, но не в июне.

Вслед за главой Липецка Евгенией Уваркиной на обращение выпускников ответил и губернатор Игорь Артамонов.

- Дорогие выпускники! Я понимаю и разделяю ваше огорчение. Окончание школы - важное событие. Позади 11 лет учёбы. Одноклассники, ставшие друзьями. Любимые учителя. Всё это останется в вашей памяти на всю жизнь. И, конечно, вы заслуживаете такой же незабываемый выпускной. Я сделаю всё возможное, чтобы он таким и был. Да, праздник не состоится в июне, как это было всегда, по причине, на которую нельзя повлиять. Но как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, "Липецкие зори" состоятся! - Написал в своём Инстаграм Игорь Артамонов.

Напомним, одиннадцатиклассники Липецка записали видеообращение, адресованное главе региональной администрации Игорю Артамонову, мэру Липецка Евгении Уваркиной и председателю городского департамента образования Светлане Бедровой. Школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори», провести его в привычном, а не онлайн-режиме, и перенести «Липецкие зори-2020» на более поздний срок, аргументируя свою идею тем, что сроки ЕГЭ уже перенесены.
1167
#Липецкие зори

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