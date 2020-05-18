33 минуты назад
«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат
Сегодня врачи «Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф» рассказали о том, как получали стимулирующие выплаты назначенные государством за работу с больными коронавирусной инфекцией.
По словам врача скорой помощи Светланы Бобреневой, деньги она уже получила.
- Были задержки по выплатам, но сейчас мы получили все положенное. О возвращении подоходного налога мы поговорили с бухгалтерией, главным врачом и нам обещали, что эти деньги вернут.
Напомним, что 16 мая правительство РФ изменило правила, по которым медицинским работникам занятым непосредственным лечением коронавирусных больных, начислялись стимулирующие выплаты. По новым правилам федеральные стимулирующие доплаты медработникам рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени, как ранее.
К утру 17 мая в Липецкой области, по заявлению администрации региона, все выплаты пересчитали.
как всегда
Имя
Юрок Алтушок.
???