Общество

33 минуты назад

«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат

5 810
#врачи #зарплата
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«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат

Сегодня врачи «Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф» рассказали о том, как получали стимулирующие выплаты назначенные государством за работу с больными коронавирусной инфекцией.

- Вначале настроения в коллективе были грустными, - рассказал главный врач станции Александр Игнатовский. -  Некоторые водители получили пять тысяч, врачи 10-15 тысяч (по поручению президента врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, - должны были получить по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин «скорой» - по 25 тысяч рублей). Начались жалобы, коллективные обращения. После критики президента, правительство издало новое постановление и всем сделали перерасчет. На этой неделе всем 576 работникам скорой помощи, которые работают в выездных бригадах, будут возвращены и 13% подоходного налога.

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По словам врача скорой помощи Светланы Бобреневой, деньги она уже получила.

- Были задержки по выплатам, но сейчас мы получили все положенное. О возвращении подоходного налога мы поговорили с бухгалтерией, главным врачом и нам обещали, что эти деньги вернут.

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Напомним, что 16 мая правительство РФ изменило правила, по которым медицинским работникам занятым непосредственным лечением коронавирусных больных, начислялись стимулирующие выплаты. По новым правилам федеральные стимулирующие доплаты медработникам рассчитываются, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени, как ранее.

К утру 17 мая в Липецкой области, по заявлению администрации региона, все выплаты пересчитали

5 810
#врачи #зарплата
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Комментарии (5)

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как всегда

1 минуту назад
не прокатило?
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Имя

3 минуты назад
А почему медсестрам в два раза меньше? У них площадь контакта с зараженными меньше? Или они просто второй сорт, их не жалко?
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Юрок Алтушок.

8 минут назад
Сначала наипали а потом пересчитали
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???

9 минут назад
А если бы не обратились??? Кому бы ушли заработанные медиками денежки??? Как обычно?
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