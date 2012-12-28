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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: выпускной для техникумов и колледжей, футболист из Лиги чемпионов и запрет соцсетей для подростков

Рассказываем самое главное про первую пятницу июля.

Наконец-то +30

Погода в Липецке наконец-то будет похожа на июльскую: температура от 28 до 30 градусов и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской. Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом -2, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.

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В селе Ссёлки отключат вону на улицах Ленина, 1-60, Набережной и Пушкина.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 из-за ремонта обесточат:

- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Механизаторов;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ударников;
- ул. Циолковского, 24, 24/1;
- ул. Ю. Смирнова;
- Садоводчество «Ударник».

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Пробки

В пятницу в Липецке наиболее интенсивное движение за всю неделю. Соответственно как никогда могут пригодится «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные рассказать о ситуации на дорогах.


Выпускной

Впервые в Липецке пройдёт массовый выпускной бал для студентов техникумов и колледжей. Мероприятие состоится в Быхановом саду в 17:00 (16+). 

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Выпускников со сцены будут развлекать кавер-группы и талантливые студенты. Рядом начнут работу интерактивные площадки. Кульминацией праздника станет концерт приглашенной музыкальной группы, имя которой официально держится в секрете, но в чат-боте, специально посвященном выпускному сообщают, что это будет группа «5УТРА».
Правда, пустят на мероприятие не всех, вход будет осуществляться по специальным браслетам.

Хиты Элвиса

Громко и празднично сегодня будет и в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 начнётся выступление Владислава Лакодина и соул-джаз бэнда «Хиты Элвиса Пресли» (12+)

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Валентин Лакодин — уникальный исполнитель, объединяющий в себе талант джазового вокалиста и виртуоза контрабаса. Признан одним из самых талантливых музыкантов России своего поколения. В его исполнении хиты Элвиса Пресли звучат с особой глубиной, а джазовая интерпретация придает им новый шарм. Вы услышите знаменитые песни Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Suspicious Minds и многие другие.

Новая выставка

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 презентуют новую выставку «Веста Любавина» (6+).

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Фото vk.com/v.lubavina

Это созданный в 2025 году творческий дуют Любови и Елены Трапезниковых, которые работают в разных техниках. Проживают мастерицы в Ленинградской области.
Главное направление работы дуэта – лоскутное шитьё в сочетании с вышивкой.

Викторины

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) посвятят день краеведению. В 10:00 состоится интеллектуальная игра «Почувствуй Липецкий край» (12+).

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А в 12:00 - «Ах, Липецк — рай земной»: викторина к 220-летию курорта «Липецкие минеральные воды» (12+).

Под открытым небом

Не придётся скучать и в парках города, особенно вечером. Список мероприятий на графике МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Экс-футболист ЦСКА

«Металлург» на своём поле сегодня примет одного из фаворитов подгруппы №3 – «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Начало игры на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в 18:00 (6+).

В составе гостей выступает лучший бомбардир турнира – 12 голов и самый титулованный футболист второй лиги 27-летний Тимур Жамалетдинов. В 2017 году именно он забил победный мяч ЦСКА в Лиге чемпионов на выезде португальской «Бенфике» (2:1). Выступал за польский «Лех» (Познань), «Урал», «Шинник».

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«Металлург» развернул мощную компанию в соцсетях по привлечению болельщиков, которых на трибунах становится всё больше и больше. «Красно-чёрные» не проигрывают уже 8 матчей и рассчитывают на продолжение. Фан-зона с конкурсами, призами, музыкой, аквагриммом и т.д. начнёт работу за полтора часа до игры – в 16:30.

Соцсети – со скольких лет?

11% липчан в опросе SuperJob заявили, что выступают за полный запрет детям и подросткам пользоваться социальными сетями.

32% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 24% — 16—17 лет. 13% допускают создание профиля в 10—12 лет.

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Возможность регистрации на платформах детей 7-9 лет допустили лишь 2% опрошенных. 4% уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка.
А что думаете вы?

Дорогие липчане! Вот и первая рабочая неделя июля пролетела со свистом. Чтобы жизнь не проходила мимо вас, нужно следить за новостями. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (13)

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Сначала новые
65+
14 минут назад
Сразу на 2 года в армию и вся прыть пройдёт. Мы 18 были в армии не смотря ни начато , где ты учился . Ещё Афганистан , Чечня даже на кубе были со школьной скамьи .
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е
27 минут назад
парнишка веселый на фото, дай Бог успехов и счастья нашим детям , для нас они-лучшие.
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Animal planet.
21 минуту назад
Парнишка весёлый,но такое фото на главной странице утренней подборки не к чему.
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да-уж
49 минут назад
Своего ничего нет, одни распальцовки забугорные. Дио, шмио. Одни делают, другие восхищаются.
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Прикинь
40 минут назад
А ещё музыке Моцарта аплодирую. Негодяи какие!
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Игорь
сегодня, 08:15
Это что,возврат в 90 ,распальцовка тех времён , кого вырастили?
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Учи матчасть
57 минут назад
Эту "распальцовку" стал использовать Ронни Джеймс Дио задолго до 90х
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Игорь
45 минут назад
Эту "распальцовку" стал использовать Ронни Джеймс Дио задолго до 90х Вся твоя матчасть основывается на знаниях о распальцовке? Иди работай.
Ответить
Учи матчасть
39 минут назад
Вся твоя матчасть основывается на знаниях о распальцовке? Иди работай. Моя матчасть основывается на знаниях. Иди учись.
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Липчанин
сегодня, 08:01
Соцсети это зло. Запретить.
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Электорат
сегодня, 07:54
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Труха
сегодня, 07:53
Ограничения ничего не изменят. Воспитано поколение которое чхать хотело на все ваши законы.
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дилетант
51 минуту назад
в 2000 году в местах лишения свободы рф находилось 1 млн. человек а в 2025 году 313 тысяч человек. какое поколение больше соблюдает законы ?
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