Сегодня в Липецке: выпускной для техникумов и колледжей, футболист из Лиги чемпионов и запрет соцсетей для подростков

Рассказываем самое главное про первую пятницу июля.

Погода в Липецке наконец-то будет похожа на июльскую: температура от 28 до 30 градусов и без осадков.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской. Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом -2, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.















С 09:00 до 17:00 из-за ремонта обесточат:



- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;

- Садоводчество «Ударник».















В пятницу в Липецке наиболее интенсивное движение за всю неделю. Соответственно как никогда могут пригодится «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные рассказать о ситуации на дорогах.



Впервые в Липецке пройдёт массовый выпускной бал для студентов техникумов и колледжей. Мероприятие состоится в Быхановом саду в 17:00 (16+).













Хиты Элвиса





Громко и празднично сегодня будет и в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 начнётся выступление Владислава Лакодина и соул-джаз бэнда «Хиты Элвиса Пресли» (12+)













Валентин Лакодин — уникальный исполнитель, объединяющий в себе талант джазового вокалиста и виртуоза контрабаса. Признан одним из самых талантливых музыкантов России своего поколения. В его исполнении хиты Элвиса Пресли звучат с особой глубиной, а джазовая интерпретация придает им новый шарм. Вы услышите знаменитые песни Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Suspicious Minds и многие другие.





Новая выставка





В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 презентуют новую выставку «Веста Любавина» (6+).













Фото vk.com/v.lubavina













А в 12:00 - «Ах, Липецк — рай земной»: викторина к 220-летию курорта «Липецкие минеральные воды» (12+).

Под открытым небом



Не придётся скучать и в парках города, особенно вечером. Список мероприятий на графике МАУК «Культурные пространства Липецка».

В составе гостей выступает лучший бомбардир турнира – 12 голов и самый титулованный футболист второй лиги 27-летний Тимур Жамалетдинов. В 2017 году именно он забил победный мяч ЦСКА в Лиге чемпионов на выезде португальской «Бенфике» (2:1). Выступал за польский «Лех» (Познань), «Урал», «Шинник».











«Металлург» развернул мощную компанию в соцсетях по привлечению болельщиков, которых на трибунах становится всё больше и больше. «Красно-чёрные» не проигрывают уже 8 матчей и рассчитывают на продолжение. Фан-зона с конкурсами, призами, музыкой, аквагриммом и т.д. начнёт работу за полтора часа до игры – в 16:30.

Соцсети – со скольких лет?



11% липчан в опросе SuperJob заявили, что выступают за полный запрет детям и подросткам пользоваться социальными сетями.





32% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 24% — 16—17 лет. 13% допускают создание профиля в 10—12 лет.











Возможность регистрации на платформах детей 7-9 лет допустили лишь 2% опрошенных. 4% уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка.

В селе Ссёлки отключат вону на улицах Ленина, 1-60, Набережной и Пушкина.- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Механизаторов;- ул. Минская, 49а;- ул. Ново-Весовая;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;- ул. Ударников;- ул. Циолковского, 24, 24/1;- ул. Ю. Смирнова;Выпускников со сцены будут развлекать кавер-группы и талантливые студенты. Рядом начнут работу интерактивные площадки. Кульминацией праздника станет концерт приглашенной музыкальной группы, имя которой официально держится в секрете, но в чат-боте, специально посвященном выпускному сообщают, что это будет группа «5УТРА».Правда, пустят на мероприятие не всех, вход будет осуществляться по специальным браслетам.Это созданный в 2025 году творческий дуют Любови и Елены Трапезниковых, которые работают в разных техниках. Проживают мастерицы в Ленинградской области.Главное направление работы дуэта – лоскутное шитьё в сочетании с вышивкой.В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) посвятят день краеведению. В 10:00 состоится интеллектуальная игра «Почувствуй Липецкий край»«Металлург» на своём поле сегодня примет одного из фаворитов подгруппы №3 – «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Начало игры на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) в 18:00А что думаете вы?