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Школьники просят не отбирать у них «Липецкие зори»

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#выпускной #липецкие зори
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Школьники просят не отбирать у них «Липецкие зори»

Если уж ЕГЭ перенесли, почему не перенести и выпускной – задаются вопросом 11-классники.

Ученики 11-ых классов школ Липецка записали видеообращение, адресованное главе региональной администрации Игорю Артамонову, мэру Липецка Евгении Уваркиной и председателю городского департамента образования Светлане Бедровой. Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Всего за час видео посмотрели свыше 7 500 пользователей.

Липецкие школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» и провести его в привычном, а не онлайн-режиме. Школьники предлагают перенести «Липецкие зори-2020» на более поздний срок, аргументируя свою идею тем, что сроки ЕГЭ уже перенесены.

- Услышьте нас и поймите наши чувства. 10 марта мы шли на учебу и тогда даже подозревать не могли, что этот день станет последним в нашей школьной жизни. В один день все просто обрушилось. Мы не рассчитывали попрощаться со школой так рано. С болью в сердце мы приняли новость, что Последний звонок прозвучит для нас онлайн. Но мы же не роботы, мы живые люди, испытывающие чувства. Но не все потеряно: у нас есть еще один праздник, один из самых главных и теплых в жизни каждого человека. Это выпускной, который каждый из нас ждет с нетерпением. «Липецкие зори» были для нас светом в окне в череде сложностей. Мы не можем представить, что у нас не будет выпускного. Мы попали в крайне неблагоприятные условия, связанные с коронавирусом, и столкнулись с жестокой несправедливостью. Несмотря на пандемию, ЕГЭ собираются проводить в более поздние сроки. И если уж решили провести экзамены, то почему не перенести выпускной. Мы подождем. Поверьте, уж терпению за эти месяцы мы точно научились. Мы очень просим не отбирать у нас этот день, - обращаются выпускники.

Напомним, что окончательной точки в вопросе  формата проведения выпускного в Липецке еще не поставлено. Решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

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#выпускной #липецкие зори
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Комментарии (2)

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Выпускникам

18 минут назад
Все пишут, что денег нет . Так сэкономте семейный бюджет.
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Да

31 минуту назад
Капризы. Хочу- и всё! А ситуация хорошая: 58,79..
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