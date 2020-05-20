Общество
сегодня, 16:17
Школьники просят не отбирать у них «Липецкие зори»
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Если уж ЕГЭ перенесли, почему не перенести и выпускной – задаются вопросом 11-классники.
Ученики 11-ых классов школ Липецка записали видеообращение, адресованное главе региональной администрации Игорю Артамонову, мэру Липецка Евгении Уваркиной и председателю городского департамента образования Светлане Бедровой. Ролик быстро стал вирусным в Instagram. Всего за час видео посмотрели свыше 7 500 пользователей.
Липецкие школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» и провести его в привычном, а не онлайн-режиме. Школьники предлагают перенести «Липецкие зори-2020» на более поздний срок, аргументируя свою идею тем, что сроки ЕГЭ уже перенесены.
- Услышьте нас и поймите наши чувства. 10 марта мы шли на учебу и тогда даже подозревать не могли, что этот день станет последним в нашей школьной жизни. В один день все просто обрушилось. Мы не рассчитывали попрощаться со школой так рано. С болью в сердце мы приняли новость, что Последний звонок прозвучит для нас онлайн. Но мы же не роботы, мы живые люди, испытывающие чувства. Но не все потеряно: у нас есть еще один праздник, один из самых главных и теплых в жизни каждого человека. Это выпускной, который каждый из нас ждет с нетерпением. «Липецкие зори» были для нас светом в окне в череде сложностей. Мы не можем представить, что у нас не будет выпускного. Мы попали в крайне неблагоприятные условия, связанные с коронавирусом, и столкнулись с жестокой несправедливостью. Несмотря на пандемию, ЕГЭ собираются проводить в более поздние сроки. И если уж решили провести экзамены, то почему не перенести выпускной. Мы подождем. Поверьте, уж терпению за эти месяцы мы точно научились. Мы очень просим не отбирать у нас этот день, - обращаются выпускники.
Напомним, что окончательной точки в вопросе формата проведения выпускного в Липецке еще не поставлено. Решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.
Липецкие школьники просят власть пересмотреть отношение к организации традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» и провести его в привычном, а не онлайн-режиме. Школьники предлагают перенести «Липецкие зори-2020» на более поздний срок, аргументируя свою идею тем, что сроки ЕГЭ уже перенесены.
- Услышьте нас и поймите наши чувства. 10 марта мы шли на учебу и тогда даже подозревать не могли, что этот день станет последним в нашей школьной жизни. В один день все просто обрушилось. Мы не рассчитывали попрощаться со школой так рано. С болью в сердце мы приняли новость, что Последний звонок прозвучит для нас онлайн. Но мы же не роботы, мы живые люди, испытывающие чувства. Но не все потеряно: у нас есть еще один праздник, один из самых главных и теплых в жизни каждого человека. Это выпускной, который каждый из нас ждет с нетерпением. «Липецкие зори» были для нас светом в окне в череде сложностей. Мы не можем представить, что у нас не будет выпускного. Мы попали в крайне неблагоприятные условия, связанные с коронавирусом, и столкнулись с жестокой несправедливостью. Несмотря на пандемию, ЕГЭ собираются проводить в более поздние сроки. И если уж решили провести экзамены, то почему не перенести выпускной. Мы подождем. Поверьте, уж терпению за эти месяцы мы точно научились. Мы очень просим не отбирать у нас этот день, - обращаются выпускники.
Напомним, что окончательной точки в вопросе формата проведения выпускного в Липецке еще не поставлено. Решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.
2 1204
Выпускникам
Да