Статистика: в Липецкой области дорожали молочные продукты, дешевели овощи

Самое заметное падение цены — у свеклы (-10,28%), больше всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (+2,09%).

На прошлой неделе дорожали почти все молочные продукты, кроме сметаны и сыра, продолжили дешеветь сахар и яйца. Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 24 по 30 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Перечень подорожавших на прошлой неделе продуктов оказался короче, чем неделей ранее. Заметнее всего выросла цена на фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 2,09%. Повысились цены на сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания. Из овощей стали дороже огурцы и морковь. Также увеличилась стоимость ржано-пшеничного хлеба и овощных консервов для детского питания.Самое заметное падение цены за прошедшую неделю — у свеклы (-10,28%). Яйца подешевели на 1,7%, до 81,53 рубля за десяток. Стоимость картофеля уменьшилась на 2,16%. Снизилась цена на баранину, кур, сметану, сахар, муку, рис, капусту, лук, помидоры, яблоки.Недельная инфляция не коснулась таких продуктов, как говядина, свинина, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, печенье, чай, соль, пшеничный хлеб, гречка, пшено, вермишель, макаронные изделия в целом.Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю женские эластичные колготки и спички, подешевели сухие корма для животных. Не изменились цены на джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, туалетную бумагу.