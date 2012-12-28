Школьница обокрала учительницу

Девочка вытащила из ее сумки банковские карты и попыталась расплатиться ими в магазине.



Следком передал в суд дело девочки-подростка, которая обвиняется в покушении на совершение кражи с банковского счета (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).По данным следствия, 14 февраля во время занятий в школе девочка украла из сумки учительницы три банковские карты. С их помощью она пыталась расплатиться в магазине, но на одной из карт денег оказалось недостаточно, а другие заблокировала владелица.«Вину в совершении преступления несовершеннолетняя признала на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в основе которых записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — рассказали в областном управлении СК.