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541
50 минут назад
7

Школьница обокрала учительницу

Девочка вытащила из ее сумки банковские карты и попыталась расплатиться ими в магазине.

Следком передал в суд дело девочки-подростка, которая обвиняется в покушении на совершение кражи с банковского счета (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, 14 февраля во время занятий в школе девочка украла из сумки учительницы три банковские карты. С их помощью она пыталась расплатиться в магазине, но на одной из карт денег оказалось недостаточно, а другие заблокировала владелица.  

«Вину в совершении преступления несовершеннолетняя признала на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в основе которых записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — рассказали в областном управлении СК.

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Комментарии (7)

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Сначала новые
Вася с 11-го
24 минуты назад
У знакомой доч из спортшколы выгнали за воровство из магазина! Денег не хватало?-нет,просто блогеры на которых она была подписана запустили такой тренд!!!
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реалист
30 минут назад
далеко пойдет
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Вася с 11-го
32 минуты назад
Не пора ли снова устраивать "железный занавес" от ифопомоек запада??раньше наших девушек воспитывали мамы,бабушки и книги,сейчас-интернет...
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Жесть
23 минуты назад
Интересно, а кто мальчиков воспитывал и сейчас воспитывает?!
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Вася с 11-го
7 минут назад
Интересно, а кто мальчиков воспитывал и сейчас воспитывает?! Именно за женщиной стоит окончательный вопрос в деторождении! Средний возраст рождения первенца поднялся до 29 лет и увеличилось количество матерей-одиночек! Статистика! Семья и материнство не в почете?или просто больше десятка лет насаджается в интернете и телевидении такой образ женщины.
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Бетти
32 минуты назад
Видать родители денег не дают. Поэтому и пошла на воровство.
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Петр
41 минуту назад
сонька золотая ручка.
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