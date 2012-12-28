Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Происшествия
541
50 минут назад
7
Школьница обокрала учительницу
Девочка вытащила из ее сумки банковские карты и попыталась расплатиться ими в магазине.
По данным следствия, 14 февраля во время занятий в школе девочка украла из сумки учительницы три банковские карты. С их помощью она пыталась расплатиться в магазине, но на одной из карт денег оказалось недостаточно, а другие заблокировала владелица.
«Вину в совершении преступления несовершеннолетняя признала на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в основе которых записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — рассказали в областном управлении СК.
2
0
1
0
6
Комментарии (7)