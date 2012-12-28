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Происшествия
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сегодня, 12:22
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Пропавшего мальчика нашли полицейские на улице Ильича
Ребенка везут в территориальный отдел полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ребенок цел и невредим. В ближайшее время его доставят в территориальный отдел полиции.
Напомним, мальчик ушел из дома утром 3 июля на улице Володарской и не вернулся.
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