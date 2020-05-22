Общество
сегодня, 13:51
Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов
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Только весной в казне муниципалитета образовалась дыра в размере, превышающем 200 миллионов рублей.
Возможно, 1 июня глава региона объявит о завершении режима самоизоляции. Очевидно, что эпидемия коронавируса, приостановив предпринимательскую деятельность по ряду отраслей экономики, сократила налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Так, GOROD48 уже писал о том, что «Коронавирус съел 2'000'000'000 рублей доходов областного бюджета». А как обстоят дела с экономикой Липецка? Мы попросили ответить на этот и другие вопросы председателя департамента финансов мэрии Липецка Татьяну Григорову.
- Татьяна Юрьевна, сколько и каких налогов недополучил муниципалитет за март-апрель-май в связи с введенными на бизнес ограничениями?
- По состоянию на 1 мая бюджет города недополучил 158 миллионов рублей от планируемых поступлений. Мы недополучили средства от налога на доходы физических лиц, ЕНВД, налога на имущество физических лиц, земельного налога, арендных платежей за муниципальное имущество. За май мы ожидаем неисполнение бюджета еще на 50 миллионов рублей. В целом же по текущему году недопоступления по доходам могут превысить полмиллиарда рублей.
- Будет ли мэрия выходить на горсовет на «срезку» доходной части и, соответственно, на урезание расходов?
- Учитывая, что в период пандемии ситуация с исполнением доходной части бюджета города Липецка складывается очень напряженно, у администрации города, конечно, в планах секвестр бюджета по доходам на выпадающие суммы. Вместе с тем, практически еженедельно в нормативные акты правительства РФ вносятся изменения, предусматривающие поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Расширяется как перечень таких субъектов, так и виды их поддержки, продлевается период отсрочек и рассрочек налоговых платежей. Соответственно, сейчас сложно спрогнозировать точную сумму выпадающих доходов бюджета. Впрочем, нами уже просчитано несколько вариантов развития событий. Как только у нас будут более точные данные, мы выйдем на городской Совет депутатов с предложениями экономии бюджетных расходов.
- На чем муниципалитет сможет сэкономить?
- В настоящее время в городе включен режим жесткой экономии. В приоритетном порядке из бюджета города финансируются только первоочередные социально-значимые расходы, такие как заработная плата, налоговые обязательства, содержание дорог, зеленых насаждений, муниципального имущества в рамках уже заключенных договоров. Также продолжено финансирование мероприятий, заявленных и осуществляемых городом в рамках национальных и региональных проектов за счет трехканального финансирования. Это ремонт и реконструкция дорог, благоустройство общественных пространств, строительство школ, детских садов, спортивных сооружений.
Отменен ряд не первоочередных мероприятий, реализация которых, в том числе, стала невозможной из-за введения на территории города режима повышенной готовности. Уже на этом этапе городские ведомства пересмотрели свои планы, просчитали возможную экономию городских средств до конца года. Бесснежная зима дала нам возможность сэкономить бюджетные средства на зимней уборке улиц города, а режим самоизоляции позволил сохранить часть средств, которые мы в ином случае потратили бы на питание школьников и воспитанников детских садов, на отопление организаций бюджетной сферы. Немного удалось сэкономить на ремонте дворовых территорий, приобретения оборудования для муниципальных учреждений. Фактически, на счету сегодня не то что каждый бюджетный рубль, но и каждая копейка.
- Может ли муниципалитет надеяться на помощь областной администрации, которая сама будет вынуждена урезать свои расходы?
- Безусловно! Бюджет субъекта и бюджеты органов местного самоуправления - это единый механизм. И решать возникшие проблемы мы будем конечно вместе. Более того, правительством страны принято решение о компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета. Уже на следующей неделе мы планируем встречу с областным управлением финансов по мерам поддержки бюджета города.
- Спасибо за интервью!
- Татьяна Юрьевна, сколько и каких налогов недополучил муниципалитет за март-апрель-май в связи с введенными на бизнес ограничениями?
- По состоянию на 1 мая бюджет города недополучил 158 миллионов рублей от планируемых поступлений. Мы недополучили средства от налога на доходы физических лиц, ЕНВД, налога на имущество физических лиц, земельного налога, арендных платежей за муниципальное имущество. За май мы ожидаем неисполнение бюджета еще на 50 миллионов рублей. В целом же по текущему году недопоступления по доходам могут превысить полмиллиарда рублей.
- Будет ли мэрия выходить на горсовет на «срезку» доходной части и, соответственно, на урезание расходов?
- Учитывая, что в период пандемии ситуация с исполнением доходной части бюджета города Липецка складывается очень напряженно, у администрации города, конечно, в планах секвестр бюджета по доходам на выпадающие суммы. Вместе с тем, практически еженедельно в нормативные акты правительства РФ вносятся изменения, предусматривающие поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Расширяется как перечень таких субъектов, так и виды их поддержки, продлевается период отсрочек и рассрочек налоговых платежей. Соответственно, сейчас сложно спрогнозировать точную сумму выпадающих доходов бюджета. Впрочем, нами уже просчитано несколько вариантов развития событий. Как только у нас будут более точные данные, мы выйдем на городской Совет депутатов с предложениями экономии бюджетных расходов.
- На чем муниципалитет сможет сэкономить?
- В настоящее время в городе включен режим жесткой экономии. В приоритетном порядке из бюджета города финансируются только первоочередные социально-значимые расходы, такие как заработная плата, налоговые обязательства, содержание дорог, зеленых насаждений, муниципального имущества в рамках уже заключенных договоров. Также продолжено финансирование мероприятий, заявленных и осуществляемых городом в рамках национальных и региональных проектов за счет трехканального финансирования. Это ремонт и реконструкция дорог, благоустройство общественных пространств, строительство школ, детских садов, спортивных сооружений.
Отменен ряд не первоочередных мероприятий, реализация которых, в том числе, стала невозможной из-за введения на территории города режима повышенной готовности. Уже на этом этапе городские ведомства пересмотрели свои планы, просчитали возможную экономию городских средств до конца года. Бесснежная зима дала нам возможность сэкономить бюджетные средства на зимней уборке улиц города, а режим самоизоляции позволил сохранить часть средств, которые мы в ином случае потратили бы на питание школьников и воспитанников детских садов, на отопление организаций бюджетной сферы. Немного удалось сэкономить на ремонте дворовых территорий, приобретения оборудования для муниципальных учреждений. Фактически, на счету сегодня не то что каждый бюджетный рубль, но и каждая копейка.
- Может ли муниципалитет надеяться на помощь областной администрации, которая сама будет вынуждена урезать свои расходы?
- Безусловно! Бюджет субъекта и бюджеты органов местного самоуправления - это единый механизм. И решать возникшие проблемы мы будем конечно вместе. Более того, правительством страны принято решение о компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета. Уже на следующей неделе мы планируем встречу с областным управлением финансов по мерам поддержки бюджета города.
- Спасибо за интервью!
1 485
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