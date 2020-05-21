Общество

сегодня, 13:13

Дежа вю: Нижний парк в мае выглядит как в ноябре

13 2999
#Нижний парк
5
Дежа вю: Нижний парк в мае выглядит как в ноябре

Перед сценой вновь укладывают тротуарную плитку и даже каменная шахматная доска та же - с неправильно уложенными черными и белыми клетками.

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28 декабря прошлого года глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что Нижний парк официально откроют 1 мая. Сегодня - 21 мая. И парк не может принять отдыхающих не только из-за запрета массовых мероприятий по причине действующей в регионе до 31 мая самоизоляции.

13 декабря прошлого года, во время очередного обхода Нижнего парка, в котором вовсю кипели работы по укладке крупноформатной плитки несмотря на то, что объект должны были сдать в эксплуатацию еще в октябре, губернатор Игорь Артамонов сообщил СМИ главную новость:

- Мороза не будет, пока Уваркина не сдаст парк!

Если бы глава региона прошелся бы по парку сегодня, когда температура воздуха не превысит, по прогнозу синоптиков, 13 градусов тепла (вот ведь привязалась эта цифра!), то мог бы сказать ту же фразу с учетом времени года:

- Тепла не ждать, пока Уваркина не сдаст парк!

Кстати, тогда же, 13 декабря, Игорь Артамонов, узнав о моем пари с Евгенией Уваркиной на то, что работы в парке не завершатся к концу декабря, поставил на мэра. Но предусмотрительно добавил: «спор будет разрешен весной, когда станет окончательно ясно, как сработал подрядчик».

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сравните: это май 2020 года...

ноябрь2019.jpg 

... а это - ноябрь 2019-го!

Подрядчик, как выяснилось, сработал плохо, хотя глава Липецка в прошлом году и убеждала GOROD48, что за каждой уложенной рабочими плиткой бдят кураторы заказчика и подрядчика. Сегодня эту самую плитку, которая поплыла по весне из-за того, что в ноябре ее укладывали на подмерзшую цементно-песчаную подушку, ударно выковыривают ломами рабочие-узбеки из ООО «Троя».

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- К этому воскресению мы намерены закончить работы по переукладке плитки, если, конечно, нам не помешает погода. Обещают дожди, - сообщил мне Александр Иванов, прораб другой организации, ООО «Квант», которая спустя рукава осваивала бюджетные средства, выделенные в прошлом году на преображение парка.

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и даже каменная шахматная доска пока та же - с неправильно уложенными черными и белыми клетками

Кстати, по словам прораба, свой брак должен устранить еще один подрядчик мэрии - ООО «СУ-1», но, по его сведениям, к работе эта организация пока не приступала.

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надо бы и пересеять газоны, которые густо поросли бурьяном

- Подрядные организации устраняют свои недочеты в рамках своих гарантийных обязательств. Работы стартовали ещё в марте, но в конце месяца, из-за объявленного режима нерабочих дней, их пришлось отложить (странно - остальные строительные организации в Липецке не останавливались. - Прим. И.Л.). Рабочие вновь зашли в парк в мае. Они уже переложили покрытие на одной аллее, ведущей к сцене, сейчас работают на другой аллее и площадкой перед сценой. Также уже восстановлен асфальт у зоопарка и Зелёного театра, убраны под землю электрокабели. Мы рассчитываем, что все свои обязанности подрядные организации выполнят к 1 июня, международному Дню защиты детей, - прокомментировали ситуацию с ремонтом Нижнего парка в пресс-службе администрации Липецка.

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не все, впрочем, плохо 

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только нужно следить за вандалами

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и днем выключать фонари 

Напомним, что реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в прошлом году обошлась федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей. Но это не все. В этом году, как уже сообщал GOROD48, преображение этого парка продолжат. Так, МКУ «Управление строительства Липецка» уже проторговало «комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г.Липецке. 1 этап. Подэтап 3». При стартовой цена контракта в 18 161 943 рубля подрядчиком стало ООО «Троя». Организация за 16,1 млн рублей должна преобразить площадь у Зеленого театра к 31 августа: озеленить территорию, поставить скамьи у сцены, оборудовать эстраду современной аудиосистемой, создать танцплощадку, установить систему видеонаблюдения.

Закончились торги и на другом объекте. Та же «Троя» стала победителем торгов на работы по благоустройству Зеленого острова, получив муниципальный контракт на 10,3 млн рублей. За эти деньги организация огородит остров и осветит его.

Игорь Луговой
13 2999
#Нижний парк
5

Комментарии (13)

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бухгалтер

45 минут назад
Денег в бюджете нет а мы из кожи лезим парки ремонтируем Бюджетные деньги пилим.
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Крылов-баснописец

46 минут назад
Послушались Осла: уселись чинно в ряд, А все-таки Квартет нейдет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы И споры, кому и как сидеть. Случилось Соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье: "Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье, Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
ответить

Скажите,

46 минут назад
кто-нибудь видел, на какую смесь укладывали плитку? Не на шлак ли?
ответить

А

47 минут назад
что значит "огородит остров"? Это как? Общественное пространство станет недоступным для простых граждан? Где прокурорский надзор за законностью?
ответить

Сенсей

54 минуты назад
Кинули с деньгами строителей, вот и нет подвижек.
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Справедливость

сегодня, 13:41
Бюджет решили провести по статье "пиломатериалы".
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911

сегодня, 13:41
А вы чего - то ждали, земляки? Деньги попилили, и всё.
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Dp.48

сегодня, 13:41
Нужно совместить референдум с выборами мера. Народ охотней пошёл бы на голосование !
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Галина

сегодня, 13:39
Буквально час назад проезжала мимо нижнего парка.... убожество да и только... газоны заросли травой-сорняками, после дождей с газонов земля "свалилась" на тротуары, которые почему-то ниже газонов... и это й областном центре? И еще, Госпожа Уваркина, торвитесь от проспекта Победы и посетите наш родной Липецк.... одуванчиковое поле, а не город... сейчас одуванчики перестанут цвести и пух полетит во все стороны... город грязный... и это в центре города, под носом у МЭРИИ. Может пора вернуть в Липецк Сергея Иванова? При нем в городе было чище.
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Ровшан и Джмашут

сегодня, 13:33
моя оченя хорашая дизайн делать твоя очень радоваться ! Сделаем хозяину арык, плитка кругом - патом танцевать будем ! Ай харашо ! плов кушать муха летать я ее от голова вашего бая Артамона отгонять !
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