Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»

Главный государственный врач Липецкой области рассказал, что маски будут отменены в последнюю очередь - после открытия детских садов и школ.

Сегодня руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев и глава Липецка Евгения Уваркина в режиме видеоконференции провели заседание городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.- За минувшие сутки в Липецке заболели 26 человек. К сожалению, число заболевших по прежнему велико. Следовательно, ни о каком послаблении режима самоизоляции для горожан в возрасте 65 плюс не может быть и речи, - с этих слов начала совещание Евгения Уваркина.По словам мэра, не все липчане понимают важность соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. В частности, ношения масок в транспорте и магазинах, а также на улицах и необходимости социального дистанцирования.Владимир Бондарев сказал о том, что ситуация с заболеваемостью в Липецке и регионе усложнилась. Так, в среду в регионе заболели 73 человека. В основном, выявлялись семейные очаги инфекции. На росте заболеваемости сказались майские праздники. Вирус циркулирует в открытой популяции, что плохо. При этом обозначился рост заболеваемости пневмоний для пациентов в возрасте от 65 лет и старше - плюс 7% по сравнению с показателями среднемноголетнего уровня. И этот факт санитарных врачей весьма удручает.Из показанных слайдов следовало, что на этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе.- Ограничительные мероприятия будут сниматься только по мере уменьшения числа заболевших. Нам нужно чётко определиться с нашими приоритетами. Нам важно сохранить режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей. Недопустимо, чтобы старики с бадиками или на ходунках ходили по магазинам! Необходим жёсткий контроль за масочным режимом на территории работающих предприятий. Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до её окончания. В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе.Владимир Бондарев заявил о том, что возможности двух существующих госпиталей - областной инфекционной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи - фактически исчерпаны. Власти вынуждены открыть третий госпиталь - на базе корпуса Грязинской ЦРБ в поселке Матырский (также под лечение пациентов с COVID-19 отдано инфекционное отделение на 50 коек в отдельно стоящем здании горбольницы №1 имени Семашко в Ельце. - Прим.). По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, перепрофилирование под госпиталь еще какого-то стационара уже не даст возможность лечить обычных больных.- Эту ситуацию надо срочно переломить! - заявил главный государственный санитарный врач региона. - Давайте начнём с себя. Не нужно тем же сотрудникам полиции носить маски на подбородке! Я заметил, что некоторые родители возят детей в коляска или гуляют с ними по улицам без масок. Это какой-то особый род людей!Глава Липецка попросила у руководителя УМВД РФ по Липецку Александра Акаткина усилить проверки масочного режима на улицах и в общественных местах. Евгения Уваркина обратилась к волонтерским организациям с призывом активнее помогать пожилым и инвалидам, в частности, приобретая для них товары первой необходимости и продукты. Также волонтеры обязаны быть на каждой остановке садоводческих маршрутов - с понедельника они начинают работать в обычном доэпидемиологическом графике.