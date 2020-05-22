Коронавирус

37 минут назад

Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»

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#коронавирус
Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»

Главный государственный врач Липецкой области рассказал, что маски будут отменены в последнюю очередь - после открытия детских садов и школ. 

Сегодня руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев и глава Липецка Евгения Уваркина в режиме видеоконференции провели заседание городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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- За минувшие сутки в Липецке заболели 26 человек. К сожалению, число заболевших по прежнему велико. Следовательно, ни о каком послаблении режима самоизоляции для горожан в возрасте 65 плюс не может быть и речи, - с этих слов начала совещание Евгения Уваркина. 

По словам мэра, не все липчане понимают важность соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. В частности, ношения масок в транспорте и магазинах, а также на улицах и необходимости социального дистанцирования. 

Владимир Бондарев сказал о том, что ситуация с заболеваемостью в Липецке и регионе усложнилась. Так, в среду в регионе заболели 73 человека. В основном, выявлялись семейные очаги инфекции. На росте заболеваемости сказались майские праздники. Вирус циркулирует в открытой популяции, что плохо. При этом обозначился рост заболеваемости пневмоний для пациентов в возрасте от 65 лет и старше - плюс 7% по сравнению с показателями среднемноголетнего уровня. И этот факт санитарных врачей весьма удручает.

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Из показанных слайдов следовало, что на этой неделе коэффициент распространения COVID-19 составил в регионе 1,2 при требуемом показателе для снятия всех ограничений менее единицы. Свободный конечный фонд в госпиталях уменьшился до 22,1% при необходимом показателе в 50%. Среднедневной темп прироста составил 5% против 4,7% на предыдущей неделе.

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- Ограничительные мероприятия будут сниматься только по мере уменьшения числа заболевших. Нам нужно чётко определиться с нашими приоритетами. Нам важно сохранить режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей. Недопустимо, чтобы старики с бадиками или на ходунках ходили по магазинам! Необходим жёсткий контроль за масочным режимом на территории работающих предприятий. Нынешняя инфекция - это воздушно-капельная инфекция. Пока нет вакцины, нам нужно будет жить в масочном режиме до её окончания. В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе.

Владимир Бондарев заявил о том, что возможности двух существующих госпиталей - областной инфекционной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи - фактически исчерпаны. Власти вынуждены открыть третий госпиталь - на базе корпуса Грязинской ЦРБ в поселке Матырский (также под лечение пациентов с COVID-19 отдано инфекционное отделение на 50 коек в отдельно стоящем здании горбольницы №1 имени Семашко в Ельце. - Прим. GOROD48). По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, перепрофилирование под госпиталь еще какого-то стационара уже не даст возможность лечить обычных больных.

- Эту ситуацию надо срочно переломить! - заявил главный государственный санитарный врач региона. - Давайте начнём с себя. Не нужно тем же сотрудникам полиции носить маски на подбородке! Я заметил, что некоторые родители возят детей в коляска или гуляют с ними по улицам без масок. Это какой-то особый род людей!

Глава Липецка попросила у руководителя УМВД РФ по Липецку Александра Акаткина усилить проверки масочного режима на улицах и в общественных местах. Евгения Уваркина обратилась к волонтерским организациям с призывом активнее помогать пожилым и инвалидам, в частности, приобретая для них товары первой необходимости и продукты. Также волонтеры обязаны быть на каждой остановке садоводческих маршрутов - с понедельника они начинают работать в обычном доэпидемиологическом графике.
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#коронавирус

Комментарии (13)

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Провидец

5 минут назад
Что из Москвы скажут, так и будет. А мнение этого господина мало кого интересует.
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Перри Мейсон

5 минут назад
Очень мудрое решение. Одобряю
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вв

8 минут назад
три дня по телевиз....говорили что на улице маска никакого эффекта не дает ....главное дистанция ....ТЕПЕРЬ НАОБОРОТ ....наверное много закупили ...надо продавать .....НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ КОГО СЛУШАТЬ
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

10 минут назад
Правда или действие, При темп.25-26и град предупреждают что нужно менять каждые 25 минут
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Максимка

14 минут назад
А Бондарев ..это раньше который депутат ?
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Милая Оксана

15 минут назад
Да уж, на выборы не пойду
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Папа Карло

16 минут назад
Для детей маски велики, а шью я плохо.
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Правда или действие

16 минут назад
А госполин Бондарев не знает, что частица вируса примерно 0,002 мм, а средний диаметр отверстия в маске 0,04. Если бы маска реально защищала, то врачи не одевали бы помимо маски еще и скафандр. А сейчас летом жара, лицо будет потеть и все это еще больше будет притягивать вирус. Да и маску надо менять каждые 2 часа. А так как маска стоит не дешево, то одной маской люди пользуются неделями и то из-за того,чтобы не налететь на штраф. Так что маски - это цирк и фарс. Кто хочет - пусть носит,но не надо людей заставлять. Или начните раздавать маски бесплатно? Слабо,Бондарев???
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Да уж!

17 минут назад
В институте надо было хорошо учиться! Сейчас бы идиотом не выглядел!
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

19 минут назад
Егор Благов Тренировка. Подготовка. Десятки биолабораторий Пентагона по периметру России: в Прибалтике, на Украине, в Грузии, Казахстане, Афганистане... Африканская чума свиней, свиной грипп, птичий грипп... Чего только не пришлют. Светлана Бармина Но ведь пиарят для какой то цели. Столько денег вбухать.
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