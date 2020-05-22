52 минуты назад
Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач
Сегодня стало известно о пятой смерти от COVID-19 в Липецкой области. Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции, 22 мая в областной инфекционной больнице умер участковый врач-терапевт грязинской ЦРБ. Работа врача была связана с обслуживанием больных с коронавирусной инфекцией.
- В соответствии с Указом президента России «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» региональным отделением Фонда социального страхования РФ родным умершего будет предоставлена единовременная страховая выплата в размере 2,7 млн рублей, - сообщили в оперштабе.
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