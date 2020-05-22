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52 минуты назад

Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач

18 3466
#коронавирус
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Пятой жертвой коронавируса в Липецкой области стал врач

Сегодня стало известно о пятой смерти от COVID-19 в Липецкой области. Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции, 22 мая в областной инфекционной больнице умер  участковый врач-терапевт грязинской ЦРБ. Работа врача была связана с обслуживанием больных с коронавирусной инфекцией.

COVID-19 лабораторно подтвержден у врача 15 мая. Он лечился в амбулаторных условиях. 19 мая госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. Сегодня на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 54-летний мужчина скончался. Он страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ. 

- В соответствии с Указом президента России «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» региональным отделением Фонда социального страхования РФ родным умершего будет предоставлена единовременная страховая выплата в размере 2,7 млн рублей, - сообщили в оперштабе. 

18 3466
#коронавирус
1

Комментарии (18)

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Обычный человек

12 минут назад
Матрёна, тут либо умирать, либо хоть копейку в дом принести. Во всем мире всем выплачивают суммы, и только Россия "идет своим путем" и занимается полным самодурством
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Ира

13 минут назад
Трактор, Животиков Игорь Иванович
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Лорна

15 минут назад
Присоединяюсь к соболезнованиям, я правильно поняла, что это Игорь Иванович из Грязинской ЦРБ, да?
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милена

16 минут назад
так о каком враче идёт речь то???
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Олеся

20 минут назад
Валентина, а фамилия у врача есть?
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24 июня

23 минуты назад
голосование ,поэтому карантин надо ослаблять или вообще отменять !
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Мирна

24 минуты назад
Соболезнования родным. Царствие Небесное. У меня у самой родственники врачи, в семье. Здоровья Вам, медицинские работники и сил. И всем кто болен поскорее выздороветь без осложнений.
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Местный

28 минут назад
Думал Животикову замылят выплату. Молодцы что не побоялись поставить этот диагноз. Земля ему пухом.
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ольга

28 минут назад
Валентина, извените пожалуйста а о каком враче идёт речь?
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Трактор

29 минут назад
Как фамилия ?
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