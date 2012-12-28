«Носить на руках и уступать друг другу»: самые крепкие липецкие семьи — о секретах счастья

Накануне Дня семьи, любви и верности в правительстве Липецкой области чествовали самые крепкие семьи региона, состоящие в браке более 25 лет. Им вручили медали «За любовь и верность».











Анна и Анатолий Киселёвы из Данковского района прожили вместе 50 лет! Поженились в 1974-м году. Ему было 24 года, ей — 21. Он — тракторист, она — доярка. Познакомились в клубе родного села Спешнево-Ивановское. На роспись в сельсовет поехали на лошадях — сейчас такие свадьбы уже не играют. А ведь было весело: под гармошку отплясывали 50 гостей.



Сегодня у Киселёвых — трое детей, пятеро внуков и два правнука — второй правнук родился только позавчера.



— Жили всегда дружно. Секрет семейного счастья — много работы и большое хозяйство. Мы всегда держали коров, быков, поросят, кроликов, птицу — некогда ссориться было! Говорят: путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но никого фирменного блюда у меня отродясь не было — щи да борщи, разве тогда всё на своих продуктах было, сейчас уже всё магазинное, — говорит Анна Киселёва.









Татьяна и Александр Павловы из села Чернава Измалковского района вместе уже 40 лет. Рубиновую свадьбу отпраздновали 26 апреля. У пары — трое детей, четверо внуков. Познакомились на предприятии «Сельхозтехника Чернавская». Она была бухгалтером, он — водителем. Стали вместе ходить на танцы и закрутилось…



— Секрет долгой семейной жизни — взаимопонимание и взаимоуважение. И всегда надо уступать другу другу — это основное, — говорят Павловы.







Александр и Галина Кулешовы вместе 41 год. У них две дочери и четверо внуков. Познакомились Кулешовы на встрече выпускников в Лебедянском педагогическом колледже. Александр приехал на встречу, а Галина как секретарь райкома комсомола пришла посмотреть, как проходит мероприятие. Сегодня Галина уже не секретарь, а директор Липецкого драматического театра. Муж — полковник в отставке.



— Главное в семье — уступать, понимать и беречь друг друга, — говорит Галина Кулешова. — У нас в театре большое внимание уделяется семейным ценностям, и поэтому все семьи крепкие — только сегодня награждают сразу две!



К импозантным актёрам Александр Галину никогда не ревнует — поэтому 40 лет и живут!



— Как говорится: 100 раз хотел тебя убить, но ни разу — развестись, — шутит Галина Кулешова.







С 1 января 2025 года в России действует национальный проект «Семья», который направлен на поддержку традиционных семейных ценностей, повышение качества жизни российских семей с детьми и поддержку рождаемости в стране. В Липецкой области крепких семей очень много. Областной праздник День семьи, любви и верности проводится с 2008 года и с тех пор удостоены медалями уже 510 семей.







В этом году наградили 30 супружеских пар, состоящих в браке более 25 лет. В том числе три семьи, состоящих в браке 50 лет, и восемь семей, состоящих в браке более 40 лет!



— Вы вместе в гармонии столько лет, преодолев все тяготы. Не только ведь счастливые моменты в жизни бывают, но и сложные. Прекрасно, когда это удаётся — познать все прелести семейной жизни, создать семейный очаг, подарить миру детей, воспитать внуков. Это заслуживает глубочайшего уважения и поощрения! Семейное служение — это тоже подвиг, — сказал семьям губернатор Игорь Артамонов.



Депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова назвала День семьи, любви и верности одним из главных праздников в нашей стране. А председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков порадовался, что этот праздник в последние годы приобретает всё большее значение и символизм. Татьяна и Александр Павловы из села Чернава Измалковского района вместе уже 40 лет. Рубиновую свадьбу отпраздновали 26 апреля. У пары — трое детей, четверо внуков. Познакомились на предприятии «Сельхозтехника Чернавская». Она была бухгалтером, он — водителем. Стали вместе ходить на танцы и закрутилось…— Секрет долгой семейной жизни — взаимопонимание и взаимоуважение. И всегда надо уступать другу другу — это основное, — говорят Павловы.Александр и Галина Кулешовы вместе 41 год. У них две дочери и четверо внуков. Познакомились Кулешовы на встрече выпускников в Лебедянском педагогическом колледже. Александр приехал на встречу, а Галина как секретарь райкома комсомола пришла посмотреть, как проходит мероприятие. Сегодня Галина уже не секретарь, а директор Липецкого драматического театра. Муж — полковник в отставке.— Главное в семье — уступать, понимать и беречь друг друга, — говорит Галина Кулешова. — У нас в театре большое внимание уделяется семейным ценностям, и поэтому все семьи крепкие — только сегодня награждают сразу две!К импозантным актёрам Александр Галину никогда не ревнует — поэтому 40 лет и живут!— Как говорится: 100 раз хотел тебя убить, но ни разу — развестись, — шутит Галина Кулешова.С 1 января 2025 года в России действует национальный проект «Семья», который направлен на поддержку традиционных семейных ценностей, повышение качества жизни российских семей с детьми и поддержку рождаемости в стране. В Липецкой области крепких семей очень много. Областной праздник День семьи, любви и верности проводится с 2008 года и с тех пор удостоены медалями уже 510 семей.В этом году наградили 30 супружеских пар, состоящих в браке более 25 лет. В том числе три семьи, состоящих в браке 50 лет, и восемь семей, состоящих в браке более 40 лет!— Вы вместе в гармонии столько лет, преодолев все тяготы. Не только ведь счастливые моменты в жизни бывают, но и сложные. Прекрасно, когда это удаётся — познать все прелести семейной жизни, создать семейный очаг, подарить миру детей, воспитать внуков. Это заслуживает глубочайшего уважения и поощрения! Семейное служение — это тоже подвиг, — сказал семьям губернатор Игорь Артамонов.Депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова назвала День семьи, любви и верности одним из главных праздников в нашей стране. А председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков порадовался, что этот праздник в последние годы приобретает всё большее значение и символизм.

Вопреки существующему стереотипу, что большинство артистов не бывают счастливыми в семейной жизни, супружеская чета Коноваловых счастлива вместе уже 56 лет.Пётр Коновалов — заслуженный артист России, его жена Людмила — актриса академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, заслуженная артистка Республики Дагестан. А познакомились они ещё в институте. Пётр Коновалов говорит: два года ухаживал за Людмилой, приметил её ещё на втором курсе, а на четвёртом они сыграли свадьбу. Выпускались из вуза уже семьёй.— Я, наоборот, считаю, что актёрские семьи — очень крепкие! У нас и цели, и мысли общие, и всегда есть о чём поговорить! А вот вы пройдитесь по семьям звёзд театра и кино — там тоже много достойных примеров семей-долгожителей! — Говорит Людмила Коновалова.Коноваловы и на сцене часто играли молодую пару. Один из таких спектаклей — «Армен + Валя». C ним Коноваловы ездили на гастроли в Монголию. Людмила играла Валю, Пётр — Армена. По дороге в Улан-Батор Людмила Коновалова сломала ногу. Но играть главную роль всё равно было надо, поэтому Пётр Коновалов весь спектакль носил жену на руках! Зрители подумали, что так и должно быть по задумке режиссёра, раз такая большая любовь… А потом и после спектакля Пётр выносил Людмилу в автобус из здания Дома офицеров — все очень удивились такому «закулисью».Так и в жизни: 78-летний Пётр Коновалов продолжает носить Людмилу на руках — теперь уже в переносном смысле. По словам мужчины, в семейной жизни всякое бывало. Но на спорных и острых моментах дома старались не зацикливаться, ведь тем же вечером пара могла играть любовную сцену в театре. А зрителя не обманешь! Главный семейный секрет Коноваловых — преодолевать кризисы спокойно и без нервотрёпок. И от этого семья не только крепла с годами, но и росла. Сегодня у Петра и Людмилы Коноваловых — два сына, четверо внуков и уже два правнука!Сыновья этой пары стали продолжателями актёрской династии. Андрей работает в Истринском драматическом театре. Младший сын Роман с мамой в труппе Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого.