В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом

С начала эпидемии заболели уже 1240 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 54 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщаеет областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



С начала эпидемии территории региона выявлены 1240 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.



По состоянию на 17 мая в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 40 306 человек.

