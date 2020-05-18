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В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом
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С начала эпидемии заболели уже 1240 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 54 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщаеет областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии территории региона выявлены 1240 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.
По состоянию на 17 мая в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 40 306 человек.
С начала эпидемии территории региона выявлены 1240 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.
По состоянию на 17 мая в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 40 306 человек.
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