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В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом

25 3293
#коронавирус
2
В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом

С начала эпидемии заболели уже 1240 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 54 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщаеет областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
 
С начала эпидемии территории региона выявлены 1240 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.

По состоянию на 17 мая в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 40 306 человек.
25 3293
#коронавирус
2

Комментарии (25)

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Город

9 минут назад
Почему губернатор как в некоторых других регионах не продлил изоляцию?
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11111

12 минут назад
Наталья, действительно, Фома неверующая, устройся волонтером, увидишь реальную картину, и такие комментарии уже не будешь оставлять.
ответить

11111

12 минут назад
Наталья, действительно, Фома неверующая, устройся волонтером, увидишь реальную картину, и такие комментарии уже не будешь оставлять.
ответить

11111

13 минут назад
Наталья, действительно, Фома неверующая, устройся волонтером, увидишь реальную картину, и такие комментарии уже не будешь оставлять.
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Гость

15 минут назад
В Липецке вполне стабильная ситуация. Город почти полностью открыт. Не надо так паниковать. Внебольничные пневмонии есть каждый год и смертность от них практически одинаковая. Посмотрите статистику кому интересно. А что вызвало заболевание лёгких ОРВИ,Грипп,Covid 19- это особо и не важно.
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Алкаш

19 минут назад
«Нужна не вакцина, но лекарство. Действие вакцины направлено на формирование иммунного ответа организма на инфекцию, а действие лекарства направлено на уничтожение инфекционного агента, без привлечения иммунной системы. Вирусы мутируют в 60 000 раз быстрее, чем клеточные формы инфекций. Можно создать вакцину против определённого штамма, например, чумы и эта вакцина защитит конкретного человека на всю жизнь так, как за 30-50-100 лет новый штамм чумы может и не появиться. Это объясняется тем, что одна клетка делится(даёт потомство - одну дочернюю клетку) примерно один раз в двадцать минут. А одна вирусная частица, за, примерно, то же время "даёт" около 60 000 "потомков". Таким образом вероятность мутаций у вируса в 60 000 раз выше. То-есть для того, чтобы вакцинацией бороться с высоко патогенными вирусными инфекциями необходимо постоянно разрабатывать новые формы вакцины. Но скорость разработки вакцины, её клинических испытаний, время вакцинации является несравнимо».
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Добавить нечего

29 минут назад
В Москве все обрабатывается и улицы, у нас даже подъезды домов до сих пор никто не помыл, ул Меркулова д31 под. 6 , и мусоропровод в доме, грязь , вот и отношение всех ко всему!
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Наталья

30 минут назад
Очень печальная картина. Замбированных людей все больше и больше!!!
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Кира

38 минут назад
Многие люди вышли на работу, а это транспорт и общение... через неделю будет еще хуже...а если откроют трц и спортзалы,то капец будет..все ломанутся,потому что засиделись...начнут шарится с утра до вечера И все приплыли ... вот потом будут цифры,а ье люди ,что работают в трц целый день понесут эту каку домой...
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Не может не радовать

40 минут назад
https://www. * .ru/society/articles/2020/05/18/830412-v-rossii-tretii-den-podryad-viyavleno-menee-10-000-patsientov В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19
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