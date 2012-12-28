В Липецкой области до +31

Но уже спустя пару дней в регион вернется прохладная погода чуть ниже нормы.



В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в гребне антициклона с запада, существенных осадков не ожидается. 5 июля регион окажется в тылу циклона — пройдут кратковременные дожди разной интенсивности. 6 июля в малоградиентном поле повышенного давления осади маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 июня — 21-22 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 5 июля — 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 июля – 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +26 до +31 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов тепла.