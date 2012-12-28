Один БПЛА сбит ночью в области

Ночью над Липецкой области сбит один БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Воздушная опасность была объявлена в Липецкой области в 01:53, затем на территории Ельца и Елецкого района был введен красный уровень опасности. Он действовал до шести утра, а желтый уровень — до 07:59.Всего за ночь над пятью регионами России перехвачены 48 беспилотников. В том числе 15 над соседними с Липецкой Курской и Орловскими областями.