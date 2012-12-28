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Происшествия
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сегодня, 08:08
Один БПЛА сбит ночью в области
Воздушная опасность была объявлена в Липецкой области в 01:53, затем на территории Ельца и Елецкого района был введен красный уровень опасности. Он действовал до шести утра, а желтый уровень — до 07:59.
Всего за ночь над пятью регионами России перехвачены 48 беспилотников. В том числе 15 над соседними с Липецкой Курской и Орловскими областями.
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