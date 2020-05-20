Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом

Очаги заражения возникли внутри семей.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19/



- Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. В настоящий момент очаги выявлены, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.



Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции.



