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Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом

26 3417
#коронавирус
6
Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом

Очаги заражения возникли внутри  семей.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19/

- Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. В настоящий момент очаги выявлены, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции. 
 
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции.

26 3417
#коронавирус
6

Комментарии (26)

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Вася

4 минуты назад
554, Все придумывают и придумывают!
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Ю

7 минут назад
На автовокзале температуру измеряют при входе одному человеку из пяти. Лично был и мне не померили. Что толку от такого измерения?
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Гость

8 минут назад
Вот это власть! Вот это плато!!! При таком приросте заболевших, уж хоть бы не говорили ни про какое плато, выпуская людей на работу...
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Усё свялят на народ

8 минут назад
А про послабления никто не вспомнит
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5555

9 минут назад
Иван, согласен полностью с Вами. Магазины и общ. транспорт -главные рассадники. Там нужно гайки закручивать. И покрепче
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Онлайн

13 минут назад
Поэтому выпускные только онлайн
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Человек

16 минут назад
ОЙ ТАК УЖЕ ЭТИ НОВОСТИ РАЗДРАЖАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОДНО ВРАНЬЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДИЧЬ НАМ ВТИРАЮТ!!!!!!!!!!!!!!
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Местный

17 минут назад
Что значит " выявление очагов внутри семей" , откуда он ( очаг) возьмется внутри семьи , бред
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Ивану

17 минут назад
Иван, Полностью согласен, Ани своих ошибок не признают сваливая их на якобы другие проблемы. Такая же ситуация была в начале, когда закрыты кладбища и храмы, возили на посещения их. А что улицы, дороги, общественный транспорт не дезинфицируется, в магазинах тоже изредко. Этого власти не замечают и валят на шашлыки. А что остаётся делать, надо же это как-то объяснять?
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Людмила

19 минут назад
Штрафовать всех, кто в общественных местах и транспорте находится без маски. Ни разу не видела ни одного проверяющего. А также нужно организовать нормальную доставку людей в сады. Отмените бесплатный проезд, но сделайте адекватное количество рейсов.
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