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Итоги майских шашлыков: за сутки выявлены сразу 79 инфицированных коронавирусом
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Очаги заражения возникли внутри семей.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены сразу 79 человек с COVID-19/
- Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. В настоящий момент очаги выявлены, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции.
- Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. В настоящий момент очаги выявлены, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции.
26 3417
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