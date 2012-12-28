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1851
сегодня, 10:49
14

В Липецке пропал 10-летний мальчик

В последний раз Даниила Лагото видели в районе Тракторостроителей.

Второй день в Липецке разыскивается 10-летний ребенок — Даниил Лагото.

Днём 3 июля ушёл из дома на улице Волгоградской и перестал давать о себе знать 10-летний Даниил Лагото.

«Подросток был одет в спортивные штаны, темно-синие кеды, темно-синюю футболку, синюю кофту с красными полосками, белую панаму. При нем была сумка детская через плечо, зелёного цвета», — говорится в ориентировке о розыске мальчика.

Всех, кому известна информация о местонахождении Даниила или обстоятельства его исчезновения, полиция просит обратиться по телефону дежурной части ОП 6 УМВД России по Липецку 8(4742) 46-20-02 или 02, (102 с мобильного телефона), 112 или в ближайшее отделение полиции.

Как добавили в Следкоме, начата проверка обстоятельств пропажи ребенка, известно, что мальчик ранее уже уходил из дома.
пропавшие без вести
поиск детей
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Олег
6 минут назад
Ага в нормальных семьях дети сутками сидят у компьютера? мы в советское время даже зимой утром уходили вечером возвращались.
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тема для размышления
22 минуты назад
Что происходит в семьях, из которых бегут дети ?! Дружить с детьми надо, а не наказывать их по каждому поводу. ( Относись к людям так, как ты хочешь , чтобы относились к тебе.)..... Ребенок, вернись домой, не бродяжничай !!!!
Ответить
Мда
37 минут назад
Из семей со здоровой атмосферой дети не уходят
Ответить
Мария
19 минут назад
Не надо судить.
Ответить
Нервная мать
55 минут назад
Ребенок, найдись! Тебя ждут родители!
Ответить
Ё-мАё
56 минут назад
Что у ребенка находится в голове, если он не первый раз уходит из дома?
Ответить
не-а че
сегодня, 11:08
Может на центральном рынке поискать.
Ответить
Костя
сегодня, 11:05
лет 10 назад пропал данила белых так и не нашли мальчика.
Ответить
Гость
55 минут назад
Его нашли и похоронили. Вы, видимо, не в курсе. Просто его очень долго искали и нашли одни останки.
Ответить
Точка
36 минут назад
Его нашли и похоронили. Вы, видимо, не в курсе. Просто его очень долго искали и нашли одни останки. Где его нашли ? Вы что то путаете , Данил так и не найден
Ответить
Нашли
10 минут назад
Где его нашли ? Вы что то путаете , Данил так и не найден В районе Пасечек, а найти не могут, который в Б.Кущьминказ пропал
Ответить
Да уж
37 минут назад
Его нашли и похоронили. Вы, видимо, не в курсе. Просто его очень долго искали и нашли одни останки. На липецком времени неделю назад говорили, что не найден. 13 лет ищут
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Олег Будаев
сегодня, 11:02
Найдётся, всё будет хорошо.
Ответить
коррупция
сегодня, 11:02
А что же умные камеры по всему городу ? Зачем из ставили за миллиарда рублей ?
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