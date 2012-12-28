В Липецке пропал 10-летний мальчик

В последний раз Даниила Лагото видели в районе Тракторостроителей.



Второй день в Липецке разыскивается 10-летний ребенок — Даниил Лагото.Днём 3 июля ушёл из дома на улице Волгоградской и перестал давать о себе знать 10-летний Даниил Лагото.«Подросток был одет в спортивные штаны, темно-синие кеды, темно-синюю футболку, синюю кофту с красными полосками, белую панаму. При нем была сумка детская через плечо, зелёного цвета», — говорится в ориентировке о розыске мальчика.Всех, кому известна информация о местонахождении Даниила или обстоятельства его исчезновения, полиция просит обратиться по телефону дежурной части ОП 6 УМВД России по Липецку 8(4742) 46-20-02 или 02, (102 с мобильного телефона), 112 или в ближайшее отделение полиции.Как добавили в Следкоме, начата проверка обстоятельств пропажи ребенка, известно, что мальчик ранее уже уходил из дома.