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Липецкие семьи уже получили 154 млн рублей
Прием заявлений от семей с детьми продолжается. Не стоит торопиться и толпиться в отделениях Пенсионного Фонда: заявления можно подать онлайн до 1 октября.
- Семьям с детьми, согласно постановлению правительства РФ, положены три вида выплат. Во-первых, по 5 000 рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года будут получать семьи, имеющие право на материнский капитал и воспитывающие ребенка до трех лет. Таких семей в регионе порядка 20 000. Перечисления уже идут. Во-вторых, аналогичная выплата положена семьям с детьми до трех лет, не имеющим право на материнский капитал. Таких семей в регионе около 15 000. В-третьих, единоразовая выплата в 10 000 рублей определена для семей, где есть ребенок в возрасте от 3 до 16 лет (16 лет исполнилось не ранее 11 мая 2020 – прим. GOROD48). Это еще около 175 000 детей в Липецкой области. Выплаты по второй и третьей категории получателей начнутся с 1 июня. Подать заявление на получение пособий можно онлайн до 1 октября, - рассказала заместитель директора Пенсионного фонда в Липецкой области Татьяна Нацкина. – Выплаты не зависят от материального достатка семьи. Они положены всем детям в зависимости от возрастных категорий.
Несмотря на то, что выплачивать по 10 000 рублей будут только летом, родители уже вторую неделю штурмуют отделения Пенсионного Фонда. Кто-то по идейным соображениям не пользуется интернетом, кто-то не может попасть на сайт «Госуслуги», кто-то до сих пор не оформил своему ребенку СНИЛС. Эти потоки, конечно, тормозят работу отделений. Тем не менее, самых проблемных и недоверчивых записывают по телефону и приглашают на прием. Запись доступна и на май, и на июнь – все зависит от загруженности того или иного отделения. В целом, как отмечает Татьяна Нацкина, очереди уже схлынули.
- По последним данным, заявления на получение единовременной выплаты в 10 000 рублей в Липецкой области оформила уже 2 281 семья, - говорит Татьяна Нацкина. – Да, 12 мая всем было сложно. К нам пошли люди, сайт государственных услуг работал с перебоями. Сейчас ситуация стабилизировалась. Подать заявление очень просто, оно оформляется в течение двух минут. Торопиться не стоит: заявления принимаются до 1 октября. Можно всю причитающуюся сумму получить полностью и осенью. По всем категориям.
Напомним, что семьи с детьми до трех лет могут оформить выплату через сайт «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. А вот 10 000 рублей можно запросить только на «Госуслугах». Подробная инструкция по оформлению выплат находится здесь.
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