Общество
48 минут назад
Евгения Уваркина ответила на обращение школьников
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Мэр утверждает, что тоже переживает за «Липецкие зори».
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Глава администрации Липецка Евгения Уваркина ответила на обращение выпускников 2020 года. Пожелание школьников городская власть услышала.
- Я понимаю и принимаю ваши чаяния, беспокойства и желания попрощаться со школой и любимыми педагогами. Это очень важно. У меня дочь в этом году выпускница. И вместе с вами я очень переживаю, что у нас не получается сделать праздник в обычный период. Я уверена, что мы проведем «Липецкие зори». Пусть это будет позже, - заявила Евгения Уваркина в своем ответе в Instagram.
Напомним, сегодня в Instagram ученики 11-ых классов школ Липецка распространили видеообращение с просьбой не лишать их городского выпускного бала и провести его в привычном, а не онлайн-режиме, но немного позже обычного.
- Я понимаю и принимаю ваши чаяния, беспокойства и желания попрощаться со школой и любимыми педагогами. Это очень важно. У меня дочь в этом году выпускница. И вместе с вами я очень переживаю, что у нас не получается сделать праздник в обычный период. Я уверена, что мы проведем «Липецкие зори». Пусть это будет позже, - заявила Евгения Уваркина в своем ответе в Instagram.
Напомним, сегодня в Instagram ученики 11-ых классов школ Липецка распространили видеообращение с просьбой не лишать их городского выпускного бала и провести его в привычном, а не онлайн-режиме, но немного позже обычного.
4 1612
гоша
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Ольга
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