Общество

48 минут назад

Евгения Уваркина ответила на обращение школьников

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#Липецкие зори
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Евгения Уваркина ответила на обращение школьников

Мэр утверждает, что тоже переживает за «Липецкие зори».

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Глава администрации Липецка Евгения Уваркина ответила на обращение выпускников 2020 года. Пожелание школьников городская власть услышала.

- Я понимаю и принимаю ваши чаяния, беспокойства и желания попрощаться со школой и любимыми педагогами. Это очень важно. У меня дочь в этом году выпускница. И вместе с вами я очень переживаю, что у нас не получается сделать праздник в обычный период. Я уверена, что мы проведем «Липецкие зори». Пусть это будет позже, - заявила Евгения Уваркина в своем ответе в Instagram.

Напомним, сегодня в Instagram ученики 11-ых классов школ Липецка распространили видеообращение с просьбой не лишать их городского выпускного бала и провести его в привычном, а не онлайн-режиме, но немного позже обычного.
4 1612
#Липецкие зори
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Комментарии (4)

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гоша

20 минут назад
Давайте на Новый год.
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Чудики

25 минут назад
родитель, закатай губу мечтатель
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Ольга

32 минуты назад
Хорошая идея - провести на день города! Поддерживаю!
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родитель

43 минуты назад
Можно провести на день города , и болезнь уйдет и тепло будет и салют НЛМК сделает бесплатно.
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