Политика

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Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России»

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#управляющие компании
Директоров двух скандальных «управляшек» сняли с праймериз «Единой России»

Третий народный избранник от греха подальше и вовсе не заявился на предварительное партийное голосование.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛРО «Единая Россия», ныне действующих депутатов Липецкого горсовета, директоров управляющих компаний Сергея Ткаченко и Юрия Шкляров, исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы нового состава горсовета. Их дискредитировали уголовные дела, возбужденные в отношении «управляшек», которые они возглавляют. Ранее, кстати, по этой же причине ЛРО «Единая Россия» приостановила полномочия Сергея Ткаченко как заместителя секретаря регионального отделения по агитационно-пропагандисткой работе.

Напомним, что еще в марте на брифинге в областной администрации представитель прокуратуры области Игорь Гречуха сообщил о том, что «Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей». Под проверку попали самые крупные должники перед ресурсоснабжающими организациями. Ими стали ООО «ГУК «Привокзальная» (задолженность перед АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» - 8,4 миллиона рублей), ООО «УК «Слобода» (долг - 9 миллионов рублей), ООО «УК «Советская» (долг - 6,6 миллиона рублей), ООО «Объединённая управляющая компания» (долг 3,5 миллиона рублей), ООО «Управляющая компания «КИТ» (долг - 8,7 миллиона рублей), ООО «Сырская» (долг - 28 миллионов рублей), ООО «Спутник» (долг - 22 миллиона рублей) и действующей в Грязях ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» (долг 12 миллионов рублей). Учредителями почти всех этих «управляшек» являются депутаты Липецкого городского Совета Юрий Шкляров (ООО «ГУК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода»), Александр Шальнев (ООО «УК Советская») и Сергей Ткаченко (ООО «ОУК», ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», ООО «Управляющая компания «КИТ»).

В прокуратуре заявили, что все эти организации не убыточны и не имеют признаков финансовой несостоятельности, однако перечисление их руководителями положенных ресурсоснабжающим организациям средств из собранных с жителей многоквартирных домов носило разовый характер. Полученную от жителей оплату энергоресурсов управляющие компании ресурсоснабжающим организациям не перечислили по непонятным прокурорским работникам причинам. В действиях руководства управляющих организаций усмотрели признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Расследованием уголовных дел занимаются органы областного УМВД.

Примечательно, что еще один руководитель «управляшек», депутат Липецкого горсовета Александр Шальнев предусмотрительно не стал заявляться на праймериз, которые пройдут в режиме онлайн 31 мая.
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#управляющие компании

Комментарии (6)

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вы о чем

11 минут назад
какая совесть, только личное обогащение.
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Прокуратору

18 минут назад
И где посадки ???
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Антисоветчик

19 минут назад
60+, Вы реально так думаете. Совесть проснулась? т.е 5 лет накинули и тут совесть проснулась. Просто чуваки бабла не заплатили, нет баблосов нет мандата.
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Антисоветчик

22 минуты назад
60+, Вы реально так думаете. Совесть проснулась? т.е 5 лет накинули и тут совесть проснулась. Просто чуваки бабла не заплатили, нет баблосов нет мандата.
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60+

45 минут назад
Наконец- то у депутатов единой России что-то наподобие совести проснулось ! А то что не вор то в думу по партийным спискам. А народ духом не ведает что за избрание его представляет !
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гость

55 минут назад
Может начнём по Совести выбирать. На кой нам все эти игрищи, где совесть разменивается на бабки. Зачем нам такие "КАНДИДАТЫ", у которых по полста баксов в каждом глазу?
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