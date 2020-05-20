Общество
35 минут назад
Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!»
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Глава Липецка назвала Заводскую площадь «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году.
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Заводскую площадь можно по праву назвать образчиком того самого шанхая, каким несколько лет назад увидела Липецк председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
А ведь еще летом 2016 года в мэрии заявляли о скором преображении площади, на которой не только из палаток, но и десятки уличных лоточников. В то время арендатор этой площади Алексей Батов, директор кооператива «Липецкий амбар», обещал главе Липецка Михаилу Гулевскому озеленить территорию, заменить старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, а торговые палатки - на современные прочные и легкие в монтаже конструкции. Но ничего этого сделано не было. Более того, предприниматели не соблюдают принятые при следующем мэре Сергее Иванове Правила благоустройства Липецка, не убирая прилегающие к их торговым объектам территории.
Сегодня на Заводской площади глава Липецка Евгения Уваркина провела выездное заседание, по итогам которой облик этой части города должен кардинально преобразиться.
- Собственники этих торговых зданий, кажется, вот уже лет двадцать не имеют никакого желания привести площадь в порядок. Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка! Поэтому мы на следующей неделе встретимся со всеми собственниками объектов торговли и решим, что делать дальше, - сказала Евгения Уваркина.
Главу Липецка не устраивает решительно все, что она увидела. Но проблема в том, что собственникам торговых объектов принадлежат только сооружения по их отмостку. Вся остальная земля - муниципальная. Следовательно, на муниципалитет ляжет задача благоустроить Заводскую площадь главным образом за счет бюджета. От коммерсантов ждут приведения внешнего облика магазинов и павильонов к некоему общему знаменателю, дресс-коду, который еще не до конца разработан в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Во время разговора главы Липецка с подчиненными к группе чиновников подошла пожилая липчанка с жалобой на то, что не может купить тут ни свежего лука, ни рассады. Женщине очень не нравится и внешний вид площади, грязь и мусор. Услышав о грядущем благоустройстве этой территории, пенсионерка сказала мэру спасибо.
- У нас есть концепция площади. В частности, мы хотели бы заменить старый асфальт на тротуарную плитку. К счастью, часть работ по благоустройству будет сделана за счет бюджетов региона и федерального центра, поскольку реконструкция Заводской площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - вошла в этом году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - заявила Евгения Уваркина.
Недавно назначенный председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал GOROD48, что новый для Липецка подрядчик, ООО «АРКС 7», за 36,3 миллиона рублей снимет верхний изношенный слой асфальтобетона с 730 метров дороги, заменит бордюрный камень, после чего уложит два новых слоя асфальта - выравнивающий и верхний из более износостойкого асфальтобетона марки ЩМА. По обе стороны дороги тротуары вымостят крупноформатной плиткой.
А ведь еще летом 2016 года в мэрии заявляли о скором преображении площади, на которой не только из палаток, но и десятки уличных лоточников. В то время арендатор этой площади Алексей Батов, директор кооператива «Липецкий амбар», обещал главе Липецка Михаилу Гулевскому озеленить территорию, заменить старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, а торговые палатки - на современные прочные и легкие в монтаже конструкции. Но ничего этого сделано не было. Более того, предприниматели не соблюдают принятые при следующем мэре Сергее Иванове Правила благоустройства Липецка, не убирая прилегающие к их торговым объектам территории.
Сегодня на Заводской площади глава Липецка Евгения Уваркина провела выездное заседание, по итогам которой облик этой части города должен кардинально преобразиться.
- Собственники этих торговых зданий, кажется, вот уже лет двадцать не имеют никакого желания привести площадь в порядок. Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка! Поэтому мы на следующей неделе встретимся со всеми собственниками объектов торговли и решим, что делать дальше, - сказала Евгения Уваркина.
Главу Липецка не устраивает решительно все, что она увидела. Но проблема в том, что собственникам торговых объектов принадлежат только сооружения по их отмостку. Вся остальная земля - муниципальная. Следовательно, на муниципалитет ляжет задача благоустроить Заводскую площадь главным образом за счет бюджета. От коммерсантов ждут приведения внешнего облика магазинов и павильонов к некоему общему знаменателю, дресс-коду, который еще не до конца разработан в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Во время разговора главы Липецка с подчиненными к группе чиновников подошла пожилая липчанка с жалобой на то, что не может купить тут ни свежего лука, ни рассады. Женщине очень не нравится и внешний вид площади, грязь и мусор. Услышав о грядущем благоустройстве этой территории, пенсионерка сказала мэру спасибо.
- У нас есть концепция площади. В частности, мы хотели бы заменить старый асфальт на тротуарную плитку. К счастью, часть работ по благоустройству будет сделана за счет бюджетов региона и федерального центра, поскольку реконструкция Заводской площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - вошла в этом году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - заявила Евгения Уваркина.
Недавно назначенный председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал GOROD48, что новый для Липецка подрядчик, ООО «АРКС 7», за 36,3 миллиона рублей снимет верхний изношенный слой асфальтобетона с 730 метров дороги, заменит бордюрный камень, после чего уложит два новых слоя асфальта - выравнивающий и верхний из более износостойкого асфальтобетона марки ЩМА. По обе стороны дороги тротуары вымостят крупноформатной плиткой.
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