Общество

35 минут назад

Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!»

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#благоустройство
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Евгения Уваркина: «Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка!»

Глава Липецка назвала Заводскую площадь «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году.

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Заводскую площадь можно по праву назвать образчиком того самого шанхая, каким несколько лет назад увидела Липецк председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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А ведь еще летом 2016 года в мэрии заявляли о скором преображении площади, на которой не только из палаток, но и десятки уличных лоточников. В то время арендатор этой площади Алексей Батов, директор кооператива «Липецкий амбар», обещал главе Липецка Михаилу Гулевскому озеленить территорию, заменить старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, а торговые палатки - на современные прочные и легкие в монтаже конструкции. Но ничего этого сделано не было. Более того, предприниматели не соблюдают принятые при следующем мэре Сергее Иванове Правила благоустройства Липецка, не убирая прилегающие к их торговым объектам территории.

Сегодня на Заводской площади глава Липецка Евгения Уваркина провела выездное заседание, по итогам которой облик этой части города должен кардинально преобразиться.

- Собственники этих торговых зданий, кажется, вот уже лет двадцать не имеют никакого желания привести площадь в порядок. Коммерсанты ждут от власти какого-то волшебного пинка! Поэтому мы на следующей неделе встретимся со всеми собственниками объектов торговли и решим, что делать дальше, - сказала Евгения Уваркина.

Главу Липецка не устраивает решительно все, что она увидела. Но проблема в том, что собственникам торговых объектов принадлежат только сооружения по их отмостку. Вся остальная земля - муниципальная. Следовательно, на муниципалитет ляжет задача благоустроить Заводскую площадь главным образом за счет бюджета. От коммерсантов ждут приведения внешнего облика магазинов и павильонов к некоему общему знаменателю, дресс-коду, который еще не до конца разработан в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Во время разговора главы Липецка с подчиненными к группе чиновников подошла пожилая липчанка с жалобой на то, что не может купить тут ни свежего лука, ни рассады. Женщине очень не нравится и внешний вид площади, грязь и мусор. Услышав о грядущем благоустройстве этой территории, пенсионерка сказала мэру спасибо.

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- У нас есть концепция площади. В частности, мы хотели бы заменить старый асфальт на тротуарную плитку. К счастью, часть работ по благоустройству будет сделана за счет бюджетов региона и федерального центра, поскольку реконструкция Заводской площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - вошла в этом году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - заявила Евгения Уваркина.

Недавно назначенный председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал GOROD48, что новый для Липецка подрядчик, ООО «АРКС 7», за 36,3 миллиона рублей снимет верхний изношенный слой асфальтобетона с 730 метров дороги, заменит бордюрный камень, после чего уложит два новых слоя асфальта - выравнивающий и верхний из более износостойкого асфальтобетона марки ЩМА. По обе стороны дороги тротуары вымостят крупноформатной плиткой.
13 1383
#благоустройство
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Комментарии (13)

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Партия справедливости

10 минут назад
Дергунов лучше бы порядок на Сырском Руднике навел. Дома на улицах ЮНОШЕСКОЙ в безобразном состоянии! Грязь, вонь, все засрано, подъезды в аварийном состоянии, перила отсутствуют, лестничные проемы не моют, дома не дизинфицируют во время пандемии. Одним словом тихий ужас. И эти люди еще находятся у власти...когда их место в сливном сортирном бочке!
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товарищ

12 минут назад
Эта работа не мэра , а главного смотрителя города. Команда малообразованных чиновников мечется от объекта до объекта , а воз и ныне там. БАРДАК
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Перри Мейсон

12 минут назад
Она обещала штрафовать всех нарушителей масочного режима. И что? Зараженные есть( 79 за сутки), а штрафов нет. Её обещания яйца выеденного не стоят.
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Викторм

13 минут назад
Снести к чертям этот гадючник...
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фокс

15 минут назад
почему никто из отцов-командиров не хочет видеть убогость этих лавчонок с псевдо-дизайном, висящие "сопли" электрокабелей, близость аварийных деревьев, мусор и т.д.. Видят только одно- переложить плитку и сразу вместо Шанхая будет Нью-Йорк
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Фото со столбиками -

18 минут назад
я так понимаю, что это "зона туалета". Там любой может присесть)) а не только собака
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Андрей

18 минут назад
Какой еще Шанхай? Что за представления 30-летней давности? Вы хоть были в Шанхае, городе 22 века. Липецк - типичная африканская помойка.
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Фото со столбиками -

19 минут назад
я так понимаю, что это "зона туалета". Там любой может присесть)) а не только собака
ответить

Опа

22 минуты назад
На видео у женщины в чёрном слева не соблюдает правило ношения маски тем самым она нарушает режим нахождения на улице. В рамках закона она должна нести ответственность
ответить

Рождённый ползать

22 минуты назад
А что водопьяную без ЩМА делают?
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