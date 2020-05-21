Общество

21 минуту назад

Суд вернул депутату Липецкого горсовета без рассмотрения иск о признании самоизоляции неконституционной мерой

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#коронавирус #самоизоляция #цифровой пропуск
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Суд вернул депутату Липецкого горсовета без рассмотрения иск о признании самоизоляции неконституционной мерой

У истца не нашлось 540 рублей госпошлины.

Судья областного суда Наталья Федосова оставила без рассмотрения иск депутата Липецкого горсовета от КПРФ Александра Ушакова о признании не соответствующими Конституции РФ 159-го постановления администрации Липецкой области о введении режима самоизоляции и 220-го - о введении цифровых пропусков.

Еще 29 апреля административное исковое заявление Ушакова о признании недействующими постановлений администрации Липецкой области было оставлено без движения по причине его недостатков. К 15 мая депутату было предложено устранить отмеченные в определении недостатки:

- приложить документы, подтверждающие сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом (документ, подтверждающий сведения о месте регистрации по месту жительства (пребывания) и т.д.;

- приложить документ об оплате госпошлины в размере 540 рублей.

Это определение было направлено истцу по почте 29 апреля сразу по двум адресам, указанным Александром Ушаковым на почтовом конверте и в иске. 6 мая депутат получил адресованное ему определение суда, но к 15 мая не устранил указанных недостатков. В итоге суд вернул документы истцу без его рассмотрения по существу.

В то же время аналогичный иск от жителя Липецка Дениса Власова областной суд рассмотрит в июне.
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#коронавирус #самоизоляция #цифровой пропуск
2

Комментарии (1)

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патриот-бюджетник

9 минут назад
Откуда у слуги народа такие деньжищи!
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