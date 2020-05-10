Как утомляет симулировать нормальность!

Итоги недели

На прошлой неделе коронавирус сделал виртуальным Первомай, а на этой - День Победы.Этот День Победы власти попытались сделать похожим на все предыдущие. Например, в понедельник стало ясно, что. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции (которую, конечно, правильно назвать при принудительной) ленточки передали на предприятия и в организации для их последующей раздачи. Тогда же: увидеть фотографии фронтовиков можно в ленте централизованной городской библиотечной системы. Их передали мэрии жители города. К этому событиюсоответствующими рисунками, фотографиями, коллажами и надписями. А- с фронта не вернулся каждый третий рабочий тогда новолипецкого металлургического завода.На этой неделе. В честь 75-летней годовщины этого события 29-летняя спортсменка выполнила упражнение «скручивание» 75 раз. Правила челленджа просты: каждый может выполнить любое любимое упражнение 75 раз. Этим же принципом руководствовался известный силач, 64-летний житель Новой Деревни Николай Грачев.Непосредственно 9 мая GOROD48 сообщил, что. По понятным причинам Всероссийская акция памяти участников Великой Отечественной войны прошла онлайн, без традиционного шествия по городским улицам. Телемарафон «Утро Победы» транслировал телеканал «Липецкое время». Утром в этот деньруководители города и региона, командование Липецкого авиацентра. Тут же развернули огромное Знамя Победы, сшитое из десятков алых полотен с данными об ушедших на фронт и не вернувшихся с той страшной войны. А потом, вернувшаяся из Москвы, где она пронеслась строем над Красной площадью.В этот понедельник на территории региона было зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции с момента выявления первых заболевших в начале марта (см.). А вчера, в субботу, власти сообщили, что с начала эпидемии заболел уже 801 человек. В пятницу- 61-летний житель Хлевенского района.Страшное видео с оценками ситуации по заболеваемости представила пресс-служба администрации региона. На записи врачи и медсестры, лежащие под аппаратами ИВЛ пациенты. Из рассказов медиков складывается ежедневная картина эпидемии:Выходит, только за шесть дней этой недели коронавирус выявили у 281 человека. В среднем заболевало по 46 липчан в сутки. В их числе те, кто весело, под водочку и шашлычок, провел Первомай. В то же время на остановках садоводческих маршрутов клянут принятые властью меры самоизоляции (см.). На улицах города стало очень много людей. В пятницу, например,В середине недели руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев заявил, что ждет возвращения людей после всех первомайских праздников с дач. Соответственно, ждет роста заболеваемости. Ситуацию с дисциплинированностью липчан на этом же совещании губернатор назвал «абсолютной расслабухой» (см.). В то же время источник GOROD48 в областной администрации заявил, чтопо причине небольшого, менее 10%, суточного прироста заболевших COVID-19.Нет ли тут противоречия?- Нет, - ответили GOROD48 на этот вопрос в областном управлении Роспотребнадзора. - Скорость распространения коронавируса снизилась в разы. Это говорит о стабилизации ситуации. Если липчане продолжат соблюдать все меры безопасности, к которым их призывают, тогда скорость прироста больных перейдет в плато. Тогда можно будет говорить о приближении победы над инфекцией. Но для этого нужно продолжать соблюдать все гигиенические процедуры, разобщенность, масочный режим.Итак,. В администрации региона заявляют, что. Однако в пятницу губернатор вдруг сказал, чтоОт калейдоскопа противоречивой информации голова идет кругом!Вчера в регионе ввели тотальный масочный режим. И кто-то из наших читателей пошутил, что мы еще не прошли испытание приказом по ношению перчаток. Знал бы он, что руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев уже вбросил эту идею региональным чиновникам!Санитарные врачи бьют тревогу: все последние вспышки COVID-19 региону обеспечили сами врачи! По данным Роспотребнадзора, в липецких больницах - крупные очаги заболевания. Стабильно большие, но не растущие очаги заболевания коронавирусом - по Долгоруковской и Чаплыгинской районным больницам.. Проблемным являются областная клиническая больница и областная психоневрологическая больница - среди их персонала и пациентов до сих пор выявляются новые заболевшие. В этой ситуации каждый стационар санврачи рассматривают как новый очаг распространения инфекции. Поэтому Роспотребнадзор вменил обязательное использование средств индивидуальные защиты не только медикам, но рекомендовал раздать те же маски и пациентам.Во вторник на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор устроил разнос руководителям сферы медицины за то, что больницы стали основными очагами распространения коронавирусной инфекции в регионе. Игоря Артамонова возмутило сообщение о том, что. Губернатор изумился. Почему так вышло, если в особом режиме медучреждения региона работаю уже больше месяца?- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил глава региона.На следующий день GOROD48 сообщил, что. Место Бориса Гальцова с приставкой и.о. занял Валерий Барзаков. В 2018 году, кстати, мы писал о плохом обеспечении психоневрологической больницы элементарными вещами, о которых нам сообщили в анонимной письме ее сотрудники. В ответ на критику главный врач стационара признал не очень хорошее состояние больницы, но его заместитель по экономике Татьяна Тихонович отмела обвинения в уменьшении финансирования расходов на медикаменты, заявив, что тут всегда в наличии их трехмесячный запас.По рекомендации Минздрава, региону нужно 1050 коек до лечения коронавирусных больных.Поскольку для них еще хватает мощностей двух госпиталей, созданных на базах областной клинической инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи в Липецке,А пока. Сюда попадают те, у кого двукратными лабораторными тестами исключен коронавирус. Эта больница стала стационаром, в котором в апреле был выявлен очаг заболеваемости COVID-19. В администрации области его причиной назвали халатность, не соблюдение медиками необходимых противоэпидемических правил при работе с инфицированными коронавирусом пациентами. В итоге разбирательств в больнице на Тракторном было закрыто отделение пульмонологии, а заместитель главного врача этой больницы по медицинской части и ее старшая медицинская сестра уволены.Вице-губернатор Александр Ильин заверил Игоря Артамонова, что у середине мая будет восстановлена работоспособность областной клинической больницы. На базе его хирургического корпуса в случае необходимости развернут госпиталь для лечения больных коронавирусом на 160-180 коек.Но эта же неделя принесла и несколько позитивных медицинских новостей. Так,, и к концу осени таких объектов на селе к осени построят еще пятнадцать. А в микрорайоне «Университетский» заработал центр общей врачебной практики как структурное подразделение ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» и подстанция скорой медицинской помощи (см.).Накануне проводящегося «Единой Россией» предварительного голосования по кандидатам в депутаты Липецкого горсовета нового созыва, учителей одной школы попросили обеспечить массовку этого процесса путем регистрации на портале госуслуг. GOROD48 обратился за комментариями к этой странной инициативе в пресс-службу регионального отделения «медведей» и в мэрию Липецка.В партии и мэрии Липецка подчеркнули: участие в политике - дело добровольное.Однако, судя по комментариям к этой новости, добровольно-принудительное участие бюджетников в праймериз правящей партии не ограничилось одной школой.: «В 11-й школе тоже говорили срочно зарегистрироваться и отчитаться перед учителями и из садика тоже звонили, так что это не одна такая школа, которая отличилась».: «Речь о директоре 44 лицея, думаю».: «В 61 школе в приказном порядке заставляют регистрироваться учителей и родителей до 11 мая».: «В ДШИ №1 такая же беда. Заставляют регистрироваться».: «Детсад 139 заведующая заставляет регистрироваться через портал на предварительное голосование. Задолбала жену своими звонками и давлением сверху».Но это был не единственный скандал.На этой неделе российские СМИ, информагентства, оппозиционные политики, светские львицы и блогеры, в общем все, хайпанули на попавшей в соцсети аудиозаписи одного из заседаний оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Из записи следует, что чиновники критикуют горожан, игнорирующих призыв самоизолироваться, называя их «гопниками» и «слабыми умом». При этом Игорь Артамонов пошутил о том, что жителей с улиц можно прогнать с помощью машины для распыления дезрастворов. Глава Липецка Евгения Уваркина поддакнула губернатору, но тут же засомневалась: «А вдруг полягут?»GOROD48 попросил прокомментировать ситуацию администрацию области и мэрию Липецка.- Действительно, такое совещание проводилось в начале апреля. На заседании оперштаба обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты - с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции - наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором. Данный ролик, гуляющий в соцсетях, лишь фрагмент большого совещания, вырванный из контекста. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. В результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе области.Сказала свое слово и глава Липецка (см.).В пятницу на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов еще раз прокомментировал запись фрагмента своего разговора с мэром Евгенией Уваркиной (см.).- Почему запись появилась сейчас? Область успешно справляется с эпидемией, и кто-то решил, что самое время опорочить и власть и меня лично. Однако меры, пусть даже непопулярные, будут продолжены. Нам остался последний рывок, мы уже вышли на плато по заболеваемости и если так будет продолжатся, то после майских праздников предложим пакет мер по выходу из ограничительного режима, - сказал губернатор.