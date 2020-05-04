Жителей Липецкого района пока просят лечиться в Борино: в больницу на Сырском Руднике занесен коронавирус

За больными и персоналом закрытого стационара установлено медицинское наблюдение.

В редакцию GOROD48 пришло такое сообщение: «В Липецкой районной больнице, что на Сырском Руднике, закрыли терапевтическое отделение на карантин. Туда на «скорой помощи» доставили больную, у которой оказался коронавирус. Это - единственное отделение для всех жителей Липецкого района которые получали терапевтическую помощь. В городские больницы нас на берут. Где лечиться жителям района никто не знает».



Этот вопрос мы переадресовали в облздрав.



- В настоящее время госпитализация больных Липецкого района осуществляется в стационар села Боринское. В стационаре по улице Монтажников 3а (поселок Сырский Рудник) организовано проведение первичных противоэпидемических мероприятий: пациенты с положительным лабораторных результатом и наличием клинических проявлений переведены в инфекционный госпиталь, с бессимптомным течением выписаны домой на амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Обследованы контактные - персонал, пациенты отделения и пациенты, уже выписанные из отделения. Установлено медицинское наблюдение за персоналом и пациентами. Организована заключительная дезинфекция, - сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.