Здоровье

39 минут назад

Жителей Липецкого района пока просят лечиться в Борино: в больницу на Сырском Руднике занесен коронавирус

15 1924
#коронавирус
Жителей Липецкого района пока просят лечиться в Борино: в больницу на Сырском Руднике занесен коронавирус

За больными и персоналом закрытого стационара установлено медицинское наблюдение.

В редакцию GOROD48 пришло такое сообщение: «В Липецкой районной больнице, что на Сырском Руднике, закрыли терапевтическое отделение на карантин. Туда на «скорой помощи» доставили больную, у которой оказался коронавирус. Это - единственное отделение для всех жителей Липецкого района которые получали терапевтическую помощь. В городские больницы нас на берут. Где лечиться жителям района никто не знает».

Этот вопрос мы переадресовали в облздрав.

- В настоящее время госпитализация больных Липецкого района осуществляется в стационар села Боринское. В стационаре по улице Монтажников 3а (поселок Сырский Рудник) организовано проведение первичных противоэпидемических мероприятий: пациенты с положительным лабораторных результатом и наличием клинических проявлений переведены в инфекционный госпиталь, с бессимптомным течением выписаны домой на амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Обследованы контактные - персонал, пациенты отделения и пациенты, уже выписанные из отделения. Установлено медицинское наблюдение за персоналом и пациентами. Организована заключительная дезинфекция, - сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
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#коронавирус

Комментарии (15)

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Как гость
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96

1 минуту назад
Опер штаб,заметьте, ни слова об этой больницы....Умалчивают
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Губер

3 минуты назад
Теперь Москтна на пенсию как Агафонову или пойдет на повышение под Юриковское крыло?
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Гость

4 минуты назад
Лесоруб, а вы себе из сериала такой ник взяли? Я просто интересуюсь..
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Гость

6 минут назад
Лесоруб, я просто бывший таксит, но очень, очень древний,
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Борман

7 минут назад
100%, это мой позывной.. Когда-то был, по СиБи связи.. Очень давно
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Лесоруб

8 минут назад
Гостю. Что крутость отходит , мандить не мешки ворочать! Иди , поработай в медицине , а то вы все крутяк, пока в одно место не клюнет.
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Гость

10 минут назад
valerafromsplus, хаски по акции была.. Хвосты и головы.., больше не покупаю, ну мы поняли друг друга? Мир?
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100%

15 минут назад
Борман, Или у фюрера своего спроси, как правильно из букв слово составить
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100%

17 минут назад
Борман, буквы и слова расставь осмысленно
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valerafromsplus

18 минут назад
Гость, ну как видишь, судя по заставке Гугла на сегодня, перцовку предлагают бухнуть! :)
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