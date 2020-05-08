Общество

44 минуты назад

Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2 баллов

12 616
#индекс #самоизоляция
2
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2 баллов

Показатель достиг снова минимума: на улицах очень много людей.

7 мая индекс самоизоляции в Липецке составил 2 балла. Это минимальное значение индекса с того момента, как был введен режим всеобщей самоизоляции в городе. Этот показатель наблюдается уже во второй раз. Впервые антирекорд в 2 балла был достигнут в прошлый четверг, 30 апреля. Индекс в 2 балла означает, что на улицах города очень много людей. Особо многолюдно в Липецке вчера было в период с 10 до 17 часов.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

12 616
#индекс #самоизоляция
2

Комментарии (12)

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Печенег

28 секунд назад
Перри Мейсон, вот именно, об этом мы и не узнаем. Нарисовать можно за все!!!
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Перри Мейсон

6 минут назад
Печенег, а кому из липчан за "лайк и репост" статью нарисовали?
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Автохам

7 минут назад
Уваркина, где бесплатные парковки?
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Мухи.

11 минут назад
?, Будешь стучать на нас, мы на тебя ещё и пчёл натравим.
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Люди,прошу вас

13 минут назад
Сидите дома! Когда легочная ткань перерождается в фиброзную-врагу не пожелаешь. Сил нет даже ложку поднять,жить не хочется.
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?

14 минут назад
Насрать на лысину и отправить в Мюнхен......
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За Майдан!!!

14 минут назад
Печенег, а не пора бы начать!
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?

15 минут назад
Насрать на лысину и отправить в Мюнхен......
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Печенег

18 минут назад
Г 48 почему не пишите новость про диалог артамонова с уваркиной, за призывы травить людей? Где новый прокурор? Или там нет состава преступления? За лайк и репост статью нарисую, а тут тишина? Людей оскорбляют, призывают их травить, и что??? Тишина? Г 48 можете удалять мой коммент, но факт остаётся фактом.
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?

23 минуты назад
Вы самоизолируётесь но въезд в область из регионов где интенсивно распространяется вирус мы закрывать не будем, на них самоизоляция не распространяется??????....У вас с головой всё в порядке или вы абсолютно лысый?...Скоро мухи полетят,а они .как говорят специалисты,могут переносить вирус ???Получается,большинство всё равно переболеет?????
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