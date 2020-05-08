Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2 баллов

Показатель достиг снова минимума: на улицах очень много людей.

7 мая индекс самоизоляции в Липецке составил 2 балла. Это минимальное значение индекса с того момента, как был введен режим всеобщей самоизоляции в городе. Этот показатель наблюдается уже во второй раз. Впервые антирекорд в 2 балла был достигнут в прошлый четверг, 30 апреля. Индекс в 2 балла означает, что на улицах города очень много людей. Особо многолюдно в Липецке вчера было в период с 10 до 17 часов.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.