«Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!»

На остановках садоводческих маршрутов кипят нешуточные страсти по коронавирусу.

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В начале апреля департамент транспорта администрации Липецка сообщил о том, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией открытие сезонных садоводческих маршрутов отложено до особого распоряжения. Впрочем, глава Липецка Евгения Уваркина не закрыла сады для посещений как это было в случае с городскими кладбищами, но призвала липчан добираться туда на такси или на любом другом транспорте. Однако позже, после ряда консультаций с председателями садоводческих товариществ, мэр распорядилась открыть садоводческие маршруты с 1 мая, но с рядом условий.



Так, муниципальный транспорт должен возить пассажиров в пригороды три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Количество пассажиров в одном автобусе не может превышать 50 человек. На каждой остановке - «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «Автостанция «Сокол», «Площадь Мира», «Поселок Матырский», «площадь Клименкова» будут дежурить представители департамента транспорта, транспортного предприятия и волонтер, который может дать разъяснения по соблюдению правил проезда в транспорте в период пандемии и обеспечит масками тех пассажиров, у которых их не окажется.



Об этом распоряжении весьма скептически высказался губернатор Игорь Артамонов. На одном из заседаний областного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава региона заявил, что такого рода пассажирские перевозки вряд ли поспособствуют разобщенности людей, что, в свою очередь, может вызвать новые вспышки заболеваемости.



Сегодня утром Евгения Уваркина решила лично убедиться, как работает ее распоряжение. И к первому выезду на маршрут садоводческого автобуса, к 6.00, уже была на площади Клименкова.



На остановке к этому времени собралось порядка 60 садоводов. Всего двое людей - женщина 60-ти лет и молодой человек в камуфяже - ждали свой автобус, следующий по 161-му маршруту, без масок. Парень молча проигнорировал вопрос корреспондента GOROD48 об этом нарушении 159-го постановления главы областной администрации о самоизоляции, а пенсионерка громко возмутилась требованию о входе в автобус в маске:



- Что, задохнуться, что ли?



Но тут же достала из сумки самодельный «намордник», больше похожий на дамский предмет интимной гигиены доперестроечной эпохи.



- Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта! - говорит эта женщина.



Очевидно, она вшила в свою маску столько ваты, что и на самом деле не могла в ней дышать. Поэтому дачница снимает с лица этот ужасный тампон и демонстративно натягивает на нижнюю часть лица воротник куртки и затягивает его тесемки.



Садоводы в возрасте 65+ не боятся заразиться коронавирусом друг от друга по дороге на дачи.



- А у нас деревья! Они вирусом не болеют! - говорит пенсионерка в красной куртке. - Мы едем в масках, в перчатках. Как положено, как нас учили.



- В Москве для садоводов электрички каждый день, а у нас автобусы через день! Рассада перерастает! - возмущается пожилой мужчина.



Люди боятся не вируса, которым можно и не заболеть, а перспектив жить на одну пенсию без огурцов, помидоров, картошки.



В «НеФАЗ» на 43 посадочных места тесно выстроилась порядочная очередь. Ни о каком социальном дистанцировании в полтора-два метра речи нет. Сотрудники ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в желтых жилетах стоят на входе в автобус и ожидаемых замечаний пассажирам не делают. Они контролируют работу водителя, который должен быть в маске и перчатках, иметь график санобработки автобуса и флакон с обеззараживающей жидкостью. Водитель этого автобуса, правда, не «закрывает носик» маской, как тому учит всех глава Липецка, поэтому контролеры ставят этот факт на вид нарушителю.



В автобус сели 35 садоводов - их по головам пересчитали проверяющие. Люди не забили салон целиком, так как ждали приезда еще одного автобуса, следующий по этому же 161-му маршруту. В пути пассажиры проведут ровно полчаса.



Между тем на остановке Евгения Уваркина дискуссирует с интеллигентного вида дачником. Мужчина говорит, что для уменьшения концентрации людей на остановках и в автобусах власти было бы нужно не сокращать, а увеличивать выпуск машин на садоводческие маршруты. На этот резонный довод глава Липецка находит контраргумент:



- Уважаемый Геннадий Викторович! Самый надежный способ не заразиться коронавирусом - самоизоляция. Поэтому в Белгородской области власти отменили льготы для пенсионеров, чтобы те реже ездили в автобусах. Наша область - единственная в Черноземье, где остались бесплатные садоводческие маршруты для пенсионеров и иных льготников. Но наша цель - максимально исключить пользование пожилыми людьми общественного транспорта, ведь именно такие люди в ходят в зону риска по заражению инфекцией. Мы беспокоимся о вашем здоровье!



- Но если сделать платным проезд на сады, половина людей их бросит, - говорит пенсионер.



- Поэтому мы этого и не делаем, - отвечает Евгения Уваркина.



Сидящий на остановке садовод слышит этот диалог и кричит: «Когда маски будут нам бесплатно выдавать?» Этот вопрос искренне изумляет проходившую мимо женщину:



- Еще чего? Тут наши медики за свои деньги маски покупают!



Действительно, никаких обещанных мэрией «волонтеров победы над коронавирусом» с бесплатными масками нет ни на этой остановке, ни на остановке «Технический университет».



В Липецке садоводов возят 20 муниципальных автобусов по 13 маршрутам и 12 автобусов

областного управления дорог и транспорта, обслуживающих четыре маршрута.



Евгения Уваркина удручена тем, что садоводы не соблюдают мер социального дистанцирования. И обещает, что уже завтра-послезавтра на асфальте у остановок по примеру магазинов появится соответствующая разметка краской.



- Соблюдайте расстояние! Это же не сложно! - обращается глава Липецка новой выстроившейся очереди к автобусу.



- Правильно, спасибо! - кланяется ей едва ли не в пояс одна из пенсионерок в цветном платке.



Между тем в СНТ «Металлург-4», по словам председателя Союза садоводческих товариществ Александра Петрова, уже есть больной коронавирусом. Он постоянно живет в своем доме и, если не в больнице, должен соблюдать жесткий карантин. Контактировал ли этот человек с соседями по садоводству, общественник не знает.



P.S. Информацию о времени отправления муниципальных автобусов по садоводческим маршрутам можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-00-82 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте департамента, на сайте МУП «ЛГТК». Организация работы пригородных маршрутов №№ 118, 132, 135, 161 относится к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области, поэтому по всем возникающим вопросам следует обращаться в управление по телефону: 25-88-88.

