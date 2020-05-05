Здоровье

8 минут назад

В регионе пока не будут открывать новые госпитали для лечения больных коронавирусом

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#коронавирус
В регионе пока не будут открывать новые госпитали для лечения больных коронавирусом

Пока для этого хватает мощностей двух липецких госпиталей.

По данным на сегодня, на территории области зарегистрировано уже 610 случаев заболеваемости коронавирусом. Только вчера было выявлено сразу 47 новых случаев COVID-19. Появилась ли необходимость открытия новых госпиталей для лечения таких больных?

- Пока нет. В настоящее время еще не использованы все резервы двух госпиталей, созданных на базах областной клинической инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи в Липецке. После того, как часть больных обычными пневмониями, у которых не выявлен COVID-19, будет переведена из инфекционной больницы на долечивание в больницу «Липецк-Мед», высвободятся койки в клинической инфекционной больнице. Так что резервы пока есть.

Напомним, что под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский.
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#коронавирус

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