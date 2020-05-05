Здоровье
8 минут назад
В регионе пока не будут открывать новые госпитали для лечения больных коронавирусом
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Пока для этого хватает мощностей двух липецких госпиталей.
По данным на сегодня, на территории области зарегистрировано уже 610 случаев заболеваемости коронавирусом. Только вчера было выявлено сразу 47 новых случаев COVID-19. Появилась ли необходимость открытия новых госпиталей для лечения таких больных?
- Пока нет. В настоящее время еще не использованы все резервы двух госпиталей, созданных на базах областной клинической инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи в Липецке. После того, как часть больных обычными пневмониями, у которых не выявлен COVID-19, будет переведена из инфекционной больницы на долечивание в больницу «Липецк-Мед», высвободятся койки в клинической инфекционной больнице. Так что резервы пока есть.
Напомним, что под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский.
- Пока нет. В настоящее время еще не использованы все резервы двух госпиталей, созданных на базах областной клинической инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи в Липецке. После того, как часть больных обычными пневмониями, у которых не выявлен COVID-19, будет переведена из инфекционной больницы на долечивание в больницу «Липецк-Мед», высвободятся койки в клинической инфекционной больнице. Так что резервы пока есть.
Напомним, что под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский.
129