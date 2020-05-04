Общество

51 минуту назад

Еще 43 случая COVID-19 выявили в Липецкой области

33 3172
#коронавирус
2
Еще 43 случая COVID-19 выявили в Липецкой области

43 случая заражения COVID-19 подтвердились в регионе за минувшие сутки.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции, 109 человек выздоровели, 2 человека умерли.

Количество выявленных ковидовых больных растет и это очевидно. Вчера было выявлено 39, позавчера 35. Нельзя исключить, что сейчас идет вал больных, заразившихся на кладбищах, в храмах.

- Вполне вероятно, что после майских праздников количество больных еще возрастет, - поделился с GOROD48 глава Липецкой области Игорь Артамонов. – Идет общение между собой людей, они не осознают опасность, не все понимают, что это очень серьезно, вирус коварный, это не грипп, остановить его очень тяжело, ведь 50% переносят его бессимптомно.

Загрузка плеера



33 3172
#коронавирус
2

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Колобок хренов

10 секунд назад
Ты Москве не подсасывал бы, все было б нормально! Москвичей нах, возвращенцев из-за бугра- в изолятор, жёстко, силой! А ты дал привезти заразу, задолбал людей раньше времени, а теперь закрытые места виноваты... Нигде ещё не начали жечь москвичей, я б присоединился?! Можно с этого балабола бы начать, тоже понаехавший ска...
ответить

Анна

42 секунды назад
Как можно обвинять Церковь, где с определенного времени все службы совершаются при отсутствии прихожан, в распространении коронавируса? Может быть стоит совершить проверку магазинов, где активно ведется торговля и не соблюдаются санитарные меры защиты; или киоски на улицах, где продавцы работают без перчаток. А лучше сходить в аптеку и проверить, как там ведется обслуживание граждан. Кстати, в данное время в аптеках отсутствуют термометры. Не удивлюсь, если кто нибудь особо "любящий" наш православный народ и в этом обвинит Церковь.
ответить

Горсовет

1 минуту назад
Ну а че там с протоколами по новому коап ?! Их составляют ? Или сельсоветы изолировались как Уваркина ...
ответить

Слон

2 минуты назад
Почему ни где нет инфы о механизме заражения. Кто, где и как подхватил эту прелесть???
ответить

Света

3 минуты назад
Так заразиться можно * контакте. Как писали ранее. Я не думаю , что люди часами на кладбищах общались
ответить

28

4 минуты назад
С одной стороны, все время подчеркивают, что всех наша медицина лечит, потерь нет, половина вообще бессимптомные и по домам сидят, с другой стороны запугивают что вирус неуловим и дома держат. Ну какой из этого вывод? Правильно, идти на работу. Заболеешь ты там или не заболеешь - еще вилами по воде, а вот что еду надо на что то покупать, за квартиру платить и доугие дела делать - это гораздо очевиднее.
ответить

Коронавирус

5 минут назад
Липчане, никак не могу поймать Вашего лысого. Он что... в бункере сидит что ли?
ответить

весёлый

6 минут назад
не катайтесь в лифтах, ходите пешком!
ответить

Светлана

7 минут назад
Иван, не поникуй пачками не кто не умирает,люди быстрей с голоду умрут без работы,и от других заболеваний которые сейчас не лечат
ответить

Коронавирус

8 минут назад
Не расслабляйтесь, люди! Я очень опасный и хитрый вирус
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#георгиевская ленточка
4
В Липецке распространят 100 тысяч георгиевских ленточек

19 минут назад

Общество
В Липецке начинаются гидравлические испытания трубопроводов
#гидравлические испытания
9
В Липецке начинаются гидравлические испытания трубопроводов

сегодня, 09:06

Общество
Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор
#коронавирус #карантин #обсерватор
36
Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор

вчера, 18:04

Общество
В Липецкой области будет тепло и немного дождливо
#Погода
4
В Липецкой области будет тепло и немного дождливо

вчера, 18:00

Общество
Автохамы нашего двора (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
92
Автохамы нашего двора (ФОТО)

вчера, 16:07

Общество
Спасатели предупреждают о скорой грозе в Липецке
#Гроза #погода #МЧС
21
Спасатели предупреждают о скорой грозе в Липецке

вчера, 14:41

Общество