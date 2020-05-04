Еще 43 случая COVID-19 выявили в Липецкой области

43 случая заражения COVID-19 подтвердились в регионе за минувшие сутки.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 563 случая новой коронавирусной инфекции, 109 человек выздоровели, 2 человека умерли.

Количество выявленных ковидовых больных растет и это очевидно. Вчера было выявлено 39, позавчера 35. Нельзя исключить, что сейчас идет вал больных, заразившихся на кладбищах, в храмах.

- Вполне вероятно, что после майских праздников количество больных еще возрастет, - поделился с GOROD48 глава Липецкой области Игорь Артамонов. – Идет общение между собой людей, они не осознают опасность, не все понимают, что это очень серьезно, вирус коварный, это не грипп, остановить его очень тяжело, ведь 50% переносят его бессимптомно.