Новая лыжероллерная трасса у парка Победы уже почти готова, хотя сдать ее должны к 1 сентября

Другой подрядчик обещает досрочно построить школьный стадион в 24 микрорайоне.

В августе прошлого года глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал капитально отремонтированную воронежским ООО «ЖБИ-Капстрой» 33-ю школу. Строители должны были закончить работы в декабре, но она открыла свои двери ученикам 1 сентября.Одной из из ключевых деталей реконструкции в ней был обновленный спортзал. Но вот беда — финансируемый Минпросветом проект не позволял обновить пришкольный стадион, который, как видно на этой уже архивной фотографии, не выдерживал никакой критики, настолько он был убог!На помощь муниципалитету пришел губернатор Игорь Артамонов, который сказал, что негоже оставить новой школе стадион 1992 года постройки. Еще в прошлом году городское управление строительства получило от правительства области 20 млн рублей на этот проект. Работы проторговали с таким прицелом, чтобы подрядчик сумел закончить строительство к 1 сентября. Но уже сейчас, в июне, когда школьники еще не сдали всех экзаменов, Роман Ченцов решил проверить, как идут дела в школе на бульваре Шубина.Ее директор Любовь Давыдова оказалась очень довольной тем, что уже сделано: подрядчик уже демонтировал все старое оборудование, разбитую хоккейную площадку, снял старый растрескавшийся асфальт и грунт со всей попавшей в преобразование территории. Под будущее наружное освещение рабочие заложили все кабели, отлили и бетона фундаменты под световые опоры, отсыпали щебнем одну из будущих спортплощадок. Школе, кстати, повезло с исполнителем работ. Компания «Новостройка» только что завершила второй этап благоустройства общественного пространства в Студгородке, а несколько лет назад, как оказалось, буквально специализировалась на капремонтах пришкольных стадионов.— Этим стадионам под открытым небом с искусственным покрытием же по нескольку лет. И ни к каким из них у нас нет претензий, — сказала мэру председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.Со стартовой цены контракта подрядчик сбросил три миллиона рублей. За счет чего экономия?Директор «Новостройки» Павел Торшин ответил, что падение цены будет компенсировано опытом таких работ, своими коллективом и техникой, качественными стройматериалами. «Мы на качестве не экономим!» — сказал строитель главе города.Проектом предусмотрены баскетбольное-волейбольная площадка, место для воркаута, мини-футбольное поле, площадка для челночного бега. В проекте была еще и хоккейная коробка, но, по согласованию с администрацией школы и жителями микрорайона, ее заменят на еще одну баскетбольную площадку.— От коробки отказались из-за ее невостребованности в последние годы. Климат изменился. Морозов почти нет Значит, использовать дорогостоящую новую коробку по ее прямому назначению, под хоккей, смысла нет. А вот баскетбольная площадка востребована молодежью едва ли не круглогодично, — сказала директор школы.— Это правильно, — согласился Роман Ченцов. — Главное, быть в прямом диалоге с людьми.Светлана Бедрова сказала, что все спортплощадки будут покрыты резиной с 5-летней гарантией качества. Все оборудование для них также вошло в сумму закупки.На большой пришкольной территории также нашлось место для зоны отдыха, которую просили жители. Новый стадион будет открыт для желающих позаниматься спортом с утра до вечера во внеурочной время. Таким образом, эта школа станет центром старого жилого массива, как это случилось во всех новых микрорайонах, где общеобразовательные учебные заведения сдают со всей сопутствующей инфраструктурой. Кстати, замечено, что в открытых школах почти нет случаев вандализма. Ведь в сохранности имущества заинтересованы гуляющие по их территории мамы с малолетними детьми, те же подростки, бросающие мячи в баскетбольные кольца, турникмены или поклонники бега трусцой, пенсионеры-ЗОЖники.Заказчик и подрядчик сообщили мэру, что все работы идут в срок. И что к 1 сентября объект будет сдан.— А мне сказали, что стадион будет готов к 15 августа, — сказал мэр с отсылкой на директора школы.— Так и будет. К этому времени мы хотим сдать стадион администрации школы.На глаза Роману Ченцову попались два десятиклассника. Артем Басинских и Ксения Фаустова рады продолжению преобразований. «Мы еще целый год будем пользоваться этой площадкой как ученики, а потом – как жители микрорайона». Мэр спросил их о планах. Выяснилось, что девушка хочет после окончания школы учиться информатике и информационным технологиям, а юноша метит в инженеры. Глава города выбор одобрил. Сказал, что городу нужны программисты-айтишники и инженеры. И что он будет рад, если после получения дипломов они будут работать в Липецке.Также мэр проинспектировал строительство лыжероллерной трассы на склонах лога вдоль берега Липовки между гимназией «Перспектива» и парком Победы. Она почти готова. Блестит свежим черным асфальтом. Срок сдачи этого объекта — тоже 1 сентября. Но работ тут осталось на пару-тройку недель.Роман Ченцов дал задание осветить уличным освещением эту трассу, которой зимой при наличии снега активно пользуются лыжники. Как учащиеся 7-й спортшколы, специализирующейся на лыжных гонках и велоспорте, так и любители здорового образа жизни. Кстати, логом в месте прохождения по нему этой трассы активно пользуются жители 19-го микрорайона для сокращения пути в парк Победы или в супермаркет «Линию». А значит, освещение его в темное время суток сделает такую дорогу безопасной – этот вид работ запланирован на следующий год.Мэру сказали, что по утрам по свежему асфальту уже вовсю дети гоняют на роликах.— И это здорово, — ответил Роман Ченцов. — Ведь все это мы как раз для делаем для всех желающих вести активный образ жизни.Кстати, уже в этом году МКУ «Управление строительства Липецка» построит лестницу на месте натоптанной тропы, соединяющей через лог 19-й микрорайон с парком Победы. Подход к ступеням выложат тротуарной плиткой — под нее уже сделано основание.Воспользовавшись моментом, тренер отделения лыжных гонок показал мэру фотографии последнего потопа: недавний ливень принес сюда ветки, которые запрудили текущую через лог реку Липовку, которая становится достаточно многоводной в таких случаях. Поэтому мостик над речушкой перегородила плотина из веток, старой мебели, матрасов, которые горожане сбрасывают в лог. Все это после ливня расчистили, вывезли с места локального наводнения 12 самосвалов мусора.Роман Ченцов поблагодарил за гражданскую ответственность. И посоветовал провести еще один субботник, чтобы очистить берега Липовки от веток и мусора в пределах 19-го микрорайона. «С транспортом мы поможем». К сожалению, сделать для реабилитации Липовки большее мэрия не в праве. Основательно почистить речку нельзя — это федеральный объект. Таково законодательство.