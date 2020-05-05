Коронавирус

сегодня, 14:17

В плехановской больнице Роспотребнадзор нашёл всего 400 медицинских халатов на 700 человек

32 2020
#коронавирус
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В плехановской больнице Роспотребнадзор нашёл всего 400 медицинских халатов на 700 человек

Завтра главврач ГУЗ "Липецкая областная психоневрологическая больница" будет уволен.

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор устроил разнос руководителям сферы медицины за то, что больницы стали основными очагами распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Игоря Артамонова возмутили приведенные главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым примеры отсутствия в медучреждениях средств индивидуальной защиты персонала. Так, совершенно вопиющий случай был выявлен в областной психоневрологической больнице, где у 700 работающих нашлось всего 400 халатов.

- Специальных противочумных? - поинтересовался Игорь Артамонов.

- Обычных! - ответил Владимир Бондарев.

Губернатор изумился услышанным. Почему так вышло, если в особом режиме медучреждения региона работаю уже больше месяца?

- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил Игорь Артамонов.

Руководитель облздрава Юрий Шуршуков тут же сообщил губернатору, что «завтра главврач областной психоневрологической больницы будет уволен». Также было обещано, что к концу недели все 57 медучреждений региона будут дополнительно обеспечены СИЗ.

Также руководитель Роспотребнадзора попросил облздрав научить медиков не только правильно одевать средства защиты от коронавируса, но и правильно снимать их. Зачастую именно неправильный выход медиков из грязных инфекционных зон в больницах в чистые приводил к заражению их коллег COVID-19.

В госпиталях региона сегодня на аппаратах ИВЛ лежат семь тяжелых пациентов с коронавирусом. При текущем уровне заболеваемости (а медики уже предварительно считают его в 60-80 новых суточных больных) запаса коек в двух госпиталях хватит на ближайшие трое суток. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Ильин.

По рекомендации Минздрава, региону нужно 1050 коек до лечения коронавирусных больных. GOROD48 уже писал о том, что два новых стационара для таких больных ещё не вводят в работу. Пока в «инфекционке» остаются свободными 60 коек, в бывшей БСМП - ещё 170. Ситуацию спасает то, что 80% больных коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
32 2020
#коронавирус
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Комментарии (33)

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Ваня

1 секунду назад
И так во всех больницах. Лечить скоро некому будет...
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Такое впечатление

1 минуту назад
Что сумасшедшие в комментах стали защищать своего главврача за то что им разрешили инет
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вопрос

1 минуту назад
Главврачи, как и директора других бюджетных организаций, экономят на всем, в т.ч. на зарплатах рядовых работников, чтобы все финансирование направить на зарплату себе любимым, своим замам и главбуху. Разве не так? Только не они придумали эту схему, это принято на законодательном уровне, ну а они умело её настроили под себя. Заметьте, и на этом совещании никто не анализирует расходование бюджетных средств в областной психоневрологической больнице. А почему?
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У Путина

3 минуты назад
все прекрасно ,все работает на вывоз в офшоры ,а народу -пургу !
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да

6 минут назад
У его приёмник «грюндиг», Фантомас ночами крутит — Ловит, контра, ФРГ. Он там был купцом по шмуткам И подвинулся рассудком — И к нам попал в волненье жутком И с номерочком на ноге. Он прибежал, взволнован крайне, И сообщеньем нас потряс, Будто наш научный лайнер В коронавирусе погряз: Сгинул, топливо истратив, Прям распался на куски, И двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки. «Что там было? Как ты спасся?» — Каждый лез и приставал, Артемонов только трясся И чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж — Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!
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Жители

7 минут назад
Все путин отправил за границу
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Кто за то

7 минут назад
Чтобы лысого в психушку на год упрятать? Петицию давайте забацаем
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гость

11 минут назад
Не главврача увольнять, а начоблздрава вместе с замглавы по медицине - под суд, за халатность и неисполнение обязанностей надлежащим образом в период пандемии.
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Ржу не могу

21 минуту назад
Зато людей они штрафуют за фейковую информацию об отсутствии необходимого в медучреждениях. Выходит фейковые новости власть распространяла о наличии всего необходимого? Снимать штраф с Бильбао и выпишете Артамонову и Уваркиной
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Зашибись

23 минуты назад
ЗАШИБИСЬ,,,,,
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