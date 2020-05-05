Коронавирус
сегодня, 14:17
В плехановской больнице Роспотребнадзор нашёл всего 400 медицинских халатов на 700 человек
32 2020
Завтра главврач ГУЗ "Липецкая областная психоневрологическая больница" будет уволен.
Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор устроил разнос руководителям сферы медицины за то, что больницы стали основными очагами распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Игоря Артамонова возмутили приведенные главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым примеры отсутствия в медучреждениях средств индивидуальной защиты персонала. Так, совершенно вопиющий случай был выявлен в областной психоневрологической больнице, где у 700 работающих нашлось всего 400 халатов.
- Специальных противочумных? - поинтересовался Игорь Артамонов.
- Обычных! - ответил Владимир Бондарев.
Губернатор изумился услышанным. Почему так вышло, если в особом режиме медучреждения региона работаю уже больше месяца?
- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил Игорь Артамонов.
Руководитель облздрава Юрий Шуршуков тут же сообщил губернатору, что «завтра главврач областной психоневрологической больницы будет уволен». Также было обещано, что к концу недели все 57 медучреждений региона будут дополнительно обеспечены СИЗ.
Также руководитель Роспотребнадзора попросил облздрав научить медиков не только правильно одевать средства защиты от коронавируса, но и правильно снимать их. Зачастую именно неправильный выход медиков из грязных инфекционных зон в больницах в чистые приводил к заражению их коллег COVID-19.
В госпиталях региона сегодня на аппаратах ИВЛ лежат семь тяжелых пациентов с коронавирусом. При текущем уровне заболеваемости (а медики уже предварительно считают его в 60-80 новых суточных больных) запаса коек в двух госпиталях хватит на ближайшие трое суток. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Ильин.
По рекомендации Минздрава, региону нужно 1050 коек до лечения коронавирусных больных. GOROD48 уже писал о том, что два новых стационара для таких больных ещё не вводят в работу. Пока в «инфекционке» остаются свободными 60 коек, в бывшей БСМП - ещё 170. Ситуацию спасает то, что 80% больных коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Игоря Артамонова возмутили приведенные главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым примеры отсутствия в медучреждениях средств индивидуальной защиты персонала. Так, совершенно вопиющий случай был выявлен в областной психоневрологической больнице, где у 700 работающих нашлось всего 400 халатов.
- Специальных противочумных? - поинтересовался Игорь Артамонов.
- Обычных! - ответил Владимир Бондарев.
Губернатор изумился услышанным. Почему так вышло, если в особом режиме медучреждения региона работаю уже больше месяца?
- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил Игорь Артамонов.
Руководитель облздрава Юрий Шуршуков тут же сообщил губернатору, что «завтра главврач областной психоневрологической больницы будет уволен». Также было обещано, что к концу недели все 57 медучреждений региона будут дополнительно обеспечены СИЗ.
Также руководитель Роспотребнадзора попросил облздрав научить медиков не только правильно одевать средства защиты от коронавируса, но и правильно снимать их. Зачастую именно неправильный выход медиков из грязных инфекционных зон в больницах в чистые приводил к заражению их коллег COVID-19.
В госпиталях региона сегодня на аппаратах ИВЛ лежат семь тяжелых пациентов с коронавирусом. При текущем уровне заболеваемости (а медики уже предварительно считают его в 60-80 новых суточных больных) запаса коек в двух госпиталях хватит на ближайшие трое суток. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Ильин.
По рекомендации Минздрава, региону нужно 1050 коек до лечения коронавирусных больных. GOROD48 уже писал о том, что два новых стационара для таких больных ещё не вводят в работу. Пока в «инфекционке» остаются свободными 60 коек, в бывшей БСМП - ещё 170. Ситуацию спасает то, что 80% больных коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
32 2020
Ваня
Такое впечатление
вопрос
У Путина
да
Жители
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гость
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